Povestea femeii celebre care arată ca o adolescentă, dar are 71 de ani. Mărturii uluitoare despre cum s-a păstrat așa tânără

La vârsta de 71 de ani, femeia celebră din imagini a mărturisit că nu a reușit o mare parte de timp să își găsească liniștea. Totul din pricina aspectului fizic spectaculos.

Chiar dacă pare greu de crezut, celebra creatoare de modă Vera Wang a trăit depresii foarte puternice din cauza frumuseții sale răpitoare. Pentru că pare să fi găsit elixirul tinereții, multe femei s-au întrebat și care este secretul siluetei sale.

Vera Wang, celebra creatoare de modă, arată precum o puștoaică și în prezent. Aceasta s-a luptat foarte multă vreme cu apariția ei publică

Creatoarea de modă Vera Wang are vârsta de 71 de ani, însă poate fi confundată și acum cu o adolescentă. Cunoscută la Hollywood și pentru creațiile sale vestimentare cu siguranță adesea excentrice, aceasta are un stil de viață total neașteptat.

Cu siguranță moștenirea genetică o ajută cu mult, dar ce a echilibrat-o pe aceasta pare să fi fost că intrase în depresie din cauza felului mult prea tineresc în care arăta.

Odată ce a depășit aceste momente care o deranjau și a acceptat felul în care arăta a putut să se bucure mai mult de viață. A susținut că face adesea și sport, dar nu exagerează cu niciun ritual. În cazul său cele de înfrumusețare, fie dietele sunt ceva mai rare, dar se ține departe de razele nocive ale soarelui.

În vârstă de 70 de ani, a dezvăluit secretele siluetei sale şi a susținut că “Munca, somnul, un cocktail cu votcă şi nu prea mult soare”, ar fi unul din secretele siluetei perfecte cu care se afișează.

Și în mediul online, pe Instagram, Vera Wang este foarte populară și are un număr impresionant de urmăritori, de aproape 3 milioane de persoane.

View this post on Instagram A post shared by VERA WANG (@verawanggang) on Sep 5, 2020 at 7:17am PDT

“Nu sunt o fană împătimită a exerciţiilor fizice, dar îmi place să joc golf la Liberty National din Jersey City sau la Atlantic Golf Club din Hamptons, atunci când se întâmplă să fiu acolo. Joc îngrozitor, dar sunt entuziastă”, mai susținea Vera Wang despre activitățile ei fizice care o mențin în formă.

„Am fost o patinatoare competitivă până la 20 de ani. Eram foarte dedicată acestui sport. Am fost devastată când nu m-am calificat la Jocurile Olimpice. Am avut o mare depresie, am trăit o dramă, dar am ajuns la Paris, unde am descoperit pasiunea pentru modă”, a mai povestit creatoarea de modă.