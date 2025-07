Povestea fotbalistului de la Rapid și a soției care i-a salvat cariera. Dormeau în mașină când nu aveau bani

Fotbalistul de la Rapid pentru care soția sa este un adevărat talisman. Sunt împreună de mai bine de 8 ani, iar în tot acest timp, au avut parte de momente frumoase, dar și de momente dificile. Au trecut peste toate cu brio împreună, iar acum, căsnicia lor este una solidă.

Cum a cunoscut-o Alex Dobre, fotbalistul de la Rapid, pe soția sa

Alex Dobre se poate considera un bărbat împlinit, din toate punctele de vedere. La finalul anului 2024, , ajungând la seniori. La fel de bine îi merge și pe plan personal, acolo unde Erika îl echilibrează și îl susține necondiționat în tot ceea ce face.

Alex Dobre, poreclit și ”Cristiano Ronaldo” de România, formează un cuplu cu Erika de mai bine de 8 ani. În momentul în care Dobre a semnat cu Rapid, Erika s-a întors și ea din Anglia, acolo unde amândoi au locuit împreună o bună perioadă de timp.

pe vremea când era în Anglia. La început, cei doi au stat la distanță aproximativ doi ani, după care relația lor a evoluat natural și frumos. Alex și soția sa s-au căsătorit în 2022, iar acum, Erika este cea mai importantă femeie din viața lui.

În vremurile grele, Erika a dormit alături de Alex Dobre în mașină

Jucătorul de la Rapid și-a amintit pentru FANATIK unul dintre momentele sale dificile din Anglia, în care alături i-a fost nimeni alta decât soția sa, Erika. Pe vremea când era junior în Anglia, Dobre nu avea bani suficienți pentru a plăti chiria unei garsoniere. Totuși, și-a urmat pasiunea pentru fotbal și a făcut adevărate sacrificii.

Dobre a povestit că a fost nevoit să doarmă multe nopți în mașina. Apoi, din mașină mergea direct la antrenamente. Nu a fost deloc o perioadă ușoară pentru el, însă soția lui i-a fost mereu alături. Chiar și atunci când nu a avut bani, Erika a stat lângă el și l-a susținut necondiționat.

”Suntem împreună de când eram în Anglia. (…) În Anglia, am dormit și în mașină. Nu aveam un contract foarte mare, nu puteam să dau o garanție la o bancă.

Când am fost dat împrumut în ligile inferioare și până m-am întors la Bournemouth, până să iau salariu, nu aveam bani. Nu aveam un salariu mare la început, mă refer la primul meu contact. Și am fost nevoit să dorm o zi, două, până mi-au intrat banii, în mașină.

Am dormit alături de ea, pe locurile din spatele mașinii. Am avut momente în care am dormit în mașină, momente în care am stat în tot felul de apartamente. Ne-am mutat cu lucrurile de colo colo. Au fost tot felul de momente dificile și pentru mine. (…) Am avut un mare noroc pentru că m-a susținut.”, a spus Alex Dobre, la

Erika este talismanul din viața lui Alex Dobre

De departe, Erika este cea mai mare susținătoare a soțului ei. Aceasta îl încurajează mereu, iar recent, a fost prezentă la meciul Rapidului cu FC Argeș, care s-a jucat la Mioveni. Frumoasa șatenă a urmărit cu atenție tot meciul și stat într-o lojă comună cu Dan Șucu, patronul clubului. Erika nu și-a dezlipit o clipă privirea de la soțul ei, care era pe teren.

Erika s-a bucurat și a trăit la maxim fiecare ocazie pe care a avut-o Rapidul de a da goluri. În momentul în care soțul ei, Alex Dobre, a înscris două goluri pentru Rapid, în minutele 3 și 34, fericirea a fost de nedescris.

Alex Dobre a recunoscut că prezența Erikăi la meciuri este foarte importantă pentru el. Nu doar că îi poartă noroc, însă faptul că știe că este mereu cu ochii la el îl motivează să dea tot ce are mai bun pe teren.

„Este mereu alături de mine și mă motivează prezența ei la meciuri! Iubesc acest sport, iar la fiecare antrenament, la fiecare meci, încerc să dau tot ce am mai bun. Vom lua totul pas cu pas. Îmi doresc să câștigăm o cupă și să ne bucurăm împreună.”, a spus Alex Dobre, atacantul Rapidului, potrivit

Alex Dobre: ”Erika este stânca mea”

Alex Dobre a recunoscut de multe ori că soția lui are un rol important și în cariera sa. Ori de câte ori acesta s-a simțit lipsit de puteri, frumoasa șatenă a fost lângă el și l-a încurajat să meargă mai departe. Potrivit fotbalistului, Erika este mai mult decât o soție pentru el.

”Eu am simțit că nu mai pot, dar ea mi-a dat putere. Este stânca mea și-i mulțumesc și pe această cale pentru că face parte din viața mea. Ea este și cel mai bun prieten al meu, este și soția mea, este chiar fix ce am nevoie pentru a depăși orice obstacol.”, a spus rapidistul, pentru Rapid TV.

Alex Dobre are grijă să îi arate și să îi spună mereu soției sale cât de mult o iubește. Fotbalistul de la Rapid îi face mereu declarații Erikăi, semn că este îndrăgostit până peste cap de partenera sa.

”Tu ești lumina vieții mele, bătăile inimii mele și motivul zâmbetului meu. Te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele.”, este unul dintre mesajele transmise de Dobre soției sale.

Cine este, de fapt, soția fotbalistului de la Rapid

Erika este soție de fotbalist, însă nu este pentru prima dată când ia contact cu această lume. Tatăl Erikăi este Valentin Covaciu, antrenor de portari la juniorii Rapidului. Socrul lui Alex Dobre a făcut parte din staff-ul lui Marius Șumudică și au colaborat la mai multe cluburi din țară, dar și din afară.

Acum că Alex Dobre a ajuns la Rapid, este bucurie mare în sânul familiei. Potrivit mamei sale, Veronica Dobre, inclusiv bunicul lui Alex era fan Rapid, astfel că semnarea sa cu această echipă de tradiție i-a făcut pe toți mândri.

„Simt multă bucurie că s-a întors acasă. Este adevărat că Alex trebuia să fie altundeva acum, dar este bine că a ajuns la Rapid, o echipă importantă în România și o echipă de tradiție. Bunicul lui Alex era rapidist, rapidist!”, a spus mama lui Alex Dobre, pentru

Toată familia este alături de Alex Dobre și îl susține ori de câte ori are un meci important. Totuși, cea care reușește să îl îmbărbăteze de fiecare dată și cea care îl motivează să își depășească limitele este Erika.