Povestea fotbalistului din România care scrie istorie. Mergea cu o Dacia 1310 la antrenamente: ”Tata m-a învățat o chestie”

ADVERTISEMENT

Anul 2026 are șanse uriașe să aducă doborârea unui record în fotbalul intern care, la un moment dat, părea greu de egalat. Un ”veteran” este la câteva meciuri distanță de a scrie o pagină de istorie. Povestea impresionantă a fotbalistului de 37 de ani care evoluează la una dintre cele mai vechi echipe din România.

Dan Nistor scrie istorie în Superliga: 500 de meciuri jucate. Câte apariții îi mai sunt necesare pentru recordul all-time

Sâmbătă, 14 februarie 2026, în etapa a 27-a a sezonului curent de Superliga, Dan Nistor a ajuns la 500 de bifate pe prima scenă a fotbalului românesc. Jucătorul de 37 de ani a evoluat toate cele 90 de minute și a marcat un gol în Universitatea Cluj – Csikszereda, scor 4-1.

ADVERTISEMENT

În acest moment, fotbalistul născut în județul Argeș mai are nevoie de doar 16 apariții pentru a deveni fotbalistul all-time cu cele mai multe meciuri jucate în prima divizie a României. În continuare, lider la acest capitol este atacantul Ionel Dănciulescu, cu 515 meciuri.

Din actualul sezon mai sunt de disputat trei etape din sezonul regulat plus 10 sau 9 din play-off sau play-out. Universitatea Cluj are șanse uriașe să prindă top 6. Astfel, dacă va juca în fiecare meci, . Asta înseamnă că, în vară, dacă mai rămâne în Superliga, mijlocașul va intra în istoria campionatului.

ADVERTISEMENT

Dan Nistor, omul momentului din Superliga, poveste de viață impresionantă

Cele 500 de meciuri ale lui Nistor în fotbalul autohton au fost acumulate de-a lungul ultimilor 15 ani. Jucătorul născut în Rucăr (județul Argeș) a debutat în prima ligă pe pe 23 iulie 2010. A jucat 90 de minute în meciul Pandurii Târgu Jiu – Unirea Urziceni, scor 0-0. De atunci, acesta a evoluat în alte 499 de partide. Cele mai importante cluburi din cariera sa sunt: Dinamo, CFR Cluj, U Craiova și U Cluj.

ADVERTISEMENT

Până la 19 ani, Nistor a lucrat la un hotel în localitatea natală, Rucăr. Niciodată nu își imagina că va avea o carieră atât de impresionantă pe prima scenă a fotbalului românesc. ”Nu mă gândeam (…) am început fotbalul undeva la 19 ani. De la 18 la 19 ani am lucrat la un hotel, acolo la mine la Rucăr. Chiar nu mă gândeam, părinții tot îmi spuneau: ‘Hai, mamă, hai, tată, că trebuie să lucrăm, să avem carte de muncă’ și așa mai departe.

Știți cum sunt părinții. Nu mă gândeam la acest lucru. Mi-am luat, să zic așa, inima în dinți. Părinții neavând posibilitățile necesare, cum vedeți și dumneavoastră în ziua de azi ce posibilități au unii copii, păcat că nu profită de ele. Mi-am luat inima în dinți și am zis gata, o iau pe drumul ăsta și se pare că a fost bine”, spune jucătorului lui ”U”, la .

ADVERTISEMENT

În același interviu, mijlocașul ”Șepcilor roșii” a vorbit despre diferențele dintre el, la începutul carierei, și actuala generație de tineri fotbaliști. (n.r. Te enervează când îi vezi pe cei mai tineri că nu sunt la fel de implicați ca „dinozaurii”, cum ziceai tu?) Da, mă enervează și le spun zi de zi, dar vă dați seama ce e în capul lor, ținând cont de ce tehnologie este acum și, nu știu, mi se pare ceva ireal să ai 16-17 ani, să joci la Liga 1 și tu să, nu știu, dau un exemplu, să nu mergi în sală sau să vii să stai toată ziua pe telefon.

(…) Chestiile astea vin! Gagici, mașini, nu știu, elicoptere, avioane și așa mai departe. Ăstea vin pe parcurs dacă ești un pic echilibrat și îți faci cursul vieții așa cum trebuie, dar din păcate, marea majoritate dintre ei și aveți exemple nenumărate… Dar pe mine altă chestie mă deranjează.

Cei mai mulți dintre jucătorii care termină regula asta cu Under 21, practic dispar, nu mai joacă nici la ligile inferioare. Deci cred că problema nu este la mine, la dumneavoastră, la antrenor, problema cea mai mare este la ei”, spune Nistor.

Ce lecție a învățat Nistor de la tatăl său. ”Eu la Târgu Jiu mergeam cu Dacia 1310”

se bazează în primul rând pe modestie. Fotbalistul mai spune, pentru sursa citată, că lucrul care a contat cel mai mult pentru el a fost să aibă o casă, nu maşini de lux sau haine scumpe. Nistor a amintit de niște învățăminte primite de la tatăl său.

”Tata m-a învățat o chestie foarte interesantă. Mi-a zis: ‘Bă tată, e foarte, foarte important e să ai număr la casă’. Adică, atunci când îți vine corespondența sau primești un colet: strada cutare, adresa cutare. Din păcate, pentru ei sunt mai importante, nu știu, hainele, mașinile. Pentru mine așa am fost crescut și nu cred că e un lucru rău ăsta”, a spus Nistor.

În ceea ce-l privește, jucătorul de 37 de ani afirmă că el nu s-a uitat la maşini de lux. Ba dimpotrivă, dezvăluie că a ajuns la antrenamente chiar cu Dacia 1310: ”Da, dar trebuie să ai unde să-ți vină corespondența pe primul loc. După care restul. Eu la Târgu Jiu mergeam cu Dacia 1300. Era un fin de-al meu care mă ducea de la Rucăr până la Târgu Jiu. Vă dați seama, cu Dacia 1310 făceam patru ore, cinci ore… Dacă le spun la copii acum…”, adaugă fotbalistul de la Cluj.