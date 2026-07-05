Povestea fotografiei cu Messi care a „rupt” Instagramul, cu peste 74 de milioane de like-uri: „A apărut de nicăieri la doi metri în fața mea. Nu mi-a venit să cred”

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Shaun Botterill (58 de ani) a scris istorie în 2022, când Lionel Messi a postat pe contul său de Instagram o imagine în care ține în mâini trofeul Cupei Mondiale. Poza realizată de fotograful englez a strâns până în acest moment peste 74 de milioane de like-uri, fiind pe primul loc din acest punct de vedere în istoria platformei. Botterill, care a fost prezent la prima sa Cupă Mondială în 1986, a rememorat mai multe momente incredibile de la turneele finale.

Povestea fabuloasă a imaginii cu Messi care a strâns peste 74 de milioane de like-uri

Argentina a câștigat Cupa Mondială din 2022 după o finală nebună contra Franței, care s-a decis la loviturile de departajare. Lionel Messi a ridicat pentru prima dată cel mai râvnit trofeu din fotbalul mondial, iar momentul fabulos a fost surprins de sutele de fotografi prezenți pe stadionul Lusail din Qatar. Poza pe care Messi a ales să o posteze pe contul său de Instagram a aparținut englezului Shaun Botterill, care a rememorat momentul.

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„Sunt, probabil, 200 de fotografi la finala Cupei Mondiale, așadar șansele de a fi exact în locul potrivit sunt destul de mici. Apoi, Messi a apărut de nicăieri la doi metri în fața mea și nu mi-a venit să cred. În momentul în care a zâmbit, am știut. Nu e o persoană care zâmbește mult pe gazon, așadar, când a făcut-o, am realizat că am fost martor la ceva foarte special.

Aveam un plan cu privire la locul în care credeam că va veni, dar apoi este vorba doar despre noroc. Uneori, fotografia este despre a fi exact la locul potrivit în momentul potrivit”, a spus Botterill, conform . Englezul a vorbit și despre momentul în care a aflat că Messi postase poza sa: „Am aterizat, mi-am pornit telefonul și cineva îmi trimisese un mesaj, ‘Poza ta a devenit destul de populară’. A fost puțin suprarealist”.

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Estadio Azteca, un templu al fotbalului mondial

Prima Cupă Mondială la care a fost prezent Shaun Botterill a fost cea din 1986, care s-a disputat în Mexic. Englezul nu a făcut poze la vreun meci, însă a avut oportunitatea de a intra pe stadionul Azteca. „Aveam doar 18 ani și nu-ți vine să crezi că ești acolo. Fusesem cu avionul o singură dată înainte și, dintr-o dată, eram în Mexic la Campionatul Mondial. Am simțit că întreaga lume s-a deschis în fața mea.

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Anumite stadioane pur și simplu au o atmosferă aparte. Stadionul Azteca este emblematic. Este unul dintre acele locuri în care poți simți istoria din momentul în care intri”, a spus englezul, care a revenit pe arena mexicană în acest an, la : „Nu s-a schimbat. A fost modernizat puțin, dar este în continuare, fără îndoială, Azteca.

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Intri și îl recunoști imediat, sentimentul acela încă există. Lumina de acolo este incredibilă. Să fotografiez în lumina aceea a fost probabil cea mai plăcută surpriză, pentru că e superbă, dar e și foarte dificil să lucrezi în ea. Fanii mexicani fac totul și mai special, e aglomerat, zgomotos și foarte distractiv”.

Moment fabulos în finala din 1994

Finala a fost prima la care a fost prezent Shaun Botterill, iar englezul a surprins un moment unic. După 0-0 la finalul celor 120 de minute, totul s-a decis la loviturile de departajare, iar Roberto Baggio, cel mai bun jucător al Italiei la turneul final, a fost cel care a ratat execuția decisivă.

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Șutul italianului a trecut mult peste poartă și Brazilia a devenit noua campioană mondială. Botterill a surprins momentul în care Baggio se uită spre gazon cu disperare după ratarea decisivă, iar portarul brazilian Claudio Taffarel se pune în genunchi și arată spre cer pentru a sărbători cea de-a patra Cupă Mondială din palmaresul Braziliei.