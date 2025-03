Povestea halucinantă a fotbalistului de la Universitatea Craiova! „Înainte să ajung aici eram barman, lucram de la 10 seara până la 6 dimineața! Voiam să renunț la fotbal”

a devenit rapid om de bază la Universitatea Craiova, la câteva luni de la transferul în Bănie, dar puțini știu că japonezul de 26 de ani a fost pe punctul de a renunța la cariera de fotbalist profesionist.

Takuto Oshima: „Mă gândeam să renunț la fotbal”

După 28 de etape, Universitatea Craiova este pe locul 4 în SuperLiga României, iar de la venirea lui Mirel Rădoi, formația din Bănie are o serie de cinci meciuri consecutive fără eșec în campionat.

Unul dintre jucătorii de bază din echipa lui Mirel Rădoi este Takuto Oshima, și care a confirmat pentru gruparea din Bănie, având deja 24 de apariții în SuperLiga României, un gol și o pasă de gol.

Într-un interviu, japonezul „leilor” a povestit despre perioada în care lucra ca barman și a explicat că a fost pe punctul de a renunța definitiv la fotbal.

„Înainte să ajung aici eram barman și lucram într-un bar de la 10 seara până la 6 dimineața. Dormeam două ore și apoi începeam munca într-un restaurant. A fost o situație grea când COVID a lovit Japonia și nu puteam merge nicăieri, chiar dacă îmi doream să vin în Europa.

Mă gândeam să renunț la fotbal. Mi-am cumpărat un bilet de avion, i-am dat impresarului meu 2.000 de euro și el a organizat tot pentru ca eu să plec în Europa. Este o poveste amuzantă, pentru că el mi-a spus că voi avea probe de dat pentru prima și a doua ligă din Polonia.

Am fost la antrenament și dacă mă antrenam bine și le plăcea de mine, semnam contractul. Am zburat în Cracovia și cineva ținea o plăcuță cu numele meu, i-am urmărit, pentru că nu vorbeam engleză deloc și nici ei. Stăteam în mașină, nu puteam comunica cu ei, am încercat să dorm”, a spus Takuto Oshima.

Takuto Oshima: „Nu știam ce semnez”

„Când m-am trezit, eram deja acasă la ei. Mi-au spus că aici e casa lor, că au o cameră de oaspeți și că pot dormi la ei. Le-am cerut parola la wireless, ca să știu și eu unde mă aflu acum. Am verificat unde eram și eram în Slovacia.

Mi-am sunat impresarul și l-am întrebat: ‘Ce faci? Sunt în Slovacia! Mi-ai spus că voi da probe în Polonia, am crezut că voi sta în Polonia’. Atunci mi-a răspuns: ‘Nu nu, trebuie să stai acolo’. A doua zi, acest om m-a dus într-un birou și mi-au spus: ‘Poți semna contractul aici’.

Nu știam ce semnez, așa că mi-am sunat agentul și mi-a zis: ‘Da, poți semna, ai încredere în mine. Semnează!’. Și atunci acel om mi-a spus că voi juca pentru o echipă din liga a patra a Slovaciei. Eu nu știam unde voi ajunge. Ce puteam să fac?



Mi-am spus: ‘Dacă sunt un jucător bun, atunci cineva mă va lua’. După două meciuri, o echipă de primă ligă din Slovacia m-a transferat”, a declarat Takuto Oshima.