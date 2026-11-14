Povestea impresionantă a culturistului care a făcut eventul campionat-cupă. Prezență istorică la Campionatul Mondial

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Alături de staruri din toată lumea, arădeanul Ovidiu Velici (38 de ani) a concurat la categoria 80 de kilograme, în probele de clasic – open.

Dacă visul de a cuceri o medalie i-a fost curmat de asiatici, prezența la cea mai mare competiție a lumii rămâne o bornă importantă în cariera celui care a cucerit în acest an medalia de aur atât în campionatul intern cât și în Cupa României. „Sunt bucuros că am participat și am văzut nivelul de la un campionat mondial, unul foarte ridicat. Sper să mă pregătesc mai bine anul viitor și să obțin o medalie”, a declarat Ovidiu în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.

Născut la 16 noiembrie 1987, la Arad, Ovidiu a început activitatea sportivă cu fotbalul. Sportul rege nu l-a pasionat, însă, prea mult. Astfel, a activat doar doi ani pe dreptunghiul verde.

„Am început cu fotbalul, la CSȘ Gloria Arad, de la 8 la 10 ani, unde l-am avut antrenor pe Cristian Păcurar. Nu mai știu de ce m-am lăsat după doi ani. Îmi amintesc că m-a înscris tatăl meu la judo, la CSM Arad, unde am fost pregătit de Ionel și Loghin Lazăr. Vreo 13 ani am făcut judo, timp în care am luat două medalii de bronz la nivel național. Așa am început să fac sală, fitness, pentru că doream să fiu mai puternic”, și-a început Ovidiu dezvăluirile din copilărie, când nici prin cap nu-i trecea că va ajunge să concureze la competiția supremă de pe mapamond.

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Culturistul din sala de judo care i-a fost model

Nu prea am văzut judocani supli, ci mai degrabă masivi. Cum îi ajută fitness-ul?

-Prin forță, viteză, agilitate. La turneele finale erau meciuri unul după altul, puteai să ai și zece meciuri, iar dacă erai pregătit bine la sala de fitness, acest lucru făcea diferența.

Cum ai început culturismul?

– Avea niște bicepși mari, rotunzi și am fost fascinat. Atunci mi-am dorit să fiu ca și el, am început să urmăresc culturismul, concursurile Mister Olympia. Erau celebri Ronnie Coleman și Jay Cuttler, ce să zic, visam frumos. A venit la pachet și pasiunea pentru body-building.

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Primul job, bodyguard la discotecă

Și de atunci, acesta a devenit pentru tine un mod de viață…

-Exact. De la 22-23 de ani, de când m-am lăsat de judo și m-am dedicat culturismului. Poate pare o vârstă tânără, dar avusesem deja trei accidentări, iar dacă în competiții nu luai medalie, era greu să te întreții. Fără medalii nu luai indemnizație de la club, astfel că mi-am căutat serviciu.

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Ce ai făcut, care a fost primul tău loc de muncă?

-La început am fost bodyguard la discotecă. Arătam foarte bine, m-au recomandat niște prieteni și asta a fost. Dar continuam să fac fitness zilnic, șapte zile din șapte, de luni până duminică.

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Și de când ai reluat sportul de performanță, ajungând, iată, la un campionat mondial?

-Eu m-am pregătit neîncetat. În 2020 am făcut cursul de antrenor personal și chiar am avut mulți clienți cu rezultate foarte bune. Iar la concursuri am mers pe recomandări, un an mai târziu. Țineam dietă, țin și acum, așa că nu a fost o problemă să vină și rezultatele.

Ce înățime și greutate ai?

-Am 1,72m și 79 de kg. Mai exact aveam această înălțime, acum am cu 1 cm mai puțin, pentru că s-au mai tasat vertebrele de la atâtea antrenamente. Astfel că trebuie să slăbesc pentru Campionatul Mondial (n.r., discuția a avut loc cu două săptămâni înainte de competiția supremă) și să ajung la 77 kg. Dar am concurat și la 85, chiar și la 90 kg. de exemplu, în vară am concurat la 86. Acum, concurez la categoria Men’s Classic la campionatul mondial, pentru că s-a scos categoria de body-building. De aceea trebuie să fac acest sacrificiu și să am greutatea pe care o aveam la 20 de ani.

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„Sunt într-un post continuu!”

Ce trebuie să mânânce un culturist?

-Proteine de calitate, carbohidrați, fibre, vitamine. Dar să fie atent cum le combină. Pentru regim , de exemplu, trebuie carne slabă, fără grăsimi, multe legume, fructe. Altfel spus, puțină mâncare și mult antrenament.

Și ce trebuie să evite?

-Băuturile carbogazoase, să ocolească patiseriile, alcoolul, alimentele grase. Când nu ai competiții, mai poți gusta puțină slănină, o bere sau o înghețată, dar cu limită, deoarece urmează altă competiție și e greu să dai jos surplusul de kilograme. Din 2021, de când concurez, pot să spun că eu sunt în post continuu. Țin dietă nonstop, iar acest lucru m-a ajutat foarte mult la competiții! A trebuit doar să mă șlefuiesc înainte de campionatele naționale și de Cupa României.

Competiții pe care le-ai câștigat în acest an…

-Așa este, dintr-un total de 17 medalii, 13 de aur și 4 de argint, incluzând aici și competițiile private organizate de diverși oameni de afaceri.

Nu mi-ai spus cât ține un antrenament.

-Cam două ore partea de fitness și o oră și jumătate partea de cardio, alergarea pe bandă.

A trecut printr-o operație care l-a ținut departe de sală timp de șapte luni

Toate acestea în ultimii șase ani, felicitări!

-Mulțumesc, să știi că nu e ușor, dar în orice domeniu, dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să faci sacrificii. De exemplu, anul trecut am avut o operație la cot, fiindu-mi amânat un nerv, iar timp de șapte luni, începând din august, nu am avut voie să fac efort. Am avut intervenția la o clinică privată din Timișoara, la Dr. Gelu Stănciulescu, căruia îi mulțumesc și pe această cale.

„Pentru mine, totul este autofinanțare!”

Înseamnă că anul acesta ai avut mai puțin timp la dispoziție pentru pregătire…

-Pentru campionatul național din luna mai, de la Sibiu, m-am pregătit vreo două luni. M-a ajutat mult disciplina și faptul că, nici la 86 de kg, eu nu aveam grăsime.

Dar cu partea financiară cum te descurci?

-Totul este autofinanțare. Alimente, suplimente, transport, cazări, îmi plătesc tot! Costurile sunt mari, nu oricine se poate pregăti.

Nici clubul la care ești legitimat nu suportă o parte din cheltuieli?

-Eu sunt legitimat la U Cluj, iar pentru că am câștigat Cupa României, acum o lună, am fost premiat cu 2.100 de lei. Iar drumul și cazarea de la Brașov m-au costat vreo 5.000 de lei. Dar nu mă plâng, sunt obișnuit. Altădată mi-a fost plătită cazarea de club, anul acesta, însă, nu au fost fonduri.

Cât durează o astfel de competiție?

-Între una și trei zile. Dacă sunt și juniori, plus probe feminine, sunt trei zile. Apariția pe scenă durează vreo 5 minute, sunt vreo 7 poziții în care pozezi.

Și ce punctează?

-Simetria, fibrele, formele frumoase, proba vacuum, în care ții abdomenul fără aer.

Cum ai ajuns la Campionatul Mondial?

-Federația Română de Culturism ne-a acordat un privilegiu în acest an celor care am ocupat locul 1 la campionatul național, la fiecare categorie, de a participa la Campionatul Mondial. Aici doar înscrierea a costat 700 de euro. Dar nu mergi în fiecare zi la un mondial.

Ai încercat să găsești sponsori?

-E greu, trebuie să cunoști oameni cu bani și cu dare de mână.

Palmaresul fabulos al lui Ovidiu Velici

11 Septembrie 2021 Campionatul Național de culturism și fitness la Culturism Vicecampion

19 Septembrie 2021 concurs privat Pro Nutrition Grand Prix Vicecampion

19 Decembrie 2021 la Semtex Grad Prix Campion la Culturism categoria 86 kg

1 Iunie anul 2022 la Cupa României Campion la Culturism categorie 86 kg

22 Septembrie anul 2022 la Pro Nutrition Grand Prix Campion la Culturism la categoria 80 kg

9 Octombrie 2022 Cupa Heredeu Gold Gym Campion la culturism 86 kg

Dublu vicecampion la Valahia Worldwide Championship 3 octombrie 2023

– Men’s Classic Physique – OPEN CLASS B- 84 kg

– Men’s Bodybuiding – OPEN LIGHT HEAVYWHEIGHT – 90 kg

30 Septembrie 2024

VALAHIA WARRIOR CHAMPIONSHIP

Men’s Bodybuiding – Campion la Open Light Heavyweight 90 kg

13 Octombrie 2024 Campion La Cupa Heredeu Gold Gym categoria 90 kg Bodybuilding

1 Iunie 2024 Campion la Campionatul Național de culturism și Fitness anul 2026

la Culturism categoria 90 kg

UN WEEKEND MEMORABIL – 4 PODIUMURI!

Un weekend incredibil, plin de emoții, muncă și satisfacții.

CUPA ROMÂNIEI – 2026

Locul 1 – Men’s Classic Physique

Locul 1 – Culturism, categoria 80 kg

Romania Grand Prix International – Semi Pro

Locul 2 – Culturism, categoria 90 kg

Locul 2 – Men’s Classic Physique