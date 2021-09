Povestea impresionantă a lui Cristian Iorga, luptător în Gala MMA “Blood Fight League”: “Toată viața mi-am dorit să-L onorez pe Dumnezeu!”

Supranumit “Soldier of God”, campionul în vârstă de 26 de ani, provine dintr-o familie cu 5 copii, iar sora mai mare a fost cea care l-a susținut în sportul pe care a ales să-l facă. Cristian Iorga a început cu judo la o vârstă fragedă, 8-9 ani.

Cristian Iorga e “Soldatul lui Dumnezeu” la Gala MMA Blood Fight League

“Provin dintr-o familie cu 5 copii. Eu sunt al doilea, am o soră mai mare cu 7 ani care m-a susținut, când eram puști, să mă țin de judo. Părinții, cât au putut, m-au susținut în a face sport, dar, spre exemplu, erau cantonamente unde trebuia să-mi plătească și… nu mergeam.

După ceva timp am început să am rezultate și antrenorul mă lua. Plătea el uneori, alteori aveam ceva sponsorizări, cred. Doar în cantonamente nu prea mergeam la început și antrenamentele la sală erau gratuite. Mergeam mereu.

Primul sport de contact practicat a fost judo. Am luptat pe judo de la vârsta de 8-9 ani. Eram la școală și a venit un profesor de judo care și-a făcut acolo o grupă. Eram vreo 40 de copii din școală, după un an când ne-am mutat la altă sală am rămas singurul, era prima lui generație de copii pe care îi antrena.

Mi-am dorit de mic să ajung campion și să fiu o inspirație pentru cei din jurul meu, cu cât am crescut simțeam că nu o să mă opresc doar la a practica judo-ul și la vârsta de 17 ani m-am apucat și de jiu jitsu brazilian. De kempo de la 19 de ani, grappling – de la vârsta de 22 de ani, sambo – de la vârsta de 18 ani.

Cristian Iorga: “In cușcă știm sigur că oamenii nu mai au cum să se ascundă după măști”

Peste puțin timp, am fost să-mi susțin colegii de la sală care luptau pe partea de MMA și îmi aduc aminte că după ce am văzut meciurile colegilor mei am fost foarte încântat de cum au luptat băieții noștri și am decis să mă apuc de chiar în acel moment. În 2014 a fost primul meu meci de MMA.

Toată viața mea mi-am dorit un singur lucru, să-L onorez pe Dumnezeu prin ceea ce fac! Tot ce fac în acest moment îmi doresc să fie o inspirație atât pentru mine, cât și pentru cei din jurul meu! Deși e un sport dur de contact, vreau să arăt tuturor că după ce se încheie meciul, pot da mâna cu adversarul meu!

Prin aceste înfruntări creștem împreună, sunt testele vieții, dacă vreți să le spunem așa, și mă bucur că acolo în cușcă știm sigur că oamenii nu mai au cum să se ascundă după măști, dau 100% și așteaptă verdictul.

MMA-ul nu e doar un sport, pentru mine e momentul adevărului. În meci sau înainte de el… arată omul exact așa cum este el. Dacă aș putea da un sfat cuiva i-aș spune să se apuce de MMA, dacă nu de performanță, măcar ca o formă de educație prin sport! Gloria e doar a lui Dumnezeu!”, spune campionul ce va lupta în cușcă, alături de alți 7 luptători, la Gala Blood Fight League.

Sora mai mare, credința în Dumnezeu, ambiția și multă muncă, l-au făcut pe Cristian Iorga să devină de la doar un simplu sportive, un luptător MMA de temut. Până la vârsta de 26 de ani, tânărul are în palmares multe titluri!

Cine este Cristian Iorga

Medaliat cu bronz la mondialele immaf 2016 și europenele immaf din 2018

Vicecampion european pe grappling la București în 2019

Multiplu medaliat cu bronz la europenele și mondialele de grappling 2018, 2019 Daghestan, Kazahstan

Are 2 meciuri la profesioniști, 25 de meciuri la amatori, 20 victorii, 5 înfrângeri la decizie.

“Cea mai frumoasă luptă a mea a fost în 2016 la Mondialul din Las Vegas, unde am câștigat la decizie împotriva unui norvegian foarte titrat în sferturile de finală. Iar cea mai usturătoare înfrângere a fost tot în 2016, împotriva unui sud african, am pierdut semifinala la decizie 2-1, deși am condus tot meciul, arbitrii mi-au refuzat finala și a fost greu pentru mine în acel moment”, mai spune Cristian Iorga.

Luptătorul MMA este antrenor wellness pe partea de nutriție, sport, alimentație sănătoasă și susține lecții de antrenamente private în cadrul clubului Agon.

Desigur, între timp se pregătește intens pentru Gala “Blood Fight League”, din 25 septembrie, de la Sala Olimpia “Constantin Jude” din Timișoara, eveniment organizat de campionul Alin Chirilă și partenerii săi.

“Acest meci este o oportunitate de a-mi demonstra calitățile și un pas înainte în cariera MMA-ului profesionist, în ideea cu care am început acest sport, acela de a ajunge la cel mai înalt nivel și a lupta cu cei mai buni!”, mai spune Cristian Iorga, alias “Soldier of God”.

Gala Blood Fight League, organizată de Alin Chirilă, , este gândită în sistem piramidă, cu 8 luptători și 7 meciuri în cușcă. Se joacă în sistem totul sau nimic: un singur premiu, 10.000 de euro și un singur câștigător.

La Gală, în sală, vor fi prezente personalități naționale și mondiale din lumea sporturilor dure – Brad "One Punch" Pickett, starul