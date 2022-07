Povestea impresionantă a unei tinere din Iași. S-a ars cu ciorbă fierbinte și patronul a concediat-o. „Îmi spunea că îi sperii clienții”

La doar 14 ani o tânără din viață a trecut printr-un eveniment traumatizant, eveniment care avea să se transforme într-o poveste impresionantă de viață. Alina s-a ars cu ciorbă fierbinte și a rămas cu mai multe cicatrici pe braț, dar și pe gât.

Concediată pentru că avea cicatrici

Au trecut de atunci mai mulți ani, dar momentul acela nu avea cum să-l uite și nu o va face niciodată. Tânăra a spus că nu a reușit să se vindece complet, trauma pe care a trăit-o fiind una mult prea puternică.

Mai mult decât atât, nici oamenii pe care i-a întâlnit în continuare în viață nu au ajutat-o prea mult. „Noi suntem o familie modestă, cu 4 frați. Când aveam 14 ani, mama mea a hotărât să plece din țară, să muncească în străinătate. Eu am început să am grijă de frații mei și am învățat să gătesc.

Într-o zi, când eram la țară, trebuia să iau un vas cu ciorbă fierbinte de pe foc. Știți cum sunt sobele la țară. Când am luat oala de pe sobă, am alunecat și am scăpat-o. S-a vărsat lichidul, iar atunci m-am ars pe gât și pe braț.

Am stat două săptămâni internată în spital, apoi o săptămână acasă. Am început școala și copiii râdeau de mine, spuneau că am semne, cicatrici, nu voiau să stea de vorbă cu mine, nu mai aveam prieteni. Din cauza asta m-am izolat, m-am închis în mine.

Cu timpul, am încercat să trec peste asta, dar nu am reușit în totalitate. Chiar dacă râdeam de față cu oamenii și eram veselă, în sufletul meu plângeam”, a povestit Alina pentru

Din nefericire, evenimentele triste din viața Alinei aveau să continue. Tânăra a fost chiar din cauza cicatricilor și refuzată la școala de șoferi.

„La mână am fost operată și nu era foarte mare cicatricea. Se vedea, era vizibilă cea de pe braț, dar și cea de pe gât, pentru că încercam mereu să le acopăr. Eu nu pot purta bluze decoltate, doar ceva la baza gâtului. Când mergeam la petreceri, toată lumea se uita la mine din cauza cicatricilor. La locurile de muncă am avut probleme din cauza lor.

Ultima dată, m-au concediat din acest motiv. Îmi spuneau că nu te vreau cu cicatrici, îmi sperii clienții, acoperă cicatricile, să nu se vadă. Lumea este foarte rea. Unele persoane înțeleg situația, altele nu. Eu am suferit o traumă și încă sufăr din cauza asta.

Am fost respinsă și de la școala de șoferi. Într-o zi mi-a spus instructorul: Vai, nu pot mânca, mi-e greață când văd așa ceva pe mâna ta. Te rog să cobori. Atunci l-am rugat să nu mă mai jignească și m-am dus să-i spun patronului ce s-a întâmplat. Patronul mi-a zis că dacă nu-ți convine, să-ți iei dosarul și să pleci,” a mai povestit tânăra din Iași.

Între timp, tânăra a luat o decizie care s-ar putea să-i schimbe mult destinul. A mers la un salon de din oraș și a solicitat să-i fie acoperite cicatricile.

După ce i-a auzit povestea impresionantă, Ionuț Andrei Ezariu, poreclit Oby în lumea tatuatorilor a decis să lucreze gratis. Cicatricea Alinei este acum acoperită de flori și fluturași

„Eu vreau să nu mai existe discriminare între oameni. Mai sunt persoane în situația mea sau poate într-o situație mai gravă, dar trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Trebuie să ne integrăm și noi în societate.

De vreo 5 ani mă gândeam să-mi fac un tatuaj peste cicatricea de pe braț, dar toți tatuatorii m-au refuzat, pentru că spuneau că zona este sensibilă după o arsură. Am ajuns la salonul Oby Ink și mi-a făcut tatuajul, un tatuaj foarte frumos.

Nu am crezut că va ieși așa frumos. Am simțit că am încheiat o etapă din viața mea după ce l-am făcut și pot să zâmbesc mai mult, că pot să trec peste povestea din copilărie care m-a marcat atât de mult”, a mai zis Alina.