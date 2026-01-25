Povestea incredibilă a antrenorului care a fost răpit în Maroc! De la un contract pe bani mulți în Arabia Saudită la răpire și amenințare cu moartea

ADVERTISEMENT

Fotbalul nu este doar despre trofee câștigate și eșecuri, ci și despre poveștile fascinante ale celor care l-au practicat sau îl practică. Un antrenor cunoscut a trăit o experiență marcantă: de la un contract fabulos, tehnicianul a ajuns aproape de capătul zilelor, după ce a fost răpit.

Adrian Heath, de la un contract pe bani mulți în Arabia Saudită la o lamă în jurul gâtului

Adrian Heath este unul dintre jucătorii care au scris istorie în Anglia anilor ’90. După ce și-a atârnat „ghetele-n cui”, a decis să devină antrenor. După experiențe în Marea Britanie și SUA, în America pregătindu-l chiar pe legendarul Kaka, tehnicianul a dorit să își practice meseria în Arabia Saudită, însă povestea sa a luat o turnură neașteptată.

Cu o bază solidă în spate, Adrian Heath a fost contactat de un impresar de două ori pentru un contract în Arabia Saudită. Dacă inițial echipa și-a găsit antrenor, la doar câteva luni distanță el a fost apelat din nou pentru același post.

De la acel moment povestea a luat o turnură cu totul desprinsă din filme. Deși tehnicianul negocia pentru un contract în Arabia Saudită, acesta s-a dus în Maroc, acolo unde presupusul șeic ar fi avut un lanț de hoteluri.

Un rol important în salvarea lui Adrian Heath a avut soția sa, Jane. Cei doi formează în cuplu din 1990, de când antrenorul era legitimat la Manchester City. În următorii 36 de ani ei au consolidat o căsnicie formată pe încredere, soția fiind obișnuit cu călătoriile tehnicianului la alte formații.

Cum a ajuns Adrian Heath să accepte propunere din Arabia Saudită

prezintă cum la 65 de ani, Adrian Heath a petrecut anul următor concedierii sale de la Minnesota United, în octombrie 2023, călătorind alături de soția sa, Jane, și vizitându-și copiii, Harrison și Meg, împreună cu cei patru nepoți. După 15 ani consecutivi de antrenorat în Austin, Orlando și Minnesota, o perioadă de pauză i-a prins bine.

Totuși, în vara lui 2024, un agent din Marea Britanie l-a contactat pentru a-i propune un post în Arabia Saudită, iar antrenorul a acceptat propunerea, totul părând în regulă la acel moment. Când au fost discutate detaliile despre club și salari, tehnicianul a fost intrigat de oportunitatea de a reveni pe banca tehnică.

Postul a fost, în cele din urmă, preluat de un alt antrenor, însă Adrian Heath a rămas atent la evoluția clubului, care întâmpina dificultăți. La câteva luni distanță, același agent l-a contactat din nou. De data aceasta totul a decurs ca la carte, iar soția Jane a ascultat cu atenție fiecare detaliu din conversațiile purtate pe difuzor.

Mai mult decât atât, Adrian Heath a făcut câteva apeluri către contacte din Arabia Saudită, inclusiv către Steven Gerrard. Toți au avut impresii pozitive despre club și despre fotbalul din ligile saudite. Curând, agentul i-a transmis că proprietarul clubului dorea să-l întâlnească și l-a întrebat dacă poate călători în Maroc, unde „șeicul” deținea mai multe hoteluri și afaceri.

Cum s-a produs răpirea în Maroc

Agentul a mediat toate discuțiile și a trimis un bilet de avion a fost trimis pentru duminică, 17 noiembrie, iar o rezervare a fost făcută la un hotel de cinci stele de pe malul Mării Mediterane.

Adrian Heath a luat un zbor spre Tanger, cu escală la Manchester. În seara zilei de 18 noiembrie, la sosirea sa în Maroc, doi bărbați îl așteptau la aeroport. I-au oferit flori, apoi l-au urcat într-un sedan negru cu patru uși și au pornit spre hotel. Interesant este că după aproximativ 40 de minute, mașina a părăsit autostrada principală.

Inițial, antrenorul a crezut că drumul urmat era cel mai scurt către destinație și că urma să se întâlnească cu șeicul. După aproximativ 20 de minute, Adrian Heath a început să se panicheze, observând că se lăsa noaptea și că mașina intra într-un cartier dubios al unui oraș mic. În loc să ajungă la hotel, tehnicianul se afla într-un loc deloc prietenos.

În cele din urmă mașina s-a oprit, iar ușa lui Adrian Heath a fost deschisă de bărbații care îl așteptau la aeroport. Ulterior, antrenorul a ajuns într-un bloc mic de apartamente și apoi într-o cameră slab mobilată, plină de fum. Acesta povestește, conform sursei amintite mai sus, că în încăperea se aflau o canapea mare era împinsă spre trei dintre pereți, ornamente din alamă stăteau pe o masă în mijlocul camerei, iar un televizor era pe peretele opus.

În cameră aceea erau trei bărbați. Unul avea aproximativ 50 și ceva de ani, altul în jur de 30, iar al treilea, la final de adolescență sau început de 20 de ani, părea fratele mai mic al celui de 30 și ceva.

Ce i-au cerut răpitorii lui Adrian Heath

Adrian Heath rememorează că în prima oră nu s-a vorbit prea mult, iar bărbații din cameră consumau alcool. Puțin mai târziu, indivizii s-au apropiat de canapea și i-au solicitat bani antrenorului venit în Maroc pentru a semna un contract pe o remunerație pe măsură în Arabia Saudită. Suma era de ordinul a șase cifre, adică peste 1 milion de euro.

Răpitorii îl amenințau pe Adrian Heath că, în cazul în care nu va coopera, nu își va mai vedea vreodată soția, cei doi copii și nepoții. Bărbații i-au luat anterior portofelul și telefonul tehnicianului, pentru a nu putea evada.

Cum fusul orar din Maroc este diferit față cel din SUA, Adrian Heath s-a gândit la o strategie, acesta menționând că soția sa, Jane, nu ar putea face transferul târziu în noapte. Totodată, fostul fotbalist de la Manchester City plănuia cum să scape nevătămat.

Răpitorii, în momentul în care Jane a sunat, au ținut telefonul în fața feței lui Adrian Heath, cu difuzorul pornit. Lame subțiri, de aproximativ 15-18 cm, au fost scoase la scurt timp după aceea. Un moment de-a dreptul șocant pentru familia ce se gândea la faptul că antrenorul va pleca într-o nouă experiență pe bani mulți.

La ce se gândea antrenorul în momentele răpirii

Potrivit sursei amintite, Adrian Heath se gândea în timpul răpirii că își dorește nespus să ajungă acasă, la familia sa. Ulterior acesta a rememorat toate momente frumoase din viață și se întreba dacă va reuși să plece din apartament.

În dimineața următoare un eveniment incredibil s-a produs. Soția și copilul bărbatului de 30 de ani au intrat în cameră, însă niciunul nu s-a uitat la el, semn că astfel de evenimente nu erau singulare.

Situația nu stătea deloc bine pentru Adrian Heath. Dacă ar fi oferit bani, răpitorii ar fi cerut mai mulți. Dacă nu ar fi oferit, lamele lungi puteau apărea din nou. În cele din urmă, antrenorul a decis să nu ofere niciun ban.

Cum au reacționat răpitorii

„Norocul” lui Adrian Heath a fost că el era titularul contului, iar soția nu putea face transferul. Răpitorii, la auzirea veștii, au căzut de acord să solicite o sumă mai mică, însă aceasta era tot de ordinul a șase zerouri.

Ulterior, soția Jane l-a sunat pe Harrison, fost mijlocaș în MLS, pentru a-i explica situația. Harrison a decis să îl sune pe tatăl său, ca mai apoi să îl contacteze pe Adrian Heath, însă răpitorii nu voiau să răspundă, în ciuda insistențelor din partea antrenorului.

Soacra a decis atunci să să verifice aplicația „Find My Friends”. Deși răpitorii îi luase telefonul lui Adrian Heath, serviciile de localizare încă erau, în mod surprinzător, pornite.

Din întâmplare, tatăl unui copil de la echipa de fotbal juvenil pe care Harrison o antrena în New Jersey era funcționar la biroul FBI din New York. Între timp Adrian Heath negocia cu răpitorii, tehnicianul spunând că trebuie să ajungă în SUA pentru a face transferul.

În cele din urmă, proprietarul apartamentului a decis să îl ducă pe Adrian Heath la aeroport. În acele momente antrenorul făcea conversație, asta pentru a rămâne cât mai mult timp înafara pericolului.

În apropierea aeroportului, răpitorii l-au dat jos din mașină pe Adrian Heath, ca mai apoi să o ia la fugă. Antrenorul încă avea documentele, însă fără cei 600 de dolari pe care îi deținea la începutul călătoriei. De acolo fostul jucător de la Manchester City a luat primul zbor spre Europa, către Madrid.

FBI-ul l-a așteptat pe Adrian Heath la aeroport

După zborul la Madrid, Adrian Heath a decolat către Twin Cities, acolo unde era așteptat de soția Jane, dar și de FBI. La scurt timp a urmat un interogatoriu individual.

FBI le-a asigurat protecție familiei Heath timp de 28 de zile. În primele 48 de ore, nu au părăsit deloc locuința, nici măcar pentru plimbarea zilnică, iar cea mai mare parte a săptămânilor următoare au petrecut-o în interiorul casei.

Heath a notificat LMA pentru a preveni incidente similare pe viitor. Conform declarațiilor sale, a fost implementat un nou protocol prin care ofertele sau interviurile sunt verificate prin intermediul organizației, iar aceasta poate confirma ulterior interesul și întâlnirile prin federația corespunzătoare.

Directorul executiv al LMA, Richard Bevan, a transmis un scurt comunicat prin e-mail, confirmând că este la curent cu ancheta NCA, însă a refuzat să ofere alte detalii, deoarece cazul este încă în desfășurare.

Au mai existat răpiri și înaintea lui Adrian Heath

Adrian Heath a spus că i s-a comunicat că un alt fost antrenor din MLS ar fi putut fi, de asemenea, contactat, dar a refuzat să dezvăluie numele. El speră ca acest incident să-i încurajeze pe antrenorii din SUA să înființeze un grup similar cu LMA, care să ofere sprijin tehnicienilor americani.

Motivul pentru care a decis să vorbească despre experiența din Maroc, spune Adrian Heath, conform The Athletic, este de a avertiza alți antrenori cu privire la astfel de situații.

De la acel moment Adrian Heath este liber de contract, acesta considerând că este mult mai importantă decât