Povestea incredibilă a bărbatului care a supraviețuit o lună în junglă. ”Am mâncat viermi și insecte”

Un tânăr de 30 de ani ar putea intra în istorie ca fiind una dintre persoanele care au supraviețuit cel mai mult timp în periculoasa junglă din Amazon. Conform spuselor sale, bărbatul a rezistat în sălbăticie timp de 31 de zile.

Povestea lui Jhonatan Acosta are ca punct de plecare data de 25 ianuarie 2023. În acea zi, familia sa din Bolivia l-a dat dispărut la poliție. Acesta plecase într-o excursie de vânătoare alături de alți patru prieteni în pădurea tropicală amazoniană. La un moment dat, tânărul s-a rătăcit de grup.

În toată această perioadă îndelungată, nimeni nu a mai știut de el. Abia sâmbăta trecută, pe 25 februarie, la 31 de zile distanță, tânărul a fost găsit de echipele de salvare plecate pe urmele sale.

Impresionant este modul în care, în toată această lungă perioadă, . Jhonathan povestește în presa locală că a supravieţuit mâncând insecte şi viermi şi bând apa pe care a colectat-o în cizmele sale. În momentele mai grele, când nu ploua, a fost nevoit chiar să îşi bea propria urină, scrie .

”A trebuit să mănânc insecte, să-mi beau propria urină, să mănânc râme. Am fost atacat de animale”, a declarat el marţi la . Bărbatul a fost găsit sâmbătă de echipele de căutare.

S-a întâmplat la exact o lună după ce s-a rătăcit de grupul său în departamentul Beni din nord-estul Boliviei. ”I-am cerut lui Dumnezeu să dea ploaie”, a povestit el. ”Dacă nu ar fi plouat jumătate din timp nu aş fi supravieţuit“.

A Bolivian man, who claims to have been missing in the Amazon rainforest alone for a month, recounts eating insects and worms to stay alive

— Reuters (@Reuters)