Povestea incredibilă a Claudiei Radu de la Chefi la cuțite. “Am avut tot felul de porecle legate de grași”

Jurații de la Chefi la cuțite au fost surprinși plăcut de abilitățile culinare ale Claudiei Radu, care le-a pregătit o rețetă de-a dreptul specială. Telespectatorii, însă, au rămas impresionați de povestea incredibilă a concurentei.

Deși acum este o fire optimistă și plină de energie, Claudia a trecut prin clipe de groază în copilărie din cauza greutății, potrivit click.ro.

Concurenta a mărturisit că este pasionată de bucătărie și că nu a făcut vreo pregătire specială în acest domeniu. Preparatul pe care l-a pregătit a fost un adevărat deliciu pentru chefi.

Povestea incredibilă a Claudiei Radu de la “Chefi la cuțite”

Claudia Radu a venit pregătită în noul sezon cu un preparat care i-a dat gata pe chefi. Este vorba de o diafragmă de vită la grătar, alături de o garnitură și un dressing care au completat-o perfect.

Acum este plină de optimism și de ambiție, însă viața ei nu a fost una ușoară. Din cauza problemelor de greutate, Claudia a fost hărțuită de colegii de la școală și a primit tot felul de porecle.

În plus, colegii au subestimat-o din cauza kilogramelor în plus și s-au gândit automat că nu este nici inteligentă, deși a luat mereu locul întâi.

“Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași. Am observat că am început să fiu subestimată, fiindcă lumea credea că dacă ești gras, atunci în mod automat ești și prost.

Pe toată perioada școlii am fost subestimată. Eu am fost premiantă în fiecare an, inclusiv în anii de liceu am luat locul I. În anii de liceu și numărul de agresori era mai mare și m-a afectat mai mult. Au fost inclusiv momente în care m-am simțit hărțuită, umilită.”, a povestit Claudia cu lacrimi în ochi.

De asemenea, aceasta i-a sfătuit pe cei care se confruntă cu asemenea probleme să nu bage în seamă gurile rele și să comunice atunci când au parte de bullying din partea colegilor.

“Aceste lucruri te marchează foarte mult, când ești copil. Îmi pare rău că nu am avut curajul să spun nimănui acest lucru, am vrut să-mi protejez părinții. Sfatul meu pentru toți cei din situația mea este să spună cuiva ceea ce se întâmplă. Trebuie să conștientizeze că trebuie să facă acest pas. Mi-a luat foarte mult să scap de complexe.”, a adăugat concurenta.

A reușit să slăbească în jur de 30 de kilograme și a accentuat faptul că oamenii trebuie să slăbească dacă vor cu adevărat, nu pentru cei din jurul lor. În final, Claudia Radu a reușit să scape de complexe și să nu o mai intereseze vorbele urâte. În urmă cu opt ani, aceasta și-a întâlnit actualul logodnic, pasionat și el de bucătărie.

Claudia a sperat că felul ei de mâncare va fi pe placul chefilor și așa s-a întâmplat. Preferatul ei este Florin Dumitrescu, de la care încearcă și diverse rețete. Concurenta a glumit cu chefii și le-a cerut autografe, iar aceștia i-au oferit două cuțite.