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Povestea incredibilă a gemenilor Madjo! Aston Villa a dat 10 milioane de lire pe Brian, în timp ce Bradley a rămas la Metz

Aston Villa a dat lovitura cu unul dintre cei mai interesați tineri jucători ai fotbalului european. Este vorba despre Brian Madjo, care la nici 17 ani a făcut senzație cu Paris Saint Germain. Fratele său geamăn a rămas la Metz.
Flaviu Popa
13.08.2026 | 06:05
Povestea incredibila a gemenilor Madjo Aston Villa a dat 10 milioane de lire pe Brian in timp ce Bradley a ramas la Metz
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Brian Madjo a ajuns la Aston Villa, fratele său geamăn a rămas la Metz
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Unai Emery a surprins pe toată lumea când a decis să-l titularizeze pe anonimul Brian Madjo la nici 17 ani, chiar în Supercupa UEFA, împotriva celor de la PSG. Se pare că a avut dreptate să aibă încredere în Madjo, pentru că puștiul școlit în Luxemburg a impresionat în prima repriză, reușind chiar să înscrie.

Cine este Brian Madjo, puștiul care a făcut senzație cu Paris Saint Germain în Supercupa Europei?

Povestea lui Madjo este cu adevărat spectaculoasă și dincolo de teren. Născut în ianuarire la 2009 la Enfield, în Anglia, într-o familie de camerunezi, Brian Madjo a crescut în Luxemburg. Fiul al lui Guy Madjo, un fost fotbalist, și-a impresionat antrenorii de la cea mai fragedă vârstă. Puțină lume știe că are un frate geamăn, Bradley, care joacă la Metz. Paradoxal, cu toate că arată identic și au aceleași calități fizice, Brian este deja vedetă și valorează peste 10 milioane de euro, în timp ce Bradley evoluează pentru juniorii celor de la Metz.

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Cert e că transferul lui Brian de la Metz la Villa a fost un transfer cu cântec. Cei de la Metz au fost primii care i-au remarcat pe frații Madjo evoluând la echipe mici din Luxemburg, la nivel de juniori, și nu au greșit cu nimic.

Aston Villa a pus ochii pe Madjo în urmă cu un an, mai ales că la 15 ani puștiul minune înscria deja 12 goluri în 24 de partide în competițiile din Luxemburg. Cei de la Metz au avut încredere și i-au acordat șansa să debuteze în Ligue 1 la 16 ani și 217 zile, iar Aston Villa l-a transferat pentru 10 milioane de lire sterline chiar în ziua când a împlinit 17 ani. După cinci meciuri în Ligue 1, ce-i drept.

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Aston Villa s-a luptat la TAS pentru semnătura lui Brian Madjo, din cauză că este minor

A urmat un adevărat scandal, pentru că FIFA a refuzat să permită înregistrarea jucătorului, pentru că ar fi fost minor. Englezii au contestat la TAS decizia, argumentând că atacantul lor este cetățean britanic, chiar dacă fusese plecat în Luxemburg și Franța.

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Interesant, cei de la Aston Villa l-au legitimat legal pe Madjo doar pe 4 august în acest an, în urmă cu opt zile. Chiar și așa, antrenorul Unai Emery l-a folosit în mai multe partide amicale unde a înscris pe bandă rulantă. Cu PSG, Brian Madjo a înscris golul egalizator al echipei sale în prima repriză și a șutat de 6 ori spre poarta adversă, mai bine de 50% din totalul șuturilor echipei sale. Fanii îi vor ține minte numele cu siguranță și vom mai auzi despre acest puști minune.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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