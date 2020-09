Povestea incredibilă a lui Ansu Fati, cel mai tânăr marcator din istoria Spaniei! Ce recorduri a mai doborât jucătorul Barcelonei

Ansu Fati a scris istorie pentru naționala Spaniei, după ce a debutat în remiza cu Germania, scor 1-1. La doar câteva zile distanță, jucătorul Barcelonei a înscris primul gol la echipa națională în meciul cu Ucraina, devenind cel mai tânăr marcator din istoria ibericilor, la 17 ani și 311 zile.

Puștiul-minune al Barcelonei a ajuns în Spania la vârsta de 7 ani din Guineea Bissau și a început fotbalul la Academia Sierra Sur Peloteros, din Herrera, Sevilla, unde a fost îndrumat și ajutat de antrenorul Luiz Perez Nuna.

Fotbalistul a făcut furori și la Barcelona, fiind cel mai tânăr marcator al echipei din istoria La Liga, după ce a înscris în meciul Barcelona-Osasuna 2-2. În meciul cu Valencia de pe Camp Nou, a înscris din nou și a oferit o pasă de gol, devenind cel mai tânăr fotbalist din toată istoria campionatului spaniol, care a reușit un gol și o pasă de gol într-un singur meci!

A refuzat Portugalia pentru naționala Spaniei

Deoarece Guineea-Bissau a fost colonie portugheză, Ansu Fati putea evolua și pentru naționala Portugaliei, iar cele două țări s-au bătut pentru naturalizarea lui până în ultima clipă. Jucătorul și-a dorit însă întotdeauna să joace pentru Spania: ,,Vreau să joc pentru Spania!”, transmitea fotbalistului conducerii clubului Barcelona, care a înștiințat federația spaniolă de dorința tânărului jucător, care a debutat apoi la naționala U21.

Antrenorul care l-a descoperit a vorbit despre noul puști-minune al Europei: ,,A sosit la 7 ani din Guineea Bissau şi a trebuit să-i cumpărăm chiar şi cizme. Se extinde, este ca fulgerul. A fost foarte precoce, a ajuns să joace împotriva copiilor cu trei ani mai mari decât el. Obrăznicia şi naturaleţea cu care joacă contrastează cu felul său de a fi. Este foarte umil şi modest, un adevărat prieten pentru prieteni”, a declarat Luiz Perez Nuna despre fotbalistul care a reușit primul gol pentru Barcelona la 16 ani și 304 zile.

Barcelona a spus „pas” unei oferte de 150 de milioane de euro de la Manchester United

Barcelona a refuzat oferta pentru Ansu Fati, care are o clauză de reziliere de 170 de milioane de euro, iar din sezonul viitor ar putea ajunge la fabuloasa suma de 400 de milioane de euro, după ce a jucat 24 de meciuri pentru catalani, în care a reușit 5 goluri și o pasă decisivă.

Fotbalistul, impresariat de fratele lui Lionel Messi, a depășit recordul deţinut de Bojan Krkic, care a înscris la 17 ani şi 53 zile. Fati l-a depăşit inclusiv pe Lionel Messi, care reuşise primul gol pentru catalani la 17 ani şi 331 zile.

Remarcat în Youth League, Ansu Fati a fost chemat la echipa mare de Ernesto Valverde din cauza crizei din compartimentul ofensiv în startul campionatului trecut, deşi nu făcuse pregătirea de vară cu vedetele de la prima echipă.

Ansu Fati: ,,Sunt mândru să lucrez cu Luiz Enrique și cu toți jucătorii de aici”

Tânărul atacant a declarat la finalul partidei câștigate de Spania cu 4-0 că este mândru să îmbrace tricoul Spaniei: ,,Încă din prima zi m-au primit cu brațele deschise și mi-au oferit toată încrederea din lume. Voi continua să lucrez ca întotdeauna, cu modestie, și toate lucrurile bune vor veni”, a transmis Ansu Fati, după meci.

Recordurile doborâte de Ansu Fati însă nu se opresc aici, după ce pe 10 decembrie, fotbalistul a înscris pentru Barcelona și în Champions League, devenind cel mai tânăr marcator din istoria UCL, după ce a dat cu gol Inter la 17 ani și 40 de zile.

,,Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea şi sunt în fotbal de mulţi ani!”

Perez Mena a vorbit despre Ansu Fati la Radio Marca și a șocat pe toată lumea cu declarațiile sale: ,,Nu am văzut nimic ca el în viaţa mea. Am avut gesturile lui Laudrup, viteză ameţitoare, foloseam ambele picioare… Era o altă lume. Nu am văzut aşa ceva în iaţa mea şi sunt în fotbal de mulţi ani. Nu trebuie să alergi prea repede, trebuie să o iei puţin câte puţin pentru că în fotbal nu trebuie să crezi, ci să depăşeşti obstacolele, dar cred că e pe drumul cel bun”, a spus Perez Mena, în emisiunea Mercador.

Cifrele fabuloase ale lui Ansu Fati

Ansu Fati i-a doborât recordul lui Wayne Rooney, care era cel mai tânăr marcator al unei echipe campioane mondiale, la 17 ani și 317 zile, după ce a înscris pentru Spania la 17 ani și 311 zile, și a intrat în top 3 mondial al celor mai tineri marcatori după: Ronaldo Bandera (Brazilia, 17 ani și 224 de zile) și Jonas Eduardo Américo “Edu” (Brazilia, 16 ani și 306 zile).

