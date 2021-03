Povestea incredibilă a lui Dan Junior Ungureanu. Lacrimi de emoție la Românii au Talent

Andra și Alexandra Dinu au avut parte de emoții de zile mari, în cadrul ediției de vineri seară, de la Românii au Talent.

Cele două femei celebre au fost profund impresionate de modul în care a decis un concurent să își exprime povestea de viață, în fața unei țări întregi.

Concurentul care a reușit să le emoționeze pe juratele sezonului 11 din emisiunea de talente de la PRO TV se numește Dan Junior Ungureanu.

Cine este Dan Junior Ungureanu, concurentul de la Românii au Talent ce a stârnit lacrimi de emoție

Tânărul concurent de doar 24 de ani și-a prezentat povestea de viață, absolut impresionantă. Dan Junior Ungureanu este de meserie om de serviciu și a fost încurajat de către apropiații săi să participe în sezonul din 2021 de la Românii au Talent.

Bărbatul a mai mărturisit în mod total neașteptat cine este persoana care i-a oferit cea mai mare sursă de inspirație, fiind vorba despre fosta lui iubită. În momentul în care au auzit despre o asemenea dragoste neîmpărtășită, Alexandra Dinu și Andra Măruță au putut fi văzute cum oftează și au fost la un pas de-a plânge, chiar în fața camerelor de luat vederi.

Însă, cele două vedete s-au abținut totuși de la lacrimi, pentru a nu influența în vreun fel momentul artistic prezentat de către Dan Junior Ungureanu. Participantul le-a dovedit tuturor că ar putea avea cu succes și rolul de finalist în emisiunea Românii au Talent.

Concurentul de meserie om de serviciu, în București, a venit în emisiune să prezinte un număr de chitară și voce, susținând că nu s-a mai aflat vreodată pe nicio scenă. Modul în care și-a spus povestea de viață, dar și de iubire, prin intermediul muzicii, l-a trimis în etapa următoare, cu patru de “Da”, din partea juraților.

“Mă numesc Ungureanu Dan Junior, am 24 de ani şi mă ocup cu spălatul wc-urilor, dau cu mopul la o sală de fitness, mai aranjez ganterele pe suport când e cazul. Nu pot să zic că e jobul vieţii mele pe care mi l-am dorit întotdeauna. Înainte de asta, am lucrat la negru la un magazin de haine, apoi am lucrat la cinema, vindeam popcorn, înainte de asta, am livrat mâncare pe bicicletă. Sunt persoane care suferă mai mult, aşa că pot să mă numesc norocos că am jobul meu, în primul rând”, și-a început tânărul concurent povestea.



“Am emoţii foarte mari. E prima dată când cânt cu vocea, nu am mai cântat decât pentru o persoană, e vorba de persoana pentru care am venit aici. Mă gândesc la ea în fiecare zi, totul pentru dragoste. Câteodată doare. (…) Iubesc ca orice om şi am venit să îi cânt unei fete. Iubirea e singurul motiv pentru care merită să trăim. Ea ştie că o iubesc. Ea studiază în Iaşi, eu locuiesc în Bucureşti, totul a început dintr-un comentariu pe Facebook. I-am dat mesaj, mi-a răspuns şi de acolo, am tot vorbit. Nu ne-am întâlnit, cred că şi-a găsit pe altcineva. Eh, o iubesc, ce pot să fac… Nu ştie că vin aici, e o surpriză pentru ea, sper să îi placă. O cheamă Andreea Camelia şi e singurul colţ de Rai pe care l-am simţit vreodată”, a dezvăluit Dan Ungureanu, potrivit celor de la PRO TV.