Povestea incredibilă a lui Jean-Philippe Mateta, unicul marcator din finala Conference League. A ajuns în lumina reflectoarelor abia la 28 de ani

Jean-Philippe Mateta (28 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Crystal Palace. Atacantul francez este cel mai bun marcator al „vulturilor” în ultimele trei sezoane și a „înflorit” abia după 25 de ani. Vârful de atac a nu a trecut mereu prin cea mai bună formă, însă nu s-a dat bătut niciodată.

Jean-Philippe Mateta a înscris singurul gol din finala de la Leipzig, dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano

Deși se aștepta să fie o partidă spectaculoasă, cele două formații nu au riscat nimic și au prestat un fotbal destul de închis. Prima repriză s-a terminat cu o remiză albă, însă londonezii au dat lovitura imediat după reluarea partidei. Mateta și-a arătat din nou instinctul de atacant pur-sânge și a fost omul potrivit la locul potrivit atunci când portarul ibericilor a respins greșit șutul lui Wharton.

Francezul a împins mingea în ațe, iar reușita sa s-a dovedit a fi decisivă, Cu el pe teren, formația londoneză a câștigat singurele trofee din vitrină, iar acest lucru îl pune pe un piedestal înalt în istoria clubului. UEFA Conference League, FA Cup și Supercupa Angliei au fost toate câștigate în urma aportului ofensiv spectaculos al fotbalistului din Hexagon.

Francezul se afla în Liga a 3-a din Franța la 20 de ani

Atacantul lui Crystal Palace, cotat în acest moment la 35 de milioane de euro, nu a avut parcursul obișnuit al unui superstar francez, care încă de la 17-18 ani evoluează la marile cluburi ale Europei. La 20 de ani, Mateta juca pentru Chateauroux, în Liga a III-a din Franța, echipă la care s-a remarcat și a fost transferat de Lyon.

Bruno Genesio, antrenorul de la acea vreme al echipei, nu l-a considerat util și l-a împrumutat în Liga a II-a, la Le Havre. Mateta a reușit un sezon cu 17 goluri în Ligue 2 și a primit o ofertă din Bundesliga, de la Mainz. Lyon l-a cedat pentru 8 milioane de euro, iar cariera sa părea că înflorește. Surprinzător sau nu, nu a fost așa. Vârful de atac a avut un sezon de debut bun în Bundesliga, cu 14 reușite, însă în următoarele două stagiuni nu a mai reușit să adune decât 10 goluri.

Crystal Palace îl împrumuta în 2021 pentru 3,5 milioane de euro, iar după un sezon decent, cu 5 reușite în Premier League, londonezii au activat clauza de cumpărare de 11 milioane de euro. Următorul sezon a fost dezastruos, cu doar două reușite, însă francezul a renăscut din acel moment. Au urmat trei sezoane ireproșabile pentru Palace. Mateta a fost marcatorul numărul 1 și a contribuit serios la câștigarea singurelor trei trofee din istoria clubului.

A trecut printr-un scandal uriaș cu suporterii , după ce și-a forțat transferul la AC Milan

Fotbalistul francez i-a recâștigat pe fani după acest final de sezon, însă la începutul anului a intrat într-un conflict serios cu susținătorii lui Palace. Vârful de atac în vârstă de 28 de ani și-a forțat transferul la AC Milan, însă din cauza faptului că era accidentat nu a trecut vizita medicală a „rossonerilor”.

Rămas la Londra, Mateta a fost huiduit copios la meciurile de Premier League din acestă stagiune, însă asta nu l-a oprit din a-și vedea de treabă și din a înscrie goluri importante pentru „vulturi”. În cele din urmă, constatăm că transferul eșuat la AC Milan a fost, de fapt, o reușită, întrucât francezul nu ar mai fi câștigat primul trofeu european din carieră, iar mutarea la Milano nu i-ar fi putut garanta nici măcar prezența în Liga Campionilor.

Mateta, star la 28 de ani. Va merge cu Franța la Campionatul Mondial

Dacă unii își confirmă talentul încă de la 18-19 ani, Mateta a făcut-o abia la 28 de ani. După multă muncă, francezul a fost răsplătit pentru munca incredibilă pe care o depune la Crystal Palace, iar Didier Deschamps l-a convocat în premieră în lotul „les bleus” abia anul trecut.

În urma performanțelor sale și a seriozității de care dă dovadă, Jean-Philippe Mateta a prins un loc în naționala stelară a Franței, care va merge la turneul final din această vară. Performanța sa este cu atât mai fabuloasă cu cât francezii au