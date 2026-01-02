Povestea incredibilă a transferului lui Adrian Ilie la Alaves. „Am coborât din avion cu Giovanni pentru că lipseau 200.000 de euro”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cum s-a transferat Adrian Ilie la Deportivo Alaves. Episod fabulos petrecut pe aeroport cu Giovanni Becali și Vicente Sanchez

Adrian Ilie părăsea Valencia în vara anului 2002 după o perioadă foarte bună în tricoul „Liliecilor”. Fostul internațional român se transfera la Deportivo Alaves, însă mutarea sa la noua echipă a fost precedată de un episod fabulos pe aeroport, împreună cu Giovanni Becali.

Adrian Ilie, , era unul dintre cei mai în vogă atacanți români de la începutul anilor 2000. După ce a scris istorie în tricoul Valenciei, „Cobra” a plecat la o altă formație din prima ligă a Spaniei, Deportivo Alaves.

În momentul în care era gata să zboare alături de Giovanni Becali, Adrian Ilie a descoperit în contract că urma să primească mai puțini bani decât i-au fost promiși. Ce a urmat a fost demn de o adevărată comedie.

„Mă sună Giovanni și mi-a zis că mi-a trimis faxul cu oferta, să mă urc în avion că mă așteaptă la Madrid. Terminasem contractul cu Valencia și mă duceam la Alaves. Am schimbat apoi avionul acolo, pentru Bilbao, și m-am urcat cu Giovanni și cu Vicente Sanchez.

Ne-am pus pe scaun și îmi arată Giovanni contractul. Când mă uit pe el, nu mai scria 1 milion 200, scria 1 milion. Îi zic: ‘M-am urcat în avion și îmi spui acum că primesc doar 1 milion’, la care el: ‘Atâta s-a putut!”. ‘Eu mă dau jos din avion!’, ‘Hai, dă-te!’. Și eu atunci mi-am luat bagajul de jos, Giovanni își ia și el bagajul, Vicente Sanchez nu înțelegea nici el, și-a luat bagajul.

„M-a luat în mașină și m-a dus!”

Stewardesa a întrebat unde plec. Eu am zis că mă dau jos, după mine și Giovanni. A ieșit pilotul, m-a luat de mână. I-am zis: ‘Stop! Ia-l pe Vicente Sanchez, să rămână el dacă vrea aici!’. Și am coborât toți 3, supărați. Am coborât pentru 200.000 de euro lipsă. Și n-a mai plecat avionul spre Bilbao, a stat o oră. Nu știu cum ne-a lăsat. Am coborât prin burduf, mergeam toți 3. Unul după altul cu trolerele prin Madrid, nu ne vorbeam. Eu eram supărat, Giovanni era fiert.

M-am dus să dorm la hotel în Madrid și a doua zi la micul dejun mi-am luat bilet spre București. Un domn lângă mine, că ce caut acolo. Eu i-am zis că îmi iau bilet. La care el: ‘Păi nu ai semnat contractul aseară? Eu sunt managerul de la Alaves. Trebuia să semnezi, eu am fost la o nuntă aici în hotel și te-am văzut dimineață, mi-a zis soția că te-a văzut’. Și m-a luat în mașină și m-a dus. Mi-a dat milionul acela până l-a urmă, s-a rugat de mine”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

