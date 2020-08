Povestea incredibilă a unei femei din SUA care s-a infectat cu Covid-19, deși se afla în izolare. Medicii nu au nicio explicație

O femeie gravidă din SUA s-a îmbolnăvit de Covid-19 deși se afla în izolare, cazul acesteia fiind considerat un real mister de către specialiști.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Hayley Peterson, unul dintre ziariștii Business Insider, a stat în izolare luni bune, într-un regim extrem de strict, însă tot a ajuns să se îmbolnăvească cu Covid-19.

Business Insider le permite cititorilor să împărtășească expriențele fericite sau nefericite cu Covid-19, iar cele mai credibile ajung să fie publicate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O femeie din SUA a luat Covid-19 și nu știe de unde, fiind mereu în izolare

Femeia nu își poate explica cum a ajuns să se infecteze deși se afla în izolare, potrivit sursei citate.

„Timp de multe luni am stat departe de oameni, m-am spălat pe mâini constant și am dezinfectat orice am putut. Am spălat mereu cumpărăturile, pentru a evita infectarea și am purtat mereu mască când am ieșit afară, pe prispă.

ADVERTISEMENT

Am ieșit foarte rar din casă, doar când trebuia să merg la medic, fiind însărcinată, sau să fac cumpărăturile. Mereu m-am protejat și nu am intrat în restaurant.

Soțul meu și copilul meu au fost expuși la doar trei oameni, care la rândul lor extrem de precauți și, ulterior, s-au testat și nu au boala.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiind absolut terifiată de virus am stabilit un sistem foarte clar de carantină, fiind și însărcinată. Nu se știau multe atunci despre modul în care boala se transmite de la mamă la făt, așa că eram disperată să mă protejez.

M-am trezit într-o zi din iunie cu o durere de cap și am mers la doctor. Mi s-a spus că am infecție în zona sinusurilor și mi-au dat antibiotic. Doctorii au spus că sunt șanse aproape nule să am boala.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rata infecțiilor era extrem de mică în acel moment în SUA, Virginia, și nu îmi pierdusem mirosul și gustul. Mai mult, nu aveam febră și nici nu tușeam. Același lucru s-a întâmpla cu soțul meu, care s-a dus la doctor cu o durere de cap, însă l-au asigurat că nu e Covid-19. cu toate acestea, după 5 zile am aflat că eram infectată.

Am fost îngrozită, știam multe despre această boală fiind jurnalist. Mă temeam pentru copilul meu nenăscut, nu știam cum să procedez. Auzisem de cazuri de oameni care astăzi erau bine, iar mâine au ajuns să fie ventilați”, a mărturisit femeia.

ADVERTISEMENT

În concluzie, jurnalista le-a transmis un mesaj tuturor oamenilor care se tem de infectarea cu Covid-19: „Sfătuiesc pe toată lumea să rămână precaută, cu toate că medicii nu cunosc prea multe despre acest virus. Nu voi cunoaște niciodată cum am luat boala”.