Povestea incredibilă a unei șoferițe de TIR mutată în Spania. „Toți românii ar trebui să plece 2 ani din țară”

Adriana Mureșan locuiește de 18 ani în Spania și are o poveste incredibilă de viață. În ultimii ani a reușit să construiască și o rețea de voluntari români care fac fapte bune.

„Noi n-am plecat din România de rău sau de foame”, se întreabă Adriana. În vârstă de 54 de ani, de TIR trăiește alături de soțul și de copiii ei în Tarragona, Catalonia.

Prin comunicatea creată în ultimii doi au trimis pachete copiilor și bătrânilor din țară, au oferit cazare și masă celor rămași pe stradă în și au salvat 4 fete din mâinile proxeniților, conform

În trecut Adriana, șofer profesionist, mai lucrase sporadic în Spania. Împreună cu soțul ei au decis ulterior să se mute aici.

„Integrarea începe în momentul în care înveți cât de bine poți limba și accepți legile, regulile și cultura, și civilizația în care trăiești. Nu înseamnă că trebuie să substitui fondul tău, dar să le împletești”, explică Adriana.

Cum a creat cea mai mare comunitate de voluntari români din Europa

Totul a înainte de alegerile europarlamentare din 2019. Împreună cu soțul ei, Adriana a creat câteva grupuri online în care se ofereau să-i ducă pe șoferii blocați prin parcări la vot.

„Sunt peste 150 de mii de șoferi pe comunitate și ne-am organizat să-i luăm din parcare cu mașina și să-i ducem să voteze.

Cu două săptămâni înainte de alegeri am văzut că eram colapsați, erau foarte multe cereri, erau foarte multe anunțuri cu oameni care vor să voteze”, povestește Adriana.

Acele grupuri au devenit unul singur numit astăzi „Voluntari în Europa”.

Au trimis în România medicamente care lipseau

„Am făcut cutia cu medicamente. Atunci am început să aducem citostatice în România pentru copiii bolnavi de leucemie, am început să le cumpărăm, că mai era un stoc de 26 de unități la nivel de țară. Noi am dus vreo 2000 și ceva de unități”, a relatat Adriana pentru Libertatea.

În viitor vor să creeze niște celule formate din mai multe familii din diaspora care să adopte la distanță un copil din România.

Rolul familiilor va fi acela de a sprijini copilul cu tot ce este nevoie pentru a merge la școală, să-i susțină și pasiunile și să-i ofere și excursii în străinătate în fiecare an.

„Să-l aduci și să-l pui în contact cu autoritățile, cu administrația, să-l înscrii la școală câteva zile, există posibilitatea să fie audient câteva zile, elev-invitat, să te însoțească la medicul de familie, la poliție. Să vadă ce se întâmplă într-o societate normală”, a povestit șoferița de TIR.

„După părerea mea, toți românii ar trebui să plece din România măcar doi ani, să învețe să se comporte, să muncească, să aprecieze ce este în România față de ce este în alte țări, condițiile”, a declarat soțul Adrianei.

Cum au salvat patru fete din mâna proxeneților

„Pe două le-au luat băieții noștri voluntari care s-au dat clienți, le-au urcat în mașină. Prima era în Italia, ne-a cerut ajutorul printr-un fost coleg de liceu.

De două ori s-a dus omul după ea și nu s-a urcat în mașină și a treia oară s-a urcat. Îi era frică, fiindcă nu știa nici atunci dacă nu cade din lac în puț”, povestește Adriana

O altă fată a fost salvată din Bari. Fiindcă nu a vrut să se urce în mașina unui bărbat, a fost trimisă o femeie voluntar ca s-o salveze.

„I-a zis femeia unde o va aștepta cu mașina și a venit. Până la Roma nu s-a mai oprit cu ea”, a relatat șoferița.

Povestea incredibilă a unei șoferițe de TIR mutată în Spania. Adriana își iubește meseria

„Ai satisfacția muncii bine făcute și e ca un drog. E o provocare continuă.

Calculează, gândește-te, cum ajung mai repede, noi suntem niște calculatoare, când ai dat drumul la cheie, deja începi”, a declarat Adriana.

Copiii au joburi stabile în Spania și nu s-ar mai întoarce în România

Adriana are trei copii. Fata cea mare, în vârstă de 33 de ani, este manager de marketing și vânzări la o corporație.

Băiatul este manager de fabrică de furaje, iar sora lui geamănă este grafic designer freelance în Barcelona.

„M-aș fi bucurat ca și copiii noștri să muncească să ridice țara. Din păcate, nu s-ar mai întoarce, s-au obișnuit aici, au alt stil de viață. România nu are decât de pierdut”, spune dezamăgit Horea, soțul Adrianei.