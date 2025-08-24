News

Povestea incredibilă a unicului supravieţuitor al accidentului din Argeş. A sărit din maşină şi a aşteptat zece ore salvatorii

Patru tineri au murit şi unul a supravieţuit în utma unui accident cumplit produs sâmbătă în Argeş. Medicii sunt uimiţi cum a reuşit să scape Costin cu viaţă.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 09:49
Povestea incredibila a unicului supravietuitor al accidentului din Arges A sarit din masina si a asteptat zece ore salvatorii
Costin este singurul supravieţuitor al tragediei din Argeş Foto: Facebook/colaj Fanatik

Costin Bulgaru, în vârstă de 20 de ani, din Lereşti, Argeş, este unicul supravieţuitor al tragediei de sâmbătă, din Munţii Iezer, unde patru prieteni de-ai săi şi-au găsit sfârşitul. Costin se află internat în stare stabilă la Spitalul Judeţean Braşov, iar medicii spun despre el că s-a născut a doua oară.

„I-am spus că s-a născut a doua oară”

Tinerii ar fi plecat la prima oră a dimineaţii de sâmbătă din Lereşti, pentru a prinde răsăritul pe munte. După aproximativ 30 de km de urcuş, la un moment dat şoferul de 20 de ani nu a mai putut controla autoturismul Suzuki Vitara, care s-a rostogolit în râpa de pe partea stângă, adâncă de peste 200 de metri.

Dintre cei cinci tineri care se aflau în maşină doar unul mai trăieşte, iar povestea supravieţuirii sale este incredibilă. Practic el a sărit din maşină, în timp ce aceasta se rostogolea în râpă. „Persoana care a supravieţuit avea o fractură de antebraţ stâng. Era pe scaunul din spate, în spatele şoferului, şi a sărit din maşină. I-am şi spus, te-ai născut a doua oară”, a declarat medicul de pe ambulanţă, Victoria Lâsâi.

Tânărul supravieţuitor a fost găsit în uşor şoc hipotermic, dar conştient

Totuşi, tânărul a aşteptat mai bine zece ore să ajungă la el primii salvatori. Strigătele sale nu au fost auzite decât după orele prânzului, de către doi culegători de ciuperci care se aflau în zonă.

„Era în şoc hipotermic, dar era conştient, spunea că îşi simte mâinile. Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice”, a povestit unul dintre salvatori.

Unicul supravieţuitor, Costin Bulgaru, stătea pe scaunul din spatele şoferului în momentul în care s-a produs accidentul. Ceilalţi patru ocupanţi ai autoturismului de teren, doi băieţi şi două fete, au murit înainte de venirea salvatorilor.

Daniel Spătaru
