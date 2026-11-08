Povestea întunecată din spatele succesului lui Como! Clubul a fost construit pe un imperiu de țigări. Scandal monstru cu copii exploatați

ADVERTISEMENT

Como a scris istorie în Champions League, după o victorie incredibilă, scor 9-1, pe terenul lui Lens. Echipa antrenată de Cesc Fàbregas a devenit una dintre marile revelații ale fotbalului european. În spatele ascensiunii spectaculoase se află însă o poveste surprinzătoare. Clubul italian este controlat de familia a doi miliardari indonezieni, care au construit un adevărat imperiu financiar pornind de la industria țigărilor.

Como a scris istorie în Champions League! Victorie cu 9-1 pe terenul lui Lens

Como a reușit miercuri, 4 noiembrie, una dintre cele mai spectaculoase victorii din istoria Champions League. Italienii au învins-o pe Lens cu 9-1, chiar în Franța, și au stabilit un nou record pentru cele mai multe goluri marcate în deplasare într-un meci din competiție. , cu trei goluri și o pasă decisivă. Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina și Matteo Papaccioli au completat spectacolul.

ADVERTISEMENT

Succesul a propulsat-o pe Como pe locul 4 în clasamentul Champions League, cu nouă puncte după primele patru etape. Formația italiană se află la prima participare în competiție, însă a reușit deja să înscrie 19 goluri. Victoria cu Lens a egalat și recordul pentru cea mai mare diferență de scor din istoria Champions League, deținut de Liverpool și Real Madrid, după succesele cu 8-0 împotriva lui Beșiktaș, respectiv Malmö.

Cine sunt miliardarii care controlează Como! Doi frați din Indonezia au cumpărat clubul italian

În spatele succesului se află familia fraților Robert Budi Hartono și Michael Bambang Hartono, doi dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Indonezia. Cei doi au construit un conglomerat cu investiții în industria tutunului, sectorul bancar, electronică și imobiliare. Familia Hartono a intrat în fotbalul italian în 2019, când a preluat Como prin intermediul companiei britanice SENT Entertainment.

ADVERTISEMENT

La momentul respectiv, Como se afla într-o situație extrem de dificilă. Clubul trecuse prin probleme financiare grave, faliment și retrogradări, fiind nevoit să o ia de la capăt din ligile inferioare. Noii proprietari au început să investească în infrastructură, academie și prima echipă. În 2021, Como a promovat în Serie B, iar trei ani mai târziu a revenit în , după o absență de peste două decenii.

ADVERTISEMENT

Imperiul de țigări care a transformat Como într-o forță a fotbalului european

Averea familiei Hartono își are originile în industria tutunului. În 1951, Oei Wie Gwan, tatăl celor doi frați, a pus bazele companiei Djarum, în orașul indonezian Kudus. Afacerea a început cu numai zece angajați și producea țigări kretek, un amestec de tutun și cuișoare. După moartea fondatorului, în 1963, Robert și Michael au preluat compania și au transformat-o într-unul dintre cei mai mari producători de țigări din Indonezia. Ulterior, afacerea s-a extins la nivel internațional, iar produsele Djarum au ajuns pe șase continente.

ADVERTISEMENT

Banii obținuți din industria tutunului au reprezentat punctul de plecare pentru un imperiu mult mai mare. Familia Hartono a investit masiv în sectorul bancar și a devenit principalul acționar al Bank Central Asia, cea mai mare bancă privată din Indonezia. În decembrie 2025, averea combinată a fraților era estimată de Forbes la 43,8 miliarde de dolari. Michael Hartono a murit însă în martie 2026, la vârsta de 86 de ani. Investițiile familiei au continuat și după dispariția sa.

Controversele din spatele imperiului! Copii exploatați pe plantațiile de tutun

Imperiul financiar al familiei Hartono a fost asociat și cu controverse grave. În 2016, organizația Human Rights Watch a publicat o investigație despre exploatarea copiilor pe plantațiile de tutun din Indonezia. Mii de minori, unii în vârstă de numai 8 ani, lucrau în condiții periculoase, fiind expuși la nicotină și pesticide toxice. Printre companiile care cumpărau tutun din lanțurile de aprovizionare investigate se număra și Djarum, afacerea familiei care controlează Como. Unii copii lucrau fără echipamente de protecție și acuzau amețeli, vărsături și dureri de cap, simptome asociate intoxicației cu nicotină.

ADVERTISEMENT

Scandalul a căpătat amploare după ce Human Rights Watch a descoperit că tutunul recoltat de copii putea ajunge la marii producători prin intermediari. Un fermier care avea contract cu Djarum a recunoscut că achiziționa tutun de la alți agricultori, chiar dacă aceștia nu respectau întotdeauna regulile companiei.

Cesc Fabregas, omul care a transformat Como într-o revelație a fotbalului european

Un rol esențial în ascensiunea lui Como îl are Cesc Fàbregas. Fostul mijlocaș de la Arsenal, Barcelona și Chelsea a ajuns la club în 2022, în ultima parte a carierei de fotbalist. Spaniolul a devenit și acționar minoritar, fiind atras de proiectul ambițios al proprietarilor indonezieni. După retragere, a început să antreneze la academia clubului, iar ulterior a făcut pasul către prima echipă. În 2024, după promovarea în Serie A, a preluat oficial funcția de antrenor principal.

Sub comanda lui Fàbregas, Como a devenit una dintre cele mai spectaculoase echipe din Italia. Spaniolul a mizat pe un fotbal ofensiv, bazat pe posesie și pe dezvoltarea jucătorilor tineri. Nico Paz este unul dintre fotbaliștii care au progresat spectaculos în acest sistem. Rezultatele au atras atenția marilor cluburi europene, iar în vara anului 2025, Inter a încercat să-l aducă pe Fàbregas la Milano. Proprietarii lui Como s-au opus însă plecării antrenorului. Un an mai târziu, spaniolul a dus echipa în Champions League.