Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic

FANATIK vă spune povestea plină de curaj a unei sportive din Sibiu, Ioana Despina Bucea, care și-a riscat sănătatea pentru un băiețel care suferă de autism.

ADVERTISEMENT

Cine este Ioana, sportiva din Sibiu care a făcut gestul impresionant

Ziua de 24 august 2025 va rămâne una de neuitat pentru Ioana, o mămică din Sibiu care și-a folosit pasiunea pentru înot ca să schimbe viața unui copil. A traversat Bosforul, de pe continentul european pe cel asiatic, în cadrul competiției „Cross-Continental Swim”, înotând 6,5 kilometri pentru Sebastian, un copil de 9 ani diagnosticat cu autism.

Cum s-a pregătit pentru traversarea dintre continente

De ce este aplaudată Ioana? În primul rând, trebuie spus că nu a înfruntat doar valurile și curenții puternici, ci și o condiție care i-ar fi putut provoca serioase probleme. Femeia are trei hernii de disc, iar soțul ei a fost sceptic atunci când a aflat că vrea să treacă înot Bosforul. Ioana ne-a dezvăluit că a ales să facă asta deoarece atunci când se află în apă orice durere dispare. Sportiva a reușit să termine cursa în o oră, 23 de minute și 23 de secunde.

ADVERTISEMENT

Femeia în vârstă de 34 de ani ne-a povestit de ce s-a lăsat de înot când era în clasa a 8-a și de ce s-a reapucat după 20 de ani de mișcare. Viața ei a avut o turnură care nu i-a permis să se dedice foarte mult înotului: a urmat studiile universitare, s-a căsătorit, iar apoi cei doi copii i-au ocupat tot timpul.

„Știam de concursul acesta de ceva timp, doar că până acum nu m-am simțit pregătită pentru a participa. Eu am făcut în tinerețile mele înot. În clasa a 8-a m-am lăsat din motive de sănătate, eram când cu o mână în ghips, când cu cealaltă. În ultimă instanță am zis: gata, nu mai merg pe partea de înot, tocmai se deschisese un liceu sportiv la noi în Sibiu, Onișifor Ghibu. La începutul clasei a 8-a îmi doream să merg acolo, dar având problemele cu mâinile nu am mai mers la sport, ci la germană. Odată cu clasa a 8-a m-am și lăsat de înot, apoi viața a luat o altă întorsătură, liceu, facultate, căsătorie, casă, copii, decursul normal al unei vieți.

ADVERTISEMENT

„Am înotat precaut, având în vedere că mă durea spatele, fiind în plină hernie de disc”

Munca mea fiind sedentară, stând la birou toată ziua, am ajuns să am probleme de sănătate, hernii de disc. M-am interesat și am aflat că herniile de disc nu se rezolvă neapărat cu o operație, nu e ca la o apendicită, de exemplu. Am căutat orice variantă ca să nu mă operez, să nu ajung la chirurg. Am încercat tot felul de terapii, masaje, dar eram conștientă că dacă nu îmi schimb stilul de viață… Și în momentul ăsta dacă doar stau la birou îmi face rău. Am zis că trebuie să mă reapuc de înot. Am văzut și pozele celor de la Clubul Sportiv Comunitar că înoată în lacurile din Sibiu și atunci a fost momentul când am decis să mă reapuc de înot.

ADVERTISEMENT

Întâmplarea face că, prin puțin efort, cu ghilimelele de rigoare, se vede că mai pot. Dacă timpul mi-ar permite, dacă lucrurile cotidiene nu m-ar solicita, cu siguranță altele ar fi fost rezultatele. În puținul timp pe care îl acord antrenamentelor este neașteptat rezultatul. Eu când m-am înscris, scopul meu era să fiu în primele 50% femei și am ajuns în primele 21%. Spun asta pentru că am înotat precaut, având în vedere că mă durea spatele, fiind în plină hernie de disc”, ne-a povestit sportiva din Sibiu care a înotat pentru Sebi, băiețelul de 9 ani depistat cu autism.

Povestea băiețelului Sebi

Apoi, femeia ne-a spus că nu a ajuns întâmplător la cazul lui Sebastian, ca să poată să își ducă la bun sfârșit terapiile. Unele dintre terapiile de recuperare pot ajunge și la 7.000 de lei pe lună. În rândurile următoare, Ioana ne-a povestit că cu delfini pe care Sebi o urmează nu este singura, ci e una complementară, care a dat roade până acum. Tot ea ne povestește de ce a ignorat herniile de disc atunci când s-a lansat în apă, trecând de pe continentul asiatic pe cel european.

ADVERTISEMENT

„Discuțiile acestea le am și cu soțul meu: mi-a zis că de ce mă duc să înot când pe mine mă doare spatele. Când înot, nu mă doare nimic. Problema cu durul spatelui apare când stau la birou, când nu mă mișc, când am o viață sedentară. În momentul în care intru în apă nu mă mai doare nimic. Da, am herniile de disc, dar când sunt în apă, indiferent că vorbim de bazin, lac sau mare nu mă doare spatele.

În viața asta totul se întâmplă cu un motiv. Când m-am hotărât să particip, procesul de înscriere nu a fost așa simplu. A fost mai strictă înscrierea, iar de când am făcut demersurile, din ianuarie, până am primit confirmarea că sunt acceptată la această cursă, am spus că vreau să ajut pe cineva care ar avea nevoie. Am spus de la început că vreau să fie un copil, nu un adult și întâmplarea a făcut să ajung la Sebastian din discuții cu cunoscuții. Nu am făcut prea mari eforturi să îl caut.

„Am aflat că terapia cu delfini i-a făcut bine”

Ulterior, după ce i-am cunoscut pe părinții lui, am aflat că terapia cu delfini, adică tot în apă, i-a făcut bine. El a fost primul care a ajuns la urechile mele și până să știu de terapia cu delfini am zis că el va fi. Pe urmă am zis că se așază lucrurile: am văzut legătura asta dintre faptul că înot și că terapia lui presupune tot apă, fiind cu delfini. E terapia care a avut cele mai vizibile efecte.

Sebastian face constant terapii, poate că lumea a înțeles greșit când am postat pe Facebook despre terapia cu delfini. Există multe ale terapii pe care trebuie să le facă în mod constant, asta, să spunem că e într-un fel opțională, dar ajută foarte mult din toate terapiile urmate”, ne-a mai relatat sportiva.

Ioana, impresionată de cazul lui Sebi

Ioana s-a emoționat extrem de tare atunci când a cunoscut familia băiețelului și și-a dat seama cât de dificili le e unor părinți care cresc un copil cu autism, comparând cu propria sa experiență ca părinte, ca mamă.

„Ne-am cunoscut, da. M-au emoționat părinții lui. Și eu am doi copii, unul de 10 ani, unul de 9. Fetița mea este cu o lună mai mică decât el, Sebastian e născut în octombrie, fetița mea în noiembrie. De când m-am reapucat de înot, am simțit că respir din nou, după ce am simți că nu mai sunt atât de dependenți copiii de mine. Am început cu un antrenament pe săptămână, apoi am ajuns la două. Încep să simt o oarecare independență deoarece copiii cresc și nu mai sunt așa legați de mine.

Când l-am cunoscut pe Sebastian și i-am cunoscut pe părinții lui mi se părea că există o dependență mai dificilă decât atunci când ai un copil sănătos și este mic și are nevoie 100% de atenția părinților. Mi s-a părut destul de greu și mă gândesc cum mai rezistă părinții. Sunt deja 9 ani și văzându-le situația nu știu dacă se va schimba semnificativ încât să se elibereze mama”, a mai declarat Ioana, pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat la două zile după gestul eroic

La întoarcerea din Turcia, Ioana a fost nevoită să meargă cu soțul ei la spital, căci pneumonia partenerului ei i-a revenit, deși a avut avizul doctorilor când a decis să călătorească. „Noi ne-am întors fix după concurs. Am ajuns luni dimineața, pe la 02:00, în Sibiu și la 8 a trebuit să mergem la control cu soțul meu și a rămas internat. El s-a luptat cu o pneumonie, apoi i-au ieșit analizele bine, a avut voie să călătorească și, totuși, când ne-am întors nu a fost bine. Nu a plecat de capul lui, ci cu avizul medicului, dar când ne-am întors a trebuit să se interneze. Și acum e internat, dar trebuie să stea pentru tratament intravenos, dar e mai bine”, ne-a spus înotătoarea.

Autismul în România – cât de mare este provocarea pentru familii

Ce presupune terapia cu delfini pentru care s-au strâns bani în cazul băiețelului cu autism? Terapia asistată cu delfini este o metodă alternativă de recuperare, folosită ca adjuvant în tratamentul copiilor cu tulburări din spectrul autist. E vorba despre interacțiunea directă cu delfinii în medii controlate, fie în bazine speciale amenajate, fie în centre marine. Ședințele se desfășoară sub supravegherea terapeuților și pot dura între 20 și 40 de minute.

Beneficiile observate includ îmbunătățirea atenției și a concentrării, reducerea nivelului de anxietate și stimularea comunicării nonverbale și verbale. Se consideră că sunetele emise de delfini și contactul cu apa au un efect calmant și favorizează crearea unei conexiuni emoționale. Deși nu este o terapie standardizată și nu înlocuiește logopedia sau terapia comportamentală, poate produce progrese vizibile la copii. În România, dar și în alte state, terapia poate fi una destul de costisitoare.

Ce este, de fapt, autismul. Simptome

Autismul, numit oficial tulburare de spectru autist este o afecțiune de dezvoltare neurologică care apare, de regulă, în primii ani de viață și influențează felul în care o persoană comunică, interacționează social și percepe lumea din jur. Se numește ”spectru” deoarece simptomele și gradul de afectare pot varia de la caz la caz. Unii copii sau adulți pot avea nevoie de sprijin permanent, alții pot trăi independent și chiar pot avea abilități deosebite în anumite domenii.