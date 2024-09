Povestea judokanului nevăzător Alex Bologa, care a câștigat aurul la Jocurile Paralimpice Paris 2024

Judoka român nevăzător Alex Bologa a câștigat , la 73 de kilograme, categoria J1, după o luptă admirabilă, încheiată prin ippon, împotriva sportivului Yergali Shamey (Kazahstan). Scor 10-0, .

Povestea judokanului nevăzător Alex Bologa

Alex Bologa are 28 de ani și este născut în Derșida, un sat în comuna Bobota, județul Sălaj. Performanța lui Alex, pregătit de antrenorul Tamas Gergely, vine ca o confirmare a valorii sale. El este dublu campion european și medialiat cu bronz la Jocurile Paralimpice de vară Rio 2016 și Tokyo 2021, în categoria -60 kg.

ADVERTISEMENT

Alex Bologa a rămas total nevăzător de la vârsta de 6 ani din cauza unei afecțiuni care i-a afectat vederea încă de la 3 ani.

Nu s-a resemnat și a muncit pentru a-și face un viitor. Un exemplu extraordinar de determinare și curaj, fiind primul judokan nevăzător din România care a câștigat o medalie la .

ADVERTISEMENT

„Am avut probleme de mic. De la 6 ani am rămas nevăzător complet. Mama a luat un microb în timpul sarcinii, care m-a afectat, iar ulterior, mi-am pierdut vederea definitiv. A trebuit să învăț să fac față acestei situații, dar având probleme de mic, chiar dacă nu atât de grave, m-am obișnuit așa. Eu așa știu lumea, așa o percep și cred că, cu toate că ai o dizabilitate, poți să faci ceva în viață”, a explicat Bologa, într-un interviu pentru .

”Pentru mine, nu a fost o tragedie”

Părinții au încercat să facă tot posibilul pentru copilul lor. Alex a fost operat în Belgia, dar fără niciun rezultat. Și-a urmat singur drumul: a făcut școala generală și Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, după care a absolvit două facultăți – Psihopedagogie Specială și Kinetoterapie.

ADVERTISEMENT

”Medicii au descoperit că aveam acel microb când era prea târziu. A fost greu pentru familia mea să accepte faptul că nu voi mai putea vedea niciodată, dar am trecut uşor peste asta. Când eşti copil, în inocenţa ta, accepţi mai uşor diverse situaţii.

Pentru mine, nu a fost o tragedie. Am continuat să îmi trăiesc viaţa în cel mai frumos mod posibil. Am plecat la Cluj-Napoca, la 120 de km de casă, pentru a studia la o şcoală specială. Acolo am început să practic primul meu sport, înotul, până când am descoperit judo-ul.

ADVERTISEMENT

După ce am terminat liceul, am mers la facultate. Eram singura persoană nevăzătoare din clasă şi nu m-am simţit inferior. Toată lumea mă trata cu respect şi făceam tot ceea ce ar fi făcut un student normal. Am studiat şi am absolvit universitatea cu rezultate bune, făcând în acelaşi timp judo. În general, încerc să trăiesc normal şi să profit de părţile bune ale handicapului meu”, a povestit judoka român.

Cum a început să practice judo Alex Bologa

În paralel cu sportul, Alex Bologa a urmat și cursuri de master în Consiliere și Orientare Profesională, dorind să își folosească cunoștințele pentru a ajuta persoanele cu dizabilități.

Alex Bologa a început să practice judo fără să vrea de la vârsta de 16 ani. Până atunci era pasionat de înot. Președinta Comitetului Paralimpic Român, Salvia Marion Wood-Lamont, a inițiat un program dedicat descoperirii și formării tinerelor talente în judo.

”Eram elev de liceu la Şcoala Specială pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca când am fost remarcat de Csokasi Eniko şi Gianina Andreica, cele două antrenoare trimise să facă selecţia.

Atunci au fost selectaţi trei elevi, dar restul au renunţat pe parcurs. Până atunci, nu ştiam ce înseamnă judo, dar când am păşit pentru prima dată pe tatami, am simţit ceva special, am simţit că mi-am găsit locul. Locul meu fericit.

De atunci, judo mi-a dat o direcţie în viaţă. M-a ajutat să devin independent şi să îmi scriu propria poveste. De asemenea, acest sport mi-a oferit ocazia de a-l cunoaşte pe Tomi, antrenorul meu, care este foarte important în viaţa mea. Am trecut împreună prin atâtea bătălii şi sunt recunoscătoare pentru tot. Fără el, viaţa mea nu ar fi fost la fel”, a menţionat Alex Bologa, citat de .