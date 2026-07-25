Povestea lui Alexandru Goncear! A marcat golul începutului de sezon la doar 17 ani: „Aș asemăna reușita doar cu golurile domnului Hagi”

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Golul startului noului sezon de Superliga s-a marcat la Ovidiu! Alexandru Goncear, puștiul de 17 ani al celor de la Farul, a înscris în poarta Corvinului, în prelungiri, cu un șut din propria jumătate, o execuție care l-ar fi făcut mândru și pe marele Gică Hagi.

Execuție à la Gică Hagi! Puștiul-minune al Farului a înscris golul începutului de sezon

Echipa din Hunedoara a jucat minute bune în inferioritate numerică, iar băieții lui Neluțu Sabău au profitat din plin și au obținut prima victorie a sezonului.

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Vedeta serii a fost însă Alexandru Goncear. Tânărul fotbalist crescut în Academia Gheorghe Hagi a profitat de greșeala portarului advers, care urcase în atac pentru a-și ajuta echipa pe final de meci. Goalkeeperul a pierdut balonul, iar jucătorul Farului a șutat din propriul teren, trimițând mingea direct în poartă. A fost primul său gol din carieră la seniori! Vezi video.

La finalul jocului, Alexandru Goncear, fotbalistul născut la Ungheni, în Republica Moldova, a fost vizibil emoționat. Tânărul de la Farul a recunoscut că s-a bucurat enorm în momentul în care și-a dat seama că mingea va intra în plasă și și-a comparat reușita cu golurile marcate de Gică Hagi.

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„Mă bucur foarte mult că am marcat primul gol și ce gol! Am văzut că portarul era ieșit și am zis să încerc. Sincer, când a căzut mingea, am crezut că va sări peste poartă. Am rămas fără cuvinte. M-am bucurat foarte mult. Aș asemăna reușita doar cu golurile domnului Hagi. Mă bucur că am marcat la fel. Știu că sunt strigat «Decarul» de colegi. I-am simțit vulnerabili pe cei de la Corvinul. Am simțit că putem câștiga. Am fi câștigat și dacă s-ar fi jucat 11 la 11. Golul îl dedic părinților”, a declarat puștiul de la Farul la flash-interviu.

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Cine este Alexandru Goncear, noua senzație a Farului. S-a născut în Republica Moldova

Alexandru Goncear este unul dintre cei mai interesanți fotbaliști ai noii generații din România. Mijlocașul ofensiv s-a născut pe 7 iulie 2009, la Ungheni, în Republica Moldova, însă destinul său fotbalistic s-a schimbat la doar opt ani. În 2017, familia a decis să îl aducă în România, iar puștiul a fost primit la locul în care și-a petrecut practic întreaga copilărie. Sezonul 2025-2026 a reprezentat momentul exploziei pentru Alexandru Goncear. A câștigat titlul național cu Farul U18, a cucerit Supercupa de Tineret și a fost desemnat cel mai bun jucător al Ligii de Tineret. În paralel, a debutat și la echipa de seniori, fiind aruncat în luptă de Ianis Zicu într-un meci cu Universitatea Cluj.

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Deși este originar din Republica Moldova, Goncear a ales să reprezinte România la nivel internațional. A trecut pe la selecționatele U15 și U16, iar în 2026 a devenit unul dintre oamenii de bază ai naționalei U17. În preliminariile Campionatului European a înscris de două ori în trei meciuri.

Marele vis al lui Alexandru Goncear. Echipa la care vrea să ajungă și idolul său din fotbal

În urmă cu șase luni, Alexandru Goncear a acordat un interviu pentru Farul TV, în care a vorbit despre planurile sale de viitor. Tânărul fotbalist a dezvăluit că idolul său este Lionel Messi, iar cel mai mare vis al său este ca într-o zi să îmbrace tricoul Barcelonei.

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„Nu mai țin minte cum au fost primele întâlniri cu domnul Hagi, dar știu că a fost o conversație foarte plăcută. Noi ne dorim să prindem cât mai multe minute. Fotbalistul meu preferat este Messi. Îmi place și baschetul. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost să nu renunț niciodată. Visul meu cel mai mare este să ajung la Barcelona”, spunea Goncear în urmă cu șase luni.