Povestea lui Andrei, tânărul care a luat nota 10 la BAC deși se află într-un centru de detenție. ”Colegul mă asculta la lecții”

Tânărul a învățat din greu pentru a lua o notă mare la acest examen, deși se află în arest. A reușit să obțină nota 9,38 drept medie la BAC, după ce a luat nota 10 la matematică, materia sa preferată. Tânărul aflat în Centrul de Detenție Tichilești a povestit cum profesor și coleg de studiu i-a fost un coleg de celulă, care îl ”asculta la lecții”.

Povestea lui Andrei, tânărul care a luat nota 10 la BAC deși se află într-un centru de detenție

Visul lui Andrei e să devină avocat după ce va ieși din închisoare. Andrei a ajuns în centrul destinat minorilor care comit infracțiuni, însă a primit a doua șansă și a decis să urmeze o carieră în domeniul juridic. Primul hop l-a trecut alături de cei de la Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”, singurii care au acceptat să-l primească pe hârtie drept elev.

ADVERTISEMENT

Asta, pentru că altfel nu putea să își susțină examenul de Bacalaureat. Camelia Enache, comisar șef de poliție penitenciară și directorul adjunct al instituției spune că tânărul va ieși din arest după aproximativ 1 an. ”În total, a primit trei ani de detenție. La noi a fost transferat acum șapte luni, iar în noiembrie anul acesta, când va ispăși jumătate din pedeapsă, ar putea fi eliberat condiționat.

iar noi am făcut tot posibilul să-l susținem” a declarat Camelia Enache, conform . Andrei a promovat fără probleme examenul de Bacalaureat cu nota 10 la matematică, 9,40 la limba română și 8,75 la fizică. Rezultatele demonstrează că Andrei a fost doar omul nepotrivit la locul nepotrivit, probabil încurajat de un anturaj nociv.

ADVERTISEMENT

Dar, pentru că în centru nu este foarte aglomerat, ni s-a permis să stăm câte doi. Colegul meu m-a ajutat mult în această perioadă, la fel și domnii supraveghetori care ne lăsau noaptea lumina aprinsă în cameră. Așa am învățat: colegul mă asculta la lecții și verifica ce știu. Ne-am luptat amândoi cu somnul și am pierdut împreună multe nopți”, a povestit Andrei.

Andrei a învățat la Bacalaureat din arest și a luat note mari, inclusiv 10 la matematică

Camelia Enache, cea care îl supraveghează pe Andrei, spune că acesta a petrecut foarte mult timp la bibliotecă. ”Andrei a citit foarte mult pentru a se pregăti la Limba română. L-am lăsat să stea în bibliotecă, să ajute acolo, să fie lângă cărți, aproape de ele, să-i fie cât mai ușor să citească. Și a citit foarte mult. Nota de la română este muncită pe brânci”, a mărturisit Camelia Enache.

ADVERTISEMENT

Andrei a avut, însă, și un ajutor nesperat: profesoara de matematică Anișoara Tacciu, un profesor care predă în incinta centrului de detenție și care a acceptat să facă meditații cu băiatul. ”Am aflat întâmplător despre situația lui Andrei, m-a impresionat faptul că vrea în continuare să învețe, că vrea să dea Bacalaureatul, că-l preocupă școala. Și mi-am zis, de ce nu? Dacă pot să-l ajut, o s-o fac!

Și eu am un băiat acasă. Mai mare, ce-i drept. Și m-am gândit așa: păi, dacă ar fi fost copilul meu în locul lui? Sau dacă aș fi fost eu în locul mamei ăleia? Cam de la asta a pornit totul. Am încercat să-l pun în locul copilului de acasă și pe mine în locul mamei lui. Însă, pe atunci, mă gândeam că l-aș putea ajuta să treacă examenul, nici vorbă să-l ia cu nota 10.

ADVERTISEMENT

Vă dați seama ce surpriză am avut când am realizat cât potențial are acest copil”, a povestit profesoara. Tânărul așteaptă acum cu nerăbdare să iasă din arest și să-și urmeze visul: vrea să devină avocat. Va avea de luptat cu prejudecățile din societatea românească, însă e convins că va reuși să convingă pe toată lumea că este un om schimbat.