Povestea lui Assad Al Hamlawi a ajuns în presa din Spania, înainte de U Craiova – Getafe! Drama neștiută care i-a schimbat viața

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Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul european cu Getafe, iar în centrul atenției se află și Assad Al Hamlawi, unul dintre atacanții formației din Bănie. Dincolo de golurile marcate și de celebrările sale spectaculoase, fotbalistul are o poveste de viață impresionantă. La numai 14 ani, și-a rupt ambele picioare și a ajuns în scaunul cu rotile, temându-se că nu va mai putea merge sau juca fotbal. Povestea sa a fost readusă în atenție în presa din Spania înaintea întâlnirii din Conference League.

Poveste impresionantă a lui Assad Al-Hamlawi, readusă în plin plan înainte de U Craiova – Getafe

Înaintea confruntării de pe „Ion Oblemenco”, Assad Al Hamlawi nu atrage atenția doar prin evoluțiile sale în tricoul Universității Craiova. Atacantul palestinian, născut în Suedia, are în spate o experiență dificilă, care i-a pus la încercare atât pasiunea pentru fotbal, cât și capacitatea de a trece peste un obstacol major. Povestea sa a ajuns și în presa spaniolă, în contextul duelului dintre Universitatea Craiova și Getafe. Publicația este un reper al presei sportive din Spania, iar interesul pentru confruntarea europeană readuce în prim-plan și povestea atacantului oltenilor.

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La 14 ani, Al Hamlawi a suferit un accident grav în timp ce sărea pe o trambulină. A aterizat pe marginea metalică a acesteia și și-a rupt ambele picioare. A urmat o perioadă lungă de recuperare, în care a fost nevoit să folosească scaunul cu rotile și nu știa dacă va mai putea reveni vreodată la viața de dinainte. În această perioadă, sprijinul familiei a avut un rol important, iar fotbalistul a încercat să-și ocupe timpul și să-și păstreze echilibrul mental. Jocurile video au devenit una dintre principalele sale distracții în timpul recuperării.

Accidentarea din 2015 a reprezentat unul dintre cele mai dificile momente din viața lui Assad. Fotbalul făcea parte din existența sa încă din copilărie, iar gândul că ar putea să nu mai poată juca a fost greu de suportat: „La început, am crezut că mi s-a încheiat cariera. Fotbalul meu s-a terminat. Nu voi putea să merg din nou. Nu voi putea să alerg din nou”, a povestea mai demult atacantul, rememorând temerile pe care le-a avut după accidentare.

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14 ani avea Assad Al-Hamlawi când și-a rupt ambele picioare

De la accidentarea gravă la celebrările spectaculoase cu tumbe

Un detaliu aparte din povestea atacantului este legătura dintre accidentarea suferită în copilărie și modul în care sărbătorește golurile. Al Hamlawi este pasionat de parkour și a învățat să facă salturi acrobatice de la tatăl său, fost practicant de gimnastică și fotbalist. Tocmai de aceea, după anumite reușite, atacantul își bucură fanii cu salturi pe spate. Pentru el, aceste celebrări fac parte dintr-o pasiune veche, dezvoltată încă din copilărie.

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După accidentarea gravă, revenirea la astfel de mișcări a fost însă un motiv de îngrijorare pentru tatăl său. Al Hamlawi a povestit că acesta s-a supărat când l-a văzut încercând din nou să facă salturi imediat ce a putut să meargă.

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Assad Al Hamlawi, în formă excelentă înainte de U Craiova – Getafe

Assad Al Hamlawi traversează o perioadă foarte bună chiar . Atacantul oltenilor a avut evoluții remarcabile atât la echipa de club, cât și pentru naționala Palestinei, pentru care a reușit să înscrie de cinci ori în ultimele trei partide oficiale.

Fotbalistul a atras atenția prin eficiența sa în fața porții, iar prestațiile din ultima perioadă îi oferă un plus de încredere înaintea confruntării europene. Al Hamlawi a înscris de două ori în partida cu Universitatea Cluj și a reușit o dublă și împotriva celor de la FCSB, confirmând forma bună pe care o traversează în tricoul alb-albastru.

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. Atacantul a marcat de cinci ori pentru Palestina în partidele cu Tadjikistan, Noua Zeelandă și China, contribuind la cele trei rezultate pozitive ale reprezentativei sale. Evoluțiile sale au atras atenția acum și în presa din Spania, unde povestea de viață a fotbalistului a fost readusă în prim-plan înaintea meciului cu Getafe.