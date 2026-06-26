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Povestea lui Benjamin Asare, eroul din poarta Ghanei de la Campionatul Mondial. Ce job-uri a avut înainte de a juca pe cea mai mare scenă a fotbalului

Benjamin Asare, portarul naționalei Ghanei, a devenit eroul echipei sale la Cupa Mondială din 2026 după remiza istorică, scor 0-0, împotriva Angliei. Care este povestea sa, de fapt.
Mihai Dragomir
26.06.2026 | 10:46
Povestea lui Benjamin Asare eroul din poarta Ghanei de la Campionatul Mondial Ce joburi a avut inainte de a juca pe cea mai mare scena a fotbalului
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Povestea eroului Ghanei de la Campionatul Mondial. Foto: Hepta.
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Naționala Ghanei a rezistat admirabil în fața Angliei în meciul din etapa a doua a Grupei L de la Campionatul Mondial. Unul dintre jucătorii care a ieșit în evidență este Benjamin Asare. Ce poveste de viață are portarul, de fapt, și cum a ajuns să își reprezinte țara la cea mai mare competiție fotbalistică din lume.

Povestea lui Benjamin Asare, eroul din poarta naționalei Ghanei

Anglia, cea care a debutat la CM 2026 cu un 4-2 în fața Croației, nu a reușit să se impună în fața Ghanei. Britanicii au obținut doar un 0-0 contra africanilor în al doilea meci din Grupa L. Vedetele Kane, Saka, Bellingham sau Rice nu l-au putut învinge pe Benjamin Asare, cel care a menținut poarta Ghanei intactă.

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În vârstă de 33 de ani, portarul legitimat la clubul local Accra Hearts of Oak a făcut meciul carierei pe stadionul din Boston. Acesta a blocat cu succes atacurile unor staruri mondiale și a reușit mai multe parade decisive. El a bifat al doilea meci consecutiv fără gol primit la acest turneu, după ce intrase pe parcurs în victoria din prima etapă cu 1-0 în fața naționalei din Panama.

Înainte de a ajunge în ipostaza de erou, Asare a crescut în condiții extrem de modeste în cartierul Korle Gonno din Accra, capitala Ghanei. Pentru a supraviețui și a-și menține în viață visul de a juca fotbal, a fost nevoit să practice meserii dintre cele mai diverse și precare. El a pornit de la a vinde pungi de plastic pe stradă până la job-uri mai complicate precum cel de tâmplar sau fierar-betonist. A fost chiar și taxator de bilete în microbuzele locale din Ghana.

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Accidentarea care putea să-i încheie definitiv cariera eroului Ghanei

Dar cariera de fotbalist a lui Benjamim Asare putea fi încheiată deja de mult timp. În 2021, în timpul unui derby local pe când juca la Great Olympics, a suferit o fractură severă de picior și gleznă. Perioada de reabilitare a durat 18 luni și a fost una chinuitoare. I se recomandase chiar să se retragă definitiv din activitate, însă a refuzat să renunțe, iar ambiția l-a propulsat înapoi în top.

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Imediat după fluierul final al meciului cu Anglia, Asare și-a adunat toți colegii la centrul terenului și a condus o rugăciune emoționantă de mulțumire pentru rezultatul istoric obținut în partida în care a devenit primul portar din istoria naționalei sale care evoluează în campionatul intern și reușește să înceapă din primul minut un meci la un turneu final de Cupă Mondială.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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