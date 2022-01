Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universității Craiova, se preocupă de viitorul , astfel că, în cantonamentul din Turcia al echipei de seniori, a luat mai mulți tineri jucători din academia clubului, unul dintre aceștia fiind Bogdan Brășfăleanu.

Povestea lui Bogdan Brășfăleanu, unul dintre puștii luați de Laurențiu Reghecampf în cantonamentul Universității Craiova din Turcia

Bogdan Brășfăleanu are 16 ani și se află la primul cantonament alături de echipa „mare” a Universității Craiova.

„Micul leu” și-a expus povestea din momentul în care a început fotbalul, la vârsta de cinci ani, la LPS Târgu-Jiu, și până în 2018, când a semnat cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Am început fotbalul la vârsta de 5 ani, când am evoluat pentru cei de la LPS Târgu-Jiu. Îmi aduc aminte că atunci când m-am prezentat la primul antrenament am început să fac pregătirea cu grupa de 2003, fiindcă nu exista la acel moment grupa de 2005.

După fiecare ședință de pregătire mergeam acasă și practicam toate exercițiile pe care nu le știam, ca să fac totul perfect ziua următoare. Antrenorii mei din acea perioadă erau Costel Andreucă și Gabriel Rascol.

ADVERTISEMENT

După un an s-a format și grupa de 2005 unde am evoluat și am participat la foarte multe turnee în care am acumulat diverse premii”, a declarat Bogdan Brășfăleanu, pentru site-ul clubului din Bănie.

Bogdan Brășfăleanu: „Sunt mândru că evoluez pentru Știința!”

„În vara anului 2017 m-am transferat la Luceafărul Drobeta Turnu-Severin unde am crescut mult din punct de vedere fotbalistic, avându-l antrenor pe domnul Gheorghe Gădăleanu.

ADVERTISEMENT

Un an mai târziu am făcut cel mai important pas din cariera mea și am semnat cu Universitatea Craiova. Cu toate acestea, am mai rămas încă un an sub formă de împrumut la Luceafărul.

Din 2019 sunt mândru că evoluez pentru Știința, aici având toate condițiile posibile pentru a evolua pe plan sportiv. Îmi doresc și sper ca în cel mai scurt timp posibil să pot face pasul în angrenajul echipei mari a Universității”, a mai spus Bogdan Brășfăleanu.

ADVERTISEMENT

Un alt tânăr jucător, tot în vârstă de 16 ani, care a fost luat de Reghecampf în cantonamentul echipei de seniori, este .

În prezent, Universitatea Craiova se află pe locul 5 din Liga 1, cu 32 de puncte obținute după 21 de meciuri jucate.