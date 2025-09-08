Puțini știu că Ilie Balaci, simbolul etern al Universității Craiova, s-a născut pe 8 septembrie 1956, deși în acte figurează cu data de 13. Povestea acestei discrepanțe biografice adaugă un strop de mister și autenticitate unei vieți „legendare“.

ADVERTISEMENT

Ilie Balaci, copilul-minune al Craiovei

Ilie Balaci a fost supranumit „copilul-minune al Craiovei” și „Minunea Blondă”, fiind considerat cel mai mare fotbalist din istoria Universității Craiova. El a debutat la o vârstă tânără, iar cariera sa a fost marcată de performanțe excepționale, rămânând mereu legat de oraș și de clubul său, Universitatea Craiova.

Mijlocaș ofensiv de o rafinată tehnică și cu o viziune de joc extraordinară, a devenit rapid liderul unei generații unice – Craiova Maxima, echipa care a scris istorie în fotbalul românesc și european.

ADVERTISEMENT

Cum a început povestea „Minunii Blonde”

Ilie Balaci s-a apucat de fotbal la vârsta de 9 ani, începând să joace la echipa de „pitici” a clubului Universitatea Craiova. Era un copil firav, dar cu o tehnică și o inteligență în joc care atrăgeau imediat atenția antrenorilor. Fiind un produs autentic al sistemului de tineret al Universității, Balaci a evoluat constant prin toate categoriile de vârstă ale clubului.

Mai exact, începutul poveștii lui Ilie Balaci ca „Minunea Blondă” la Craiova se leagă de cariera sa juniorală promițătoare, debutul precoce și strălucirea ulterioară în echipa mare, dar și de rolul său de lider și de emblemă a unei epoci de aur pentru fotbalul oltean.

ADVERTISEMENT

Primele meciuri și consacrarea la Universitatea Craiova

Ilie Balaci și-a făcut debutul în Divizia A pe 12 august 1973, la vârsta de 16 ani, jucând ca titular pentru Universitatea Craiova într-o partidă contra Jiului Petroșani, încheiată cu scorul de 1-1. Acesta a fost începutul carierei sale în prima ligă românească, în cadrul uneia dintre cele mai cunoscute generații de jucători din istoria clubului, „Craiova Maxima”.

ADVERTISEMENT

Pe 25 noiembrie 1973, Ilie Balaci marca primul său gol în Divizia A. Se întâmpla în secunda 50 a partidei FC Argeș – U Craiova 2-1. Din acel moment, prin prestațiile sale, Ilie a devenit idolul tribunelor și, implicit, unul dintre cei mai iubiți jucători din Istoria Universității Craiova. Era un mijlocaș cu viziune, cu o tehnică sclipitoare și o creativitate rar întâlnită în fotbalul românesc.

Cariera sa de fotbalist se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Vreme de mai bine de un deceniu, până la accidentarea groaznică provocată de Arezanov la Baia Mare, „Minunea Blondă” a încântat tribunele peste tot pe unde a jucat. El a reușit performanța de a fi iubit și respectat inclusiv de fani ai echipelor adverse.

ADVERTISEMENT

Misterul nașterii lui Ilie Balaci – de ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu

Un detaliu mai puțin știut din viața lui Ilie Balaci este legat chiar de momentul nașterii sale. Deși în toate documentele oficiale figurează data de 13 septembrie 1956, adevărul este că Ilie Balaci s-a născut, de fapt, pe 8 septembrie 1956 – o diferență de cinci zile care a stârnit curiozitatea fanilor și a presei de-a lungul anilor. Motivul acestei decalări nu are nimic spectaculos sau misterios în sensul clasic, dar reflectă realitățile sociale ale timpului respectiv.

Mama lui Ilie Balaci, aflată într-o stare de sănătate delicată după naștere, nu a putut merge imediat la Starea Civilă pentru a-l declara oficial. În plus, în perioada respectivă, în zonele rurale și în orașele mai mici, astfel de întârzieri nu erau neobișnuite – oamenii mergeau să declare nașterea când puteau, iar actele erau completate conform prezenței lor la ghișeu, nu neapărat cu data exactă a venirii pe lume.

Când s-a născut cu adevărat Ilie Balaci?

În cadrul unui interviu acordat în urmă cu mulți ani, Ilie Balaci a lămurit „enigma“ datei sale oficiale de naștere.

„Aici e o poveste… Taică-meu, când m-am născut, era în armată, aşa că bunică-mea l-a trimis pe bunică-meu la Sfatul Popular, să mă declare. Numai că bunică-meu n-a mai ajuns la Sfatul Popular, s-a oprit în drum, la cârciumă, să dea de băut, că devenise bunic. Şi s-a mai întors de acolo tocmai pe 13! Când a ajuns acasă, bunică-mea l-a întrebat: ‘Ei, fuseşi? Declaraşi copilul?’. ‘Aoleo, uitai!’ Şi l-a trimis din nou, dar de data asta s-a dus şi bunică-mea cu bunicul, ca să fie sigură că ajunge şi mă declară. Aşa m-am născut eu pe 8 septembrie, de Sfânta Mărie mică, dar am ajuns să fiu înregistrat în acte pe 13, de Ziua Pompierilor”, spunea Ilie Balaci.

Această „enigmă“ a rămas o curiozitate biografică în jurul figurii legendare a „Minunii Blonde”. Astăzi, mulți fani aleg să-l comemoreze și pe 8, data nașterii reale, ca pe un gest simbolic de respect față de omul și fotbalistul Ilie Balaci.

Cum a devenit 8 septembrie o dată simbolică pentru fanii Craiovei

Deși oficial Ilie Balaci este născut pe 13 septembrie, fanii Craiovei au ales să celebreze 8 septembrie – data reală a nașterii – ca un moment cu o puternică încărcătură emoțională. Pentru suflarea alb-albastră, această zi nu mai este doar o simplă bornă calendaristică, ci o sărbătoare neoficială dedicată geniului care a pus Oltenia pe harta marilor performanțe fotbalistice.

În fiecare an, în preajma acestei date, suporterii, încărcați și cu coroane, aprind lumânări la mormântul lui Balaci, iar galeria Craiovei scandează numele lui Balaci chiar și în absența unui meci oficial. 8 septembrie a devenit, astfel, o zi de recunoștință și mândrie. Este ziua în care Craiova nu sărbătorește doar nașterea unui fotbalist, ci nașterea unui adevărat simbol al Băniei.

Moștenirea lăsată de Ilie Balaci fotbalului românesc

Talentul ieșit din comun al „Minunii Blonde“, viziunea de joc, tehnica fină și curajul ofensiv l-au transformat într-un model pentru generații întregi de jucători. Moștenirea sa nu constă doar în trofeele câștigate sau în meciurile spectaculoase din perioada „Craiova Maxima”, ci și în felul în care a inspirat tineri jucători să creadă în instinctul și imaginația lor.

După retragerea din activitate, Balaci a continuat să influențeze fotbalul românesc și internațional din postura de antrenor. Apoi, după moartea sa, numele i-a fost purtat până în ziua de astăzi de către juniorii Craiovei și nu numai, de către cei care au conștientizat că „Minunea Blondă“ a fost, cu adevărat, un model de urmat.

Deși a plecat prea devreme, a lăsat în urmă o moștenire care nu poate fi ștearsă: o lecție de măiestrie, pasiune și loialitate față de culorile alb-albastre și față de fotbalul adevărat.

Trofee, recorduri și amintiri nemuritoare

Cu Universitatea Craiova, Ilie Balaci a cucerit trei titluri de campion al României (1974, 1980, 1981), patru Cupe ale României și a condus echipa spre cele mai mari performanțe internaționale: sferturile de finală în Cupa Campionilor Europeni (1981) și semifinala Cupei UEFA, în premieră pentru fotbalul românesc (1983).

„Minunea Blondă“ a mai adunat, ca jucător, 347 de prezențe în Divizia A, reușind să marchze 84 de goluri, 2 prezențe în echipa olimpică, 2 în echipa U21 și 38 în cupele europene, unde a reușit 7 goluri.

De 65 de ori internațional român, Balaci a purtat cu mândrie tricoul naționalei, fiind unul dintre cei mai iubiți și respectați fotbaliști ai țării. El și-a făcut debutul în echipa națională pe 23 martie 1974, în Franța – România 1-0. Atunci, Balaci a fost desemnat cel mai tânăr debutant în echipa națională (avea numai 17 ani și 6 luni!).

Ca antrenor, Balaci a impresionat în exteriorul României, obținând numeroase trofee, în special în zona arabă. Acesta a antrenat, pe parcursul carierei, echipe din Tunisia (Club African Tunis), Maroc (Olimpique Casablanca), Emiratele Arabe Unite (Al Shabab, Al Ain, Al Ahli), Arabia Saudită (Al Nassr Riad și Al Hilal), Qatar (Al Saad) și Sudan ( ).

Reacțiile fanilor și cum este comemorat anual

Ilie Balaci nu a fost doar un fotbalist de geniu, ci un simbol al unei generații. Pentru suporterii Universității Craiova, numele său înseamnă mai mult decât trofee sau meciuri spectaculoase – reprezintă mândrie, identitate și pasiune oltenească pură.

După dispariția sa prematură, în octombrie 2018, întreaga suflare a fotbalului românesc a fost zguduită. La Craiova, reacțiile au fost copleșitoare: mii de oameni au venit să își ia rămas-bun, stadionul s-a transformat într-un altar de flori, fulare și lumânări, iar liniștea apăsătoare din oraș a arătat cât de adâncă era pierderea.

În fiecare an, în apropierea datei de 21 octombrie, Ilie Balaci este comemorat solemn la Craiova printr-o serie de evenimente: minute de reculegere și bannere speciale în cadrul meciurilor Universității Craiova, depuneri de coroane și flori la bustul său aflat în fața stadionului, precum și postări emoționante pe rețelele sociale, unde fanii distribuie secvențe video cu goluri, pase de geniu sau interviuri celebre cu Balaci.

Pentru suporterii „Științei”, Ilie Balaci nu e doar o amintire. E o prezență vie. La fiecare meci, scandările cu numele său răsună în peluză.

De asemenea, Lorena Balaci, fiica regretatului jucător,

Mesajul sfâșietor al Lorenei Balaci, fiica regretatului Ilie Balaci

Lorena Balaci, fiica „Minunii Blonde”, a oferit declarații emoționante în ziua în care tatăl ei ar fi trebui să împlinească 69 de ani. Aceasta a postat pe contul personal de facebook un mesaj sfâșietor, care a avut și are impact mare asupra celor care l-au iubit pe marele Ilie Balaci.

„Astăzi ar fi fost ziua ta, tată… Deși au trecut anii, dorul de tine rămâne la fel de viu. Mi-aș fi dorit să îți pot spune din nou ‘La mulți ani’, să te pot îmbrățișa și să îți văd zâmbetul. Pentru mine ai fost mai mult decât un tată – ai fost sprijin, lumină, putere și blândețe. Ai lăsat în inima mea amintiri care nu se vor șterge niciodată și un gol pe care nimic nu-l poate umple. Te simt mereu aproape, în gândurile mele, în vise și în fiecare pas pe care îl fac. Știu că mă privești și că ești mândru, așa cum ai fost întotdeauna. La mulți ani în ceruri, tată… Te iubesc și îmi e dor de tine în fiecare zi“, a scris Lorena Balaci, pe pagina sa de Facebook.