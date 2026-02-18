Povestea lui Ion Zangor, boberul de 35 de ani care a murit la un an după locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă: ”Ne-au certat că nu am luat medalie”

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de o jumătate de secol, Ion Zangor, alături de partenerul său, Ion Panțuru, au obținut locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sapporo (Japonia). Povestea de viață tristă, dar impresionantă a primului din competitori.

Povestea tristă a lui Ion Zangor, sportivul român care a ocupat locul 5 la JO de iarnă, la bob, apoi a murit: ”Statul ne-a certat că nu am luat medalie”

România nu a impresionat niciodată la Jocurile Olimpice de iarnă. Indiferent de perioada din istoria țării, că a fost înainte de regimul comunist sau după căderea dictaturii, țara noastră mereu a fost la coada performanțelor pe zăpadă sau pe gheață.

Minunea românească la o ediție a JO s-a petrecut în urmă cu aproape șase decenii. În 1968, la Grenoble, țara noastră a cucerit prima și singura medalie olimpică din istoria participării la JO de iarnă. Atunci, perechea Ion Panțuru (pilot) – Nicolae Neagoe (franar) s-a clasat pe locul 3 la bob 2 persoane.

Peste patru ani, la ediția Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sapporo, același Ion Panțuru a fost din nou aproape de medalii. La acea vreme, el a făcut pereche cu Ion Zangor. Cei doi .

În ciuda faptului că această performanță a însemnat cel mai bun loc al României la ediția din Japonia a Jocurilor Olimpice, mai marii din fruntea statului, adică liderii comuniști, nu au fost mulțumiți deloc. În loc să fie felicitați, sportivii au fost trași de urechi. Însuși Ion Zangor povestea că cei din fruntea statului i-au certat extrem de dur. S-a întâmplat încă de pe drumul de întoarcere spre casă.

”Știți ce s-a întâmplat atunci, în 1972? Conducerea de stat ne-a certat că n-am luat medalie. Dar să nu credeți că ne-au săpunit acasă. Ne-au luat de la Moscova, nici n-am apucat să coborâm la escala din capitala URSS, că au început să ne certe că de ce n-am făcut mai mult”, a spus Ion Zangor, conform .

Cine a fost Ion Zangor

În ceea ce-l privește pe Ion Zangor, acesta are o poveste de viață impresionantă și, din păcate, tragică. Născut pe 5 iulie 1938, la Azuga, județul Prahova, acesta a fost un sportiv polivalent. A început cu schi alpin, fiind campion național la slalom uriaș și combinată alpină în 1963. A făcut apoi trecerea spre sanie și bob. Astfel, în timp, a devenit unul dintre cei mai buni împingători (frânari) din România anilor ’70.

Ion Zangor a murit la o vârstă extrem de fragedă, la 35 de ani. S-a stins în 1973, la doar un an după performanța olimpică de la Sapporo. Moartea lui a fost o pierdere uriașă pentru bobul românesc.

Pentru aceeași sursă, Ioan Apostol, locul 4 la sanie 2 la Jocurile Olimpice din 1992, care în prezent trăiește în Azuga, și-a amintit că ”amândoi, și Ion Zangor și soția lui, s-au dus repede, amândoi în același an”.

Performanța lui Zangor și Panțuru, egalată la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

La 54 de ani de la rezultatul mare al cuplului Zango – Panțuru, România obține din nou un loc 5 la bob. Marți, 17 februarie 2026, echipajul de bob dublu masculin al României, alcătuit din Mihai Tentea și George Iordache s-a clasat pe locul 5 la finalul concursului din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina.

S-a obținut astfel cea mai bună performanță a tricolorilor, în proba olimpică de bob, după Jocurile de la Sapporo, din anul 1972. Tot pe 17 februarie, , s-a clasat pe poziția a 16-a după programul scurt, rezultat care i-a asigurat prezența în programul liber. Acesta se va desfășura joi, 19 februarie.