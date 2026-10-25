Povestea lui Kimi Antonelli, puștiul-minune al sporturilor cu motor. Cum a ajuns tânărul italian în Formula 1, după ce a fost refuzat de Ferrari

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Cei mai mulți fani ai Formulei 1 sunt obișnuiți cu recordurile stabilite de Michael Schumacher, apoi corectate de Lewis Hamilton. Mai nou, un copil din Bologna este chitit să-și treacă numele în clubul select al piloților cu referințe greu de egalat. Kimi Antonelli, noua senzație a curselor, este , iar mulți fani încă se întreabă: de unde a apărut acest puști?

Primii pași făcuți în sporturile cu motor

Născut pe 25 august 2006, la Bologna, Andrea Kimi Antonelli a simțit pentru prima dată adrenalina vitezei la cinci ani, pe un circuit de karting din regiune. La șapte ani, cu ajutorul părinților, și-a dus pasiunea la nivel competitiv. Cel de-al doilea său prenume, considerat cel principal, vine de la faimosul pilot de Formula 1 Kimi Räikkönen, campionul mondial din 2007.

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Micuțul Andrea Kimi a câștigat aproape toate trofeele naționale, europene și internaționale din karting, devenind campion absolut la categoriile Mini 60, Mini ROK, OKJ și OK.

La 11 ani, Antonelli a fost propus Academiei Ferrari, însă șeful echipei din Maranello de la acea vreme, Maurizio Arrivabene, s-a opus venirii lui, pe motiv că ar fi prea mic ca vârstă pentru acest program. La scurt timp, au intrat pe fir cei de la Mercedes, care l-au convins pe Kimi să se alăture programului lor de juniori, în 2018. Un an mai târziu, a devenit vicecampion european în karting la clasa OKJ, reprezentând echipa lui Nico Rosberg, fost pilot al „Săgeților Argintii” și campion mondial în 2016.

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În 2021, Kimi a trecut la seriile de monoposturi, mai exact în Formula 4 Italiană și în Formula 4 din Emiratele Arabe Unite. A pilotat pentru Prema Racing, grupare din țara sa natală, care i-a sprijinit parcursul până la saltul său în „Marele Circ”.

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Primele titluri obținute la juniori

Succesele au început să vină și în seriile de juniori. 2022 a fost anul în care Kimi Antonelli a devenit campion al Formulei 4 Italiene și al Formulei 4 ADAC, din Germania. Un an mai târziu, a reușit să obțină titlurile din Formula Regională a Orientului Mijlociu și din Formula Regională Europeană.

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Talentul său, dar și resursele financiare pe care le avea la dispoziție, l-au trimis direct în Formula 2, sărind peste Formula 3. În ciuda unei clasări pe șase la general în sezonul 2024 al Formulei 2, Antonelli a arătat că este pregătit să treacă la nivelul următor. În același an, a luat primul contact cu monoposturile de Formula 1 ale celor de la Mercedes, fiind lăsat de formația germană să preia manșa pentru două sesiuni oficiale de antrenamente, mai întâi în Italia, chiar la el acasă, iar apoi în Mexic.

Ziua cea mare a sosit

Cum Lewis Hamilton a ales să facă o schimbare în cariera sa, plecând la Ferrari, un loc a rămas liber la Mercedes pentru 2025. Toto Wolff, șeful echipei din Brackley, a mizat pe calitățile micuțului italian și a decis să-i ofere o șansă ca pilot cu normă întreagă.

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Primele rezultate din 2025 nu au fost convingătoare. Adaptarea la pretențiosul monopost Mercedes-AMG a fost dificilă. Însă, de la Marele Premiu din Miami, măiestria lui Antonelli a început să iasă la suprafață. A obținut primul său pole position, chiar dacă acesta a contat numai pentru cursa de sprint, iar la Marele Premiu al Canadei a bifat și prima clasare pe podium, un loc 3 la capătul cursei. Aceste performanțe i-au dat încredere „noului” Kimi. Au urmat alte două rezultate notabile, un loc secund în Brazilia și un loc 3 în Las Vegas.

Kimi Antonelli, față în față cu istoria

Pentru Kimi Antonelli, 2026 poate fi anul său de glorie, dar și . Puștiul din Bologna are deja 14 recorduri trecute în dreptul său, însă unul singur îi lipsește.

La numai 20 de ani, Antonelli poate scrie istorie în „Marele Circ”, devenind cel mai tânăr campion mondial din istoria acestui sport motorizat. Recordul ce stă să cadă îi aparține lui Sebastian Vettel, care a obținut marele titlu al piloților la 23 de ani și 134 de zile, în 2010.

Legăturile cu Ayrton Senna

Există mai multe conexiuni între Kimi Antonelli și genialul Ayrton Senna, chiar dacă cei doi s-au remarcat în ere diferite. Pentru Antonelli, pe lângă tatăl său care este pilot activ de curse, principala „icoană” din lumea sporturilor cu motor este dată de brazilianul Senna, care a cucerit trei titluri mondiale și milioane de inimi din întreaga lume.

Kimi concurează în Formula 1 cu numărul 12, număr pe care și Senna l-a folosit în primii ani la Lotus și apoi la McLaren. Din dulapul italianului nu lipsește o replică a șepcii albastre purtate de Senna de-a lungul carierei, cu sponsorul său original.

De fiecare dată când a ajuns în Brazilia, la São Paulo, Antonelli a căutat să ajungă și la mormântul „Magicianului”. După aceste scurte vizite și totodată întâlniri spirituale, se pare că harul divin cu care a fost înzestrat Ayrton Senna s-a transmis și la tânărul pilot din Emilia-Romagna.

Printr-o coincidență, Kimi Antonelli s-a născut în Bologna, orașul în care Senna și-a dat ultima suflare, iar Italia este a doua țară pe care Senna a iubit-o, după Brazilia. În plus, Antonelli a avut mereu dorința de a-i aduce un omagiu idolului său, prin simplul gest de a-și turna șampanie în cap pe podium, la finalul cursei. Din păcate, , însă cu siguranță o va putea face acasă, liniștit, în compania familiei și a prietenilor apropiați.