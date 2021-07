Povestea lui Nea Sandu, ”Lupul” de la Rutieră. Polițistul este spaima șoferilor băuți și drogați. Mită de 5.000 de euro refuzată

Poliția Rutieră din România are și mulți agenți care își respectă meseria și aplică la sânge fiecare literă a legii. Unul dintre acești angajați este Cornel Sandu, un polițist cu vechime și foarte multă experiență.

Nea Sandu este în Poliție din 1995. A început la Ordine Publică, iar din 2004 a trecut în Poliţia Rutieră. De-a lungul carierei sale, polițistul nu a închis niciodată ochii când a sesizat şoferi care au încălcat legea.

În branșă de peste două decenii la Râșnov, ”Lupul”, cum îi spun colegii de la Rutieră, este un exemplu de profesionalism și corectitudine.

Povestea lui Nea Sandu, ”Lupul” de la Rutieră. Polițistul este spaima șoferilor băuți și drogați

”Palmaresul” lui Nea Sandu, numai în 2021, este unul impresionant: 105 șoferi depistați conducând sub influența și 77 șoferi care conducând sub influența substanțelor halucinogene.

După întâlnirea cu ”Lupul” de la Râșnov, nu mai puțin de 93 de șoferi s-au ales cu dosare penale. Acesta ar fi bilanțul activității lui Nea Sandu de la începutul anului și până acum.

”Este flerul de polițist, este experiența pe care am acumulat-o în timp. Nu știu, probabil că datorită mirosului fin pe care îl am, de a depista conducătorii auto sub influența alcoolului sau altor substanțe”, explică agentul de la Rutieră modul său de acțiune, pentru .

Cât despre ”victimele” sale, polițistul spune că: ”Foarte mulţi îşi asumă ceea ce au făcut, mai sunt o mică parte care încearcă prin toate mijloacele să scape”.

”Colegii îmi spun Lupul, probabil că datorită numărului mare de infracțiuni în flagrant delict, pe care le-am constatat de-a lungul timpului și numărul de permise reținute la contravenții, la alcool”, explică polițistul porecla sa.

Mită de 5.000 de euro refuzată de ”Lupul” de la Râșnov

De-a lungul anului, cum era normal, Nea Sandu a fost supus și tentațiilor, propunându-i-se sume mari de bani pentru a închide ochii la unele ilegalități.

Nu a cedat însă la niciun fel de mită. Suma totală pe care au vrut să i-o ofere cei care au încălcat legea pentru ca ”Lupul” să fie “indulgent” a fost de aproximativ 25.000 de lei (5.000 de euro).

Potrivit sursei citate, numai săptămâna trecută polițistul a refuzat 10.000 de lei mită, de la un șofer care voia să scape de sancțiunile legale.

Nea Sandu a primit Placheta de Onoare a Poliției Române

În martie 2021, pentru rezultatele deosebite obținute în cariera profesională, la data de 24 martie 2021, agentul șef principal de Cornel Sandu, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Poliția Stațiunii Râșnov, a fost recompensat cu Placheta de Onoare a Poliției Române.