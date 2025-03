Povestea lui Paulo Fonseca, antrenorul lui Lyon: refugiat în România din calea războiului din Ucraina și inspirația lui Zorro

Paulo Fonseca (53 de ani), antrenorul portughez al echipei Olympique Lyon, revine în România la trei ani de la experiența dramatică pe care a trăit-o în primele zile ale războiului din Ucraina.

Tehnicianul care o va înfrunta pe FCSB joi seară, 6 martie, pe Arena Națională, în a povestit lumii întregi despre călătoria infernală de 30 de ore de la Kiev până în România, cu un microbuz de 15 persoane, împreună cu soția sa ucraineancă, Katerina, și băiețelul lor de doi ani, Martin. Fonseca a cunoscut-o pe Katerina în perioada în care a fost antrenor la Șahtior Donețk, între 2016-2019.

În februarie 2022, Paulo Fonseca era de șase luni liber de contract, după despărțirea de AS Roma. Lusitanul se afla în vacanță în Maldive când Vladimir Putin a ordonat invazia devastatoare, dar s-a întors în Ucraina pentru a ajuta familia soției sale să scape de război.

Paulo Fonseca rezervase biletele de avion spre Portugalia pentru joi, 24 februarie, dar n-a mai apucat să părăsească Ucraina cu avionul. , când Rusia a atacat Ucraina, iar Fonseca și familia sa au rămas blocați la Kiev.

Ei au fost treziți în apartamentul lor la primele ore, când a început bombardamentul. ”M-am trezit la cinci dimineața cu cinci explozii consecutive. Atunci am realizat că a început conflictul. Aveam zbor programat pentru astăzi, dar acum este imposibil să ies de aici, mai ales că aeroporturile sunt deja distruse și spațiul aerian a fost închis”, a spus el într-un interviu acordat ”Jornal de Noticias”.

Paulo Fonseca a adăugat: ”În acest moment, singura modalitate de a părăsi Kievul este pe cale terestră și toată lumea încearcă să fugă spre Lviv, un oraș aproape de Polonia. Drumurile sunt complet blocate, pentru că este imposibil să circuli din cauza numărului mare de mașini.

Cozile sunt imense. În plus, nu mai există benzină. Nu mai rămâne decât să ne rugăm să nu cadă o bombă lângă noi. Sincer, nu știu cum o să ies de aici. Aceasta este cea mai grea zi din viața mea”.

Disperat, Fonseca și-a urcat familia în mașină și a pornit spre est. Drumurile erau blocate de cetățenii care încercau să evadeze în Polonia vecină. După un apel de la directorul sportiv al lui Șahtior, Dario Srna, Fonseca a fost direcționat spre hotelul lui Rinat Ahmetov.

”Dario m-a sunat și mi-a spus să vin la hotelul deținut de președintele Șahtiorului. Acolo am stat într-un buncăr peste noapte, o zi și jumătate în total, cu jucătorii brazilieni de la Șahtior și echipa tehnică.

Am început să cred că situația se va înrăutăți, așa că am contactat ambasada portugheză și ne-au spus: ’Mâine vom avea o mașină și poți să pleci’”.

Am decis să plec dimineața, a doua zi după ce mașina ne-a luat de la hotel și am început o călătorie lungă până la graniță”, a declarat Fonseca pentru .

Antrenorul lui Olympique Lyon și membrii familiei au reușit să părăsească Kievul datorită unei misiuni conduse de ambasada Portugaliei. Ei au fost transportați în România, prin Moldova, într-un microbuz cu 15 locuri, alături de alți cetățeni portughezi, printre care Edgar Cardoso și Filipe Sousa, care lucrau ambii pentru Șahtior Donețk.

Paulo Fonseca nu va uita niciodată drumul parcurs de la Kiev până în România. ”A fost periculos, am călătorit toată ziua și noaptea fără oprire. Călătoria a durat 30 de ore, am trecut peste granița cu Moldova, până unde ne-am cazat în România.

Am văzut de multe ori trupele Ucrainei trecând pe drum, ne-am oprit și am auzit de multe ori alarmele. Era mult trafic. Am petrecut mult timp mergând cu 5 km la oră. Bineînțeles, eram în pericol, chiar și în timpul nopții și am auzit avioanele survolând, dar nu am văzut împușcături sau lupte”, a povestit Fonseca.

Antrenorul a mai dezvăluit: ”Am călătorit cu o altă familie, un cuplu cu un copil de șase luni. Până la urmă am ajuns la graniță și ne-am simțit în siguranță, ceea ce era cel mai important”.

Duminică, 27 februarie 2022, Paulo Fonseca a transmis un mesaj pe contul său X că ”Eu și familia mea suntem în siguranță în România și sperăm că vom călători în Portugalia luni”.

My family and I are safe in Romania and hopefully will travel to Portugal on Monday. We thank everyone who has helped us. The nightmare continues for people in Ukraine and we appeal for help and for the war to end. 🙏🏼

