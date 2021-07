Povestea lui Răzvan, elevul din mediul rural care a luat 10 la Bacalaureat: ”Am încercat să demonstrez că se poate”

Răzvan este unul dintre cei 7 elevi din județul Iași care a luat 10 la Bacalaureat. În ciuda faptului că provine din mediul rural, acesta a muncit foarte mult în ultimele luni și a pregătit perfect examenul.

Povestea lui Răzvan, elevul din Iași din mediul rural care a luat 10 la Bacalaureat

Răzvan Iulian Mogîldea a absolvit Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Iași. De origine, acesta este din satul Cuza-Vodă, comuna Ipatele.

Dat fiind faptul că nu locuiește la oraș, acesta a fost nevoit să se pregătească pentru în internatul unde locuia.

Răzvan recunoaște că nu a fost simplu să se pregătească pentru examen şi nici viaţa de internat, cu drumurile acasă doar în weekend, nu a fost tocmai un avantaj.

În ciuda impedimentelor, tânărul a reușit performanța de a avea una dintre cele 7 medii de zece din acest an din judeţ la Bacalaureat.

”Pregătirea pentru Bac a fost cu suişuri şi coborâşuri, mai ales pe perioada pandemiei, însă odată cu revenirea în mediul fizic m-am redresat şi am ales să mă focusez pe acest obiectiv, anume obţinerea unei note cât mai mari. Mai departe aş dori să studiez Facultatea de Drept a UAIC”, a afirmat Răzvan pentru .

Răzvan: ”Am încercat să le demonstrez celor din jur că se poate”

Elevul eminent din Iași mai spune că i-ar fi fost imposibil să facă naveta zilnic până la scoală, astfel că a luat decizia de a sta la cămin.

În ciuda faptului că i-a fost destul de greu fiind departe de cei dragi, Răzvan afirmă că ținta lui a fost să-i facă mândri și să le demonstreze că se poate obține dacă muncești.

”Nu am făcut naveta, pentru că sunt undeva la 50 de km, iar mijlocul de transport vine târziu în sat. Am stat însă la cămin, unde am avut parte de o sală specială pentru învăţat şi consider că a fost un avantaj programul de aici.

Cu toate că am fost departe de cei dragi, am încercat să-i fac mândri şi să le demonstrez celor din jur că orice se poate!”, a mai spus elevul de 10.

Profesorii lui Răzvan, laude pentru acesta: ”Este un copil cu o maturitate deosebită”

Răzvan spune că datorită profesorilor a reuşit această performanță. La rândul lor, cadrele didactice au numai cuvinte mari despre elev. Directorul Liceului ”Cantemir” îl caracterizează pe Răzvan ca fiind un elev extrem de silitor.

”Răzvan este un copil serios, cu o maturitate deosebită şi cu o abordare foarte corectă acestui examen şi în general cu o abordare foarte corectă în ceea ce priveşte viaţa şcolară. Este un copil care s-a implicat şi în activităţi educative şi extraşcolare, un copil talentat, un bun recitator, un copil care a reprezentat şcoala la diferite evenimente.

Pot spune că nu doar munca, dar şi seriozitatea, determinarea, dinamismul îl fac un exemplu de copil care prin şcoală şi prin profesorii lui a reuşit.

Răzvan este un copil aşa cum ar trebui să fie majoritatea copiilor la liceele teoretice, adică să abordeze la modul cel mai serios şi din timp materia”, a spus Anca Dimitriu, directorul Liceului din Iaşi, care l-a avut drept elev pe Răzvan, pentru sursa citată.