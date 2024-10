Povestea lui ”Rîmaru din Brașov”, cel mai sadic criminal din istoria țării. Cum a fost prins Ionuț George Nicolae

Acesta este supranumit și ”Rîmaru din Brașov”, după ce a ucis două tinere în 2006 și 2007. Nu doar că le-a ucis, dar a stat mai multe luni alături de cadavre după care s-a gândit să le terorizeze familiile. Astfel, criminaliștii cred că dacă e să analizăm doar cruzimea faptelor, acest criminal l-a întrecut cu mult pe Rîmaru.

Povestea lui ”Rîmaru din Brașov”, cel mai sadic criminal din istoria țării

Așa cum au dovedit anchetatorii, criminalul a discutat săptămâni întregi cu familia unei victime pentru ”a nu-i face să sufere”. Prima victimă a lui ”Rîmaru de Brașov” a fost Mădălina Motrună, o tânără de 17 ani dispărută de acasă în ultima zi de vară. Era elevă la un liceu din Brașov.

”Îmi place să dansez, să cânt, să înot noaptea, să strig tare tare «te iubesc», să ţopăi, să alerg prin ploaie, să stau la soare, să merg la cumpărături, să mă laud doar cu ce am reuşit pe propria mea piele: Psoo…vă aştept să daţi acolo un comm, cum vreţi voi… şi eventual un msg dacă vreţi id-ul… vă poooop şi nu uitaţi că viaţa e prea scurtă, ca să stăm supăraţi sau să ne-o facem amară….:*:*:*”, scria tânăra pe hi5, o rețea de socializare la modă în acele vremuri.

că trebuie să iasă în oraș cu ”un prieten”. Cel mai probabil era vorba despre George Ionuț Nicolae, un tânăr de 25 de ani pe care-l cunoscuse pe internet. ”Spunea că e un băiat foarte descurcăreţ, isteţ, că terminase Facultatea de Drept cu medie maximă şi avea trei Dacii Logan, închiriate pentru taximetrie”, îşi amintește tatăl fetei.

Într-o zi, fata le-a spus părinților că merge la o zi de naștere. Nimic neobișnuit pentru un adolescent. Doar că, atunci când și-au sunat fata, aceasta nu mai răspundea la telefon. Au primit ulterior niște mesaje dubioase, tip SMS, prin care fata îi chema în gară, pentru a ”le spune ceva important”. Când s-au întors acasă au realizat că dispăruseră peste 100.000 de lei dintr-un dulap, bani pe care fata îi postase pe hi5 pentru a se lăuda.

Cum și-au dat seama părinții că fiica lor a fost ucisă

Fata a fost de negăsit de atunci, însă mesajele tip SMS curgeau. De fapt, cel care le trimitea era criminalul, care își asuma identitatea victimei. Cel mai probabil fata nu era deocamdată moartă, însă era cu siguranță sechestrată de criminal. ”A creat o punte de legătură între noi şi ea, fiind singura persoană cu care ea s-a întâlnea”, explica mama fetei.

Criminalul, care se dădea drept Mădălina, le explica părinților că a criticat o parte din bani, acesta fiind motivul pentru care se teme să vină acasă. Monstrul a continuat să le ceară bani părinților vitimei, însă tatăl s-a prins într-un final că ceva e în neregulă; ”Nu eram convins că mai discut cu fiica mea, aşa că am rugat-o, printr-un SMS, să-mi precizeze două lucruri pe care numai ea le-ar fi ştiut: numele hotelului unde am fost cazaţi în Tunisia şi numele animatorului şef al hotelului. Nu am primit niciun răspuns. Iar de atunci, s-a întrerupt orice comunicare prin SMS.

Oamenii s-au dus imediat la Poliție și au aflat adevărata față a lui ”Ionuț”, criminalul din Brașov. Un individ cu 10 clase și cu cazier, care și-a manipulat victimele pentru a face rost de bani. Cu probleme psihice dovedite, individul a făcut o artă din a înșela oamenii. În acte, era angajat drept operator de calculatoare, în realitate era un pierde vară.

Cert e că avea foarte mulți bani din înșelăciune. Anchetatorii au stabilit că bărbatul îi tăiase un deget Mădălinei pentru a-i spune unde țin banii părinții săi. ”Când Mădălina era aproape în agonie, m-a rugat să spunem împreună o rugăciune şi să-i chem părinţii”, declara George Ionuţ Nicolae, la audieri.