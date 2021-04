Povestea lui Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. Cum a fost umilit în liceu: „Mi-au fost aruncate cuvinte urâte”

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr milionar din Sillicon Valley, însă povestea lui de viață este incredibilă. Tânărul de 22 de ani a ajuns pe culmile succesului în SUA, fiind antreprenor în domeniul IT de la o vârstă fragedă.

Cu ceva timp în urmă, Sebastian a declarat că nu provine dintr-o familie înstărită, însă părinții i-au oferit mereu tot ce a avut nevoie și a ajuns unde este acum prin muncă, ambiție și determinare. Un moment de răscruce din clasa a XII-a l-a propulsat și l-a ajutat să exceleze în domeniul său.

Mai exact, Sebastian Dobrincu a fost exmatriculat cu câteva luni înainte de a susține examenul de Bacalaureat la liceul privat de informatică unde învăța atunci. Având deja propriul business, tânărul s-a concentrat pe viața profesională și a ajuns să plece în America de la o vârstă fragedă, unde și-a continuat studiile.

Povestea lui Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley

Sebastian Dobrincu are 22 de ani și s-a născut în Botoșani, după care familia lu a decis să se mute la București pe când el avea doar doi ani. Deși acum este un tânăr milionar în dolari de succes, avînd propria afacere în IT, Sebastian a declarat, mai demult, că nu provine dintr-o familie cu mulți bani sau cu relații.

Tot succesul său este rezultatul muncii pe care a depus-o ani la rând și care i-a adus ceea ce are acum pe continentul american, unde este stabilit de la vârsta de 17 ani. „Târziu mi-am dat seama că există preconcepția asta cum că majoritatea tinerilor de succes provin din familii înstărite, influente sau bine conectate.

Nu a fost și cazul meu, în schimb am fost binecuvântat cu cei mai minunați părinți, care, în simplitatea și modestia lor, au știut să îmi inspire valori morale care m-au făcut cine sunt astăzi. Deci pentru cei care se întreabă, nu, nu sunt un copil de bani gata. M-aș considera exact opusul. Am origini foarte modeste, dar ambiție și determinare de neoprit”, spunea tânărul în 2019, în cadrul unui interviu pentru VIVA.

De la un elev exmatriculat la un antreprenor de succes

O întâmplare petrecută în ultimul an de liceu i-a adus succeul pe care îl are acum, atunci când a fost exmatriculat chiar înainte de a susține „examenul maturității”. Aând deja propria afacere încă din adolescență, oscilând între muncă și școală, nu mai putea participa la olimpiade, ca până atunci, și era invitat să-l întâlnească pe Marck Zuckerberg (Facebook) și alte nume mari din lumea IT.

„Până în clasa a 12-a am participat la olimpiade, avusesem mai multe joburi în industria de IT, de software, câștigasem primii bani de la vârsta de 11 ani. Când eram în liceu, perioada a 11-a, a 12-a am început să am primul job la birou și bineînțeles, să echilibrez un job unde trebuie să fiu fizic prezent cu școala, cu temele, cu pregătirea pentru olimpiade, care pentru cei care nu știu vorbim de până la zece ore pe zi…

Mă pasiona matematica, informatica și participam din drag la olimpiade, fusesem admis la un liceu privat de informatică, cu bursă integrală, într-o clasă specială de olimpici tocmai ca să duc mai departe numele liceului la olimpiade, prin participarea mea. Refuzând să particip la olimpiadele respective nu a fost o decizie înțeleaptă din punctul ăsta de vedere, conducerii școlii nu i-a convenit acest lucru și a fost un conflict acolo după care au urmat și niște interviuri.

Era perioada când am fost invitat de cei de la Facebook, de cei de la Apple și am avut întâlniri cu Mark Zuckerberg și mai mulți mai mari de pe acolo și am început să dau interviuri și m-a întrebat lumea despre relația mea cu școala. Naiv fiind am spus sincer, nu știam că trebuie să am un filtru în ceea ce vorbesc și poate nu le-am făcut cea mai bună reclamă la momentul respectiv ceea ce s-a dovedit a fi o idee proastă în sensul că am ajuns să fiu exmatriculat cu câteva luni înainte de examenul de bacalaureat.

Dar dacă fac doi pași înapoi acum cred că a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, mi-a deschis ochii la niște lucruri pe care nu aș fi putut să le observ, mi-a oferit cu totul alte perspective pe care să le urmez. Aș fi avut cu totul alt parcurs în viață dacă rămâneam în liceu”, a explicat Sebastian Dobrincu în cadrul interviului cu Vitalie Cojocari de la Pro TV.

Sebastian Dobrincu: „Am început să am tratament diferit față de restul colegilor”

Faptul că nu se mai putea pregăti pentru olimpiade i-a adus și un „tratament” diferit din partea profesorilor, care puneau și mai multă presiune pe el atunci când ajungea la cursuri.

„Chiar nu a fost un singur profesor care avea ceva cu mine, dar tratamentul pe care am început să-l am din partea școlii după ce s-au întâmplat toate evenimentele, interviurile pe care începusem să le dau și faptul că nu mai ajungeam să mă pregătesc pentru olimpiade și mai lipseam la ore din cauza faptului că petreceam mai mult timp la birou am început să am tratament diferit față de restul colegilor.

Aveam ascultări în plus, când toți colegii mei erau scutiți de anumite ore, de religie de exemplu, sau ore care nu erau necesare pentru bacalaureat, eu eram singurul care primea absență dacă lipsea de la ore, și cumva m-a supărat treaba asta și mi-a creat un oarecare dispreț față de educație în general care acum realizez că era greșit, nu era abordarea corectă, dar nici abordarea profesorilor mei de a mă aliena nu a fost cea corectă”, a mai spus Sebastian.

Astfel, ajuns în această situație, Sebastian a plecat în „țara tuturor posibilităților” și a dat acolo examenele de Bacalaureat, pe care le-a luat cu punctaje aproape maxime. A urmat facultatea la New York, unde a obținut bursă integrală.

Chiar dacă a dat examenele în SUA, acestea nu sunt echivalate cu Bacalaureatul românesc și ar avea dificultăți dacă ar decide să se folosească de aceste studii pentru angajarea pe plaiurile mioritice. „Am bacul american, probabil aș avea o problemă, dacă legitimăm atât de mult bacalaureatul românesc și-l vedem ca o necesitate, probabil da, aș avea dificultăți în a mă angaja undeva pe aici”, a mai spus tânărul.

În SUA, Sebastian Dobrincu a avut ocazia să-l întâlnească pe Mark Zuckerberg, dar și pe Tim Cook, CEO la compania Apple. Discuția cu fondatorul Facebook i-a dat mai multă încredere în el, având doar 17 ani la acel moment, înainte de a fi exmatriculat de la liceu.

„Aveam 17 ani și cumva întâlnirea și discuția pe care am purtat-o cu Mark a venit ca un val de încredere în mine și ca o confirmare că ceea ce fac mă poate duce într-o traiectorie bună în viață și mai mult ca orice mi-a oferit încredere (…).

Am povestit eu dintr-o răsuflare toată povestea, evident m-a consiliat, m-a asigurat că atât timp cât imi urmez pasiunile, cu siguranță că se vor ivi oportunități, dar mai mult ca orice, faptul că am ajuns să primesc de la cineva pe care eu îl vedeam ca un idol, și acuma este o persoană pe care o admir foarte mult, mi-a dat o încredere ca atunci când m-am întors în țară, de exemplu, nu mă mai durea așa tare când îmi spunea profesoara de geografie vorbe urâte, ținând cont că Mark Zuckerberg îmi spunea că ceea ce fac o să mă ducă pe o traiectorie ok în viață”, a mai spus antreprenorul.

Sebastian Dobrincu, victima bullying-ului în școală

Acum pare că viața lui este perfectă, având tot ce își dorește, însă Sebastian Dobrincu nu a avut o adolescență tocmai ușoară. Pasiunea lui pentru domeniul informaticii, pe care o are de la o vârstă fragedă, l-a făcut să ajungă victima agresiunilor din partea colegilor de liceu.

Recent, afaceristul a povestit cum era exclus din orice grup doar pentru ca pasiunile lui erau diferite de cele ale colegilor de la școală. Din păcate, tânărul nu are cele mai frumoase amintiri din liceu, unde era marginalizat și chiar jignit de cei din jur, după care s-a ajuns chiar și la violențe fizice.

Momentul în care a fost așteptat după ore de gașca unuia dintre băieții cu care avea conflicte a fost de ajuns pentru ca el și părinții lui să ia decizia de a schimba liceul.

„Am fost un tip pasionat de informatică de când eram mic, iar asta m-a făcut diferit. Am încercat mereu să fiu un om bun și atent cu cei din jurul meu, dar faptul că nu aveam pasiuni comune m-a exclus efectiv din orice grup. Oricât de mult am încercat să mă integrez, mi-a fost imposibil. Ba mai mult, am trecut prin episoade pe care mi-e greu să mi le amintesc.

Am fost marginalizat, mi-au fost aruncate cuvinte urâte și fiecare săptămână la școală devenea mai greu de dus. Totul a început doar cu jgniri, dar cu timpul, faptul că nimeni nu a intervenit, mi-a îngreunat situația de la agresiuni verbale, la agresiuni fizice, până când a intervenit poliția.

,Situația în care am fost marginalizat a atins apogeul când am fost așteptat după ore. După o rundă de jigniri greu de reprodus, am fost amenințat că voi fi așteptat după școală de băiatul cu care aveam conflictul și gașca lui de prieteni. Am primit câțiva pumni, iar la scurt timp am chemat poliția. Am ajuns la secție alături de părinții mei, am dat declarații și, la scurt timp, am și schimbat liceul”, a mărturisit Sebastian, coform protv.ro.

Cu cine se iubește Sebastian Dobrincu și cine este fratele lui mai mic, David Alexandru

Cu realizări remarcabile în plan profesional, Sebastian nu s-a lăsat mai prejos nici în viața personală! Tânărul antreprenor formează un cuplu cu Ioana Ignat și chiar au lansat o piesă împreună, „Inimă naivă”. Anul trecut, tânărul om de afaceri era împreună cu vloggerița Mimi, dar se pare că au încheiat relația de ceva timp.

Sebastian are și un frate, David Alexandru, care este un tânăr muzician la doar nouă ani și își dorește să ajungă la fel de sus ca fratele său mai mare, cu care ține legătura mereu, chiar dacă îi desparte o distanță considerabilă.

„Sebastian și-a început cariera ca programator și a continuat cu muzica… Eu am început cu muzica, dansul și actoria și sper să ajung când voi fi mare un antreprenor la fel ca Seby. Știu că drumul e lung și este nevoie de foarte multă muncă, dar… Îmi doresc ca Seby să fie mândru de mine”, a declarat David Dobrincu, potrivit botosaneanul.ro.

La doar nouă ani, David deja joacă în reclame, a apărut în filme din afara României și are un talent remarcabil la o vârstă atât de fragedă. Recent, acesta a lansat o variantă de cover a melodiei „Perfect” de Ed Sheeran alături de Cezar Ouatu, care s-a bucurat de un succes răsunător. Cover-ul se numește „Perfect Symphony” și este o interpretare inedită a celebrei piese lansată de artistul britanic.