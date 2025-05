Povestea magazinului deschis de George Simion într-o clădire din secolul al XVIII-lea. De ce a venit poliția la Hooligan Shop

George Simion, câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale, are și experiență de antreprenor. Scurtă, dar intensă, afacerea liderului AUR a încercat să exploateze zona pestriță a suporterilor care compun facțiunile dure ale galeriilor bucureștene. Este un episod mai puțin cunoscut din viața lui George Simion.

Visul lui George Simion de antreprenor. Cine l-a ajutat

La data de 28 mai 2011, în București se inaugura primul magazin , un brand nou și ambițios, care își propunea să se extindă la nivel național. Ideea afacerii era una originală: Hooligan Shop era primul și singurul magazin din România destinat facțiunilor dure din cadrul galeriilor.

De acolo se puteau cumpăra haine și obiecte personalizate cu simboluri ultra, precum și reviste de profil, iar magazinul avea și un site propriu, la adresa www.hool.ro.

În spatele afacerii se afla societatea comercială Great Mods 69 Design SRL, înființată cu doi ani înainte de George Simion în apartamentul deținut de părinții lui, în sectorul 3. La doar 23 de ani, viitorul lider politic încerca marea cu degetul în lumea afacerilor, influențat de câțiva prieteni care făceau bani frumoși vânzând tricouri cu mesaje naționaliste.

De altfel, evenimentul de lansare a fost organizat de ”frații” de la Patriot Brand, o marcă deținută de Patrie și Artă SRL, societate care-l are unic asociat pe Cătălin Gheorghe, unul dintre prietenii apropiați ai lui George Simion.

În prezent, Cătălin Gheorghe este prezentat drept și apare în mai multe fotografii postate pe Facebook alături de George Simion. Afacerile lui Gheorghe au explodat pur și simplu în ultimii ani: doar vânzarea articolelor vestimentare Patriot Brand i-au adus un profit de 1,27 milioane de lei, în 2023, cu o creștere de 1.234% față de anul precedent.

Clienții lui George Simion: suporteri, boxeri, bodyguarzi

Magazinul lui George Simion se afla într-un loc cu o semnificație aparte: într-o clădire istorică de pe Calea Moșilor nr 84, acolo unde se află Hanul Neculescu. Clădirea, aflată într-o stare avansată de degradare, a fost construită în secolul XVIII și a aparținut unei familii de boieri care și-au făcut loc prin protipendada vremii și au decis să investească în cea mai importantă zonă comercială a orașului din acea perioadă.

El a amenajat spațiul într-un stil modern și a angajat doi prieteni, care au lucrat ca vânzători. La Hooligan Shop se comercializau tricouri și fulare cu Steaua sau Dinamo, precum și alte obiecte care fac parte din portofoliul unui ultra. Motiv pentru care afaceristul Simion s-a trezit și cu poliția la ușă.

„Magazinul se adresează suporterilor, boxerilor, bodyguarzilor şi altor subculturi. În ciuda sonorităţii, nu găzduim materiale pirotehnice. Am avut şi probleme cu poliţia din această cauză: într-o zi, cineva ne-a reclamat că am ţine sub tejghea petarde şi fumigene. Au percheziţionat tot, dar, bineînţeles, nu au găsit nimic”, a povestit unul dintre vânzători, în .

Magazinul lui George Simion nu a rezistat mai mult de un an. La 20 aprilie 2012, proprietarul a decis să închidă magazinul și să se mute cu totul în online. Motivul: lipsa clienților.

„Acesta este şi motivul pentru care închidem. Nu prea aveam clienţi. Dar măcar erau speciali. Într-o zi, a intrat în magazin un bătrân, avea peste 80 de ani. I-a plăcut mult o şapcă în carouri, nu s-a lăsat până nu şi-a cumpărat-o”, a mai povestit tânărul pentru sursa citată.

Ce s-a întâmplat cu firma lui George Simion, după ce liderul AUR a ajuns în parlament

Datele de la Registrul Comerțului rețin faptul că firma Great Mods 69 Design SRL a atins o cifră de afaceri de aproape 100.000 de lei, în cursul anului 2012, fără să reușescă să facă profit. Societatea lui Simion a avut punct de lucru în Moșilor 84 din mai 2011, până în mai 2012.

Cu toate acestea, George Simion nu a renunțat la firma lui până în 2020, an în care a intrat în parlament cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Atunci, Simion a ieșit din firmă, pe care i-a cedat-o lui Silviu Tănase, cetățean român domiciliat în Republica Moldova, care a schimbat domeniul de activitate al societății în ”lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Silviu Tănase nu este membru AUR, însă la campania din noiembrie 2024, una dintre fostele lui firme, SC Timpul Info SRL, a încasat 330.000 de lei de la AUR, pentru prestarea de servicii online, potrivit AEP.

George Simion a lăsat firma Great Mods 69 SRL la zero, iar Tănase a reușit s-o ridice în timp record, ajungând în anul 2023 la o cifră de afaceri de aproape 500.000 de lei și un profit de 321.000 de lei. În prezent, liderul AUR nu mai este implicat în niciun business, concentrându-se exclusiv pe zona politică. El nu deține pe numele său proprietăți sau bunuri de valoare și locuiește cu chirie într-un apartament de 50 mp, alături de soția și fiul lui.