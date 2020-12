Povestea medicului clujean care a îngrijit pacienți Covid până a ajuns el însuși în stare gravă

La cei 71 de ani ai săi, Lorant Szentagotai este singurul medic al Casei Teodora, un cămin de bătrâni din Cluj care în urmă cu trei săptămâni a devenit focar de coronavirus, îngrijește fără oprire cele peste 80 de persoane infectate, chiar dacă a fost la rândul său testat pozitiv și nu trece, din păcate, printr-o formă foarte ușoară a bolii.

Cu un devotament ieșit din comun, acesta lucra chiar și 20 de ore pe zi, până când starea i s-a agravat şi a ajuns de urgență la spital. În prezent, cei aproape 100 de pacienţi sunt într-o situație dramatică. Au rămas doar cu două asistente, infectate la rândul lor cu nemilosul virus.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu roagă orice medic care a trecut deja prin boală și a dezvoltat anticorpi să dea o mână de ajutor, măcar pentru câteva zile.

„AVEM MARE NEVOIE DE AJUTOR! La Căminul Theodora din Cluj-Napoca avem un focar URIAȘ de Covid-19! 96 de vârstnici sunt infectați și sunt îngrijiți de un medic în vârstă extrem de inimos, Dr. Szentagotai Lorant, dar care este și el infectat cu Covid-19 și este extrem de epuizat. Medicul Szentagotai are 71 de ani…

Fac un apel disperat la medicii sau asistentele din Cluj-Napoca care au trecut prin infecție și au anticorpi, să vină să ofere o mână de ajutor! Ideal ar fi și un consult mai amănunțit pentru seniori din partea unui infecționist care a trecut prin Covid-19!

Am apelat încă de acum o săptămână la ajutorul DSP Cluj dar încă nu s-au găsit soluții! Cei care pot ajuta îi rog să mă sune la numărul de telefon 0744502877! Vă mulțumesc din inimă!”, a scris Emanuel Ungureanu pe contul său de Facebook.

„Lucrez de 10 zile cu masca de oxigen, cu trei ore de somn”

Deşi are 71 de ani şi se află într-o grupă de risc, medicul centrului, Lorant Szentagotai, s-a dedicat trup și suflet pacienților până când a ajuns la rândul său pe patul de spital. „Sunt într-o stare foarte gravă, lucrez cu masca de oxigen. Încerc să rezolv medicamentele bătrânilor. Încerc să ajut, dar cred că am ajuns în ultima fază, de 10 zile trag aşa.

Cred că nu am dormit trei ore în total. Acum îmi pun cu masca de oxigen ca să termin astăzi medicamentele. E tragedia asta, am crezut că pot rezolva, dar cu aproximativ 100 de bolnavi de 3 săptămâni încerc în continuu.

Sunt doar eu cu 2 asistente, infectate şi ele. Pun câte 30 de perfuzii pe zi. Nu mai ştiu ce e ziua, ce e noaptea. De 2 săptămâni nu am mai stat deloc. Încerc să termin medicamentele de astăzi, am zis că încerc să nu abandonez bolnavii că mi-e milă de ei. Am 70 saturaţia de oxigen”, a declarat medicul Lorant Szentagotai.

