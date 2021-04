Singurul român care a împărțit vestiarul cu Jurgen Klopp a dezvăluit ce poreclă are managerul lui Liverpool. Exclusiv

FANATIK prezintă un interviu inedit cu singurul fotbalist român care a fost coleg de echipă cu Jurgen Klopp și alături de care a trăit momente memorabile.

Antrenorul de 53 de ani al cormoranilor este mai puțin cunoscut prin prisma carierei sale de fotbalist. Inițial atacant și apoi fundaș central și de bandă dreaptă, Jurgen Klopp e unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Mainz, pentru care a jucat timp de 11 ani.

Chiar dacă nu a reușit să joace în Bundesliga cu Mainz, Jurgen Klopp și-a îndeplinit visul a promovat echipa ca antrenor principal. Neamțul și-a început cariera de antrenor la Mainz, după ce a agățat ghetele în cui în 2001 și l-a avut elev pentru scurtă vreme pe Marius Niculae, cu care nu a avut o relație foarte bună.

Interviu FANATIK cu Roland Nagy, fostul coleg al lui Jurgen Klopp de la Mainz: „Banii și faima nu l-au schimbat cu nimic!”

Ați fost coleg de echipă cu Jurgen Klopp la Mainz. Cum era fotbalistul Klopp?

– Cariera de antrenor se identifică cu ceea ce a fost Klopp în cariera de jucător. A fost un lider, căpitan de echipă, cu peste 300 de meciuri la Mainz. A avut un spirit și o ambiție de a se dezvolta cât mai repede în vestiar. Un jucător emblematic pentru clubul Mainz, mai ales că a jucat 11 ani acolo, a mai antrenat echipa între 2001 și 2008. Popular, deschis, sincer, care întreținea atmosfera, dar și foarte serios tot timpul! A fost un exemplu pentru mine și pentru ceilalți jucători. Ne-a făcut să înțelegem ceea ce înseamnă Mainz, mai ales că e un club foarte iubit și cu niște fani incredibili.

Ne-a îndrumat spre bine, pentru a dezvolta cât mai rapid un spirit de echipă, ceea ce eu cred că este foarte important. Nu a realizat promovarea ca jucător, dar a luptat în continuare ca antrenor și a dus echipa în Bundesliga. De acolo a început fotbalul mare pentru el și a fost rampa de lansare ca antrenor. Este un nume uriaș pentru oraș, nu doar pentru echipă. E poate mai iubit acolo decât la Dortmund sau Liverpool!

„Era extem de disciplinat tactic și avea o talie bună!”

Care erau principalele lui calități ca jucător?

– Talia și jocul tactic excelent pe care îl avea Klopp l-au îndrumat în carieră și l-au transformat treptat din atacant în fundaș central sau chiar de bandă dreapta. A devenit astfel unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Mainz în acea perioadă. Era extrem, extrem de disciplinat tactic și ne transmitea asta și nouă pe teren și la antrenamente. Repet, o seriozitate tactică foarte bună și pozitivă. Disciplina e litera lui de lege.

Pare că jucătorul Klopp seamănă foarte bine cu antrenorul Klopp?

– Sigur că da! Nu s-a schimbat foarte mult de atunci și se ghidează după aceleași principii. Cu siguranță acestea au fost atuurile lui în fotbal, de care bineînțeles că s-a folosit în cariera de antrenor. Drept dovadă a dezvoltat toate echipele pe care le-a antrenat în spiritul lui. Gloria și banii nu l-au schimbat deloc și știu ce vorbesc! E același „modest” Jurgen Klopp, care reușea in extremis să se salveze în ultima etapă de la retrogradarea în liga a treia. Sunt convins de acest lucru.

„A fost un exemplu de seriozitate! Era poreclit Kloppo”

Care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la el?

– A fost zi de zi un exemplu de seriozitate, chiar dacă știa tot timpul când e momentul să facă și o glumă. La fel ca acum. Nu avea jumătăți de măsură și am învățat să nu fac diferența între un antrenament de refacere și unul de joc de la mijlocul săptămânii. Era tot timpul serios și corect cu meseria de fotbalist.

Ce poreclă avea la Mainz?

– Toți îi spuneam Kloppo! (râde) Iar mie îmi spunea Roly, la fel ca toți ceilalți coechipieri. Prescutarea de la Roland.

Cea mai frumoasă amintire legată de Jurgen Klopp?

– Chiar în primul când am venit a fost un sezon foarte dificil. Ne-am salvat de la retrogradarea în liga a treia chiar în ultima etapă pe teren propriu. A fost o adevărată sărbătoare! Suporterii au invadat terenul și am rămas amândoi doar în chiloți, în șortul de joc, fără nimic altceva. Totul zbura de pe noi, purtați pe brațe de către fani. A fost ceva ce nu am trăit niciodată, o zi deosebită. O echipă frumoasă, cu suporteri deosebiți!

„Ultima oară am vorbit la telefon după primul titlu cu Dortmund”

Când v-ați întâlnit ultima oară?

– Nu ne-am mai văzut după ce am plecat în 2000 de la Mainz, dar am ținut legătura și am vorbit ultima oară după ce a luat primul titlu cu Borussia Dortmund. Mi-a zis atunci când vin în Germania la fratele meu sau la familia mea că dacă sunt prin zonă să nu ezit să îl sun! Am o invitație personală cu siguranță, mai ales că noi vorbeam în limba germană, pe care am învățat-o de mic. Sunt sigur că ar vorbi cu mare plăcere cu oricare dintre foștii colegi. Nu e genul de om care să uite de unde a plecat.

Mai aveți numărul lui de telefon?

– Mi-aș dori foarte mult să ne revedem și sper să intrăm din nou în contact. Din păcate nu mai am numărul lui de telefon. Mi-a fost furat mobilul și am pierdut din păcate toate numerele de telefon și nu am putut să le mai recuperez.

Sunt convins că e același om pe care l-am cunoscut și cu care am avut o relație de prietenie. Nu cred că pe atunci se gândea că va ajunge antrenor, dar Mainz i-a oferit șansa să se afirme ca antrenor. A avut însă abilitatea de a se dezvolta ca antrenor. Distanța a făcut să nu ne mai vedem, dar cu siguranță ar fi o plăcere pentru amândoi să ne reîntâlnim. Săptămânal ieșeam împreună, ne plimbam, mergeam la restaurant, eram tot timpul împreună, iar asta nu se uită!

Moment amuzant cu Jurgen Klopp la antrenamentul lui Mainz

Un moment amuzant legat de Klopp?

– Au fost multe, pentru că era un tip carismatic. Îmi aduc aminte că la un antrenament ne-am oprit și i-am căutat o lentilă de contact pe care o pierduse pe teren prin iarbă, a fost un moment de destindere totală (râde)!

Poate întoarce Klopp soarta calificării cu Real Madrid?

– Liverpool a demonstrat-o de multe ori că pot întoarce astfel de partide. E de atâta timp acolo și a realizat maximum posibil! Anul ăsta nu au un parcurs așa cum toate lumea s-ar fi așteptat. Trec prin momente destul de neașteptate, dar au jucători care pot întoarce rezultatul în orice situație. Chiar dacă sunt pe locul șase în Premier League, Liga Campionilor e o altă competiție. Au șanse bune să se califice, chiar și la acest scor. A avut și ghinion pentru că i-au lipsit mai mulți jucători importanți din cauza unor accidentări. O calificare cu Real Madrid i-ar ajuta foarte mult și în campionat și ar da un suflu nou la echipă. Practic ar salva cât de cât sezonul.

Totuși ce s-a întâmplat față de anul trecut?

– La nivelul ăsta e greu să menții ritmul și să ai același parcurs. E foarte greu să te montezi și să ai aceeași capacitate și sezonul următor. Și nu cred că e vorba de lipsă de concentrare sau delăsare. Klopp nu ar permite așa ceva și nu se pune problema la nivelul ăsta. Pur și simplu se întâmplă. Sunt la mai mult de 20 de puncte distanță de Manchester City, iar anul trecut au câștigat titlul în fața lui Guardiola la peste 20 de puncte! E un nivel incredibil și oricine poate bate pe oricine!

„Nu menaja pe nimeni la antrenamente! Nu avea deloc intrări prietenești”

A avut moment de nervozitate?

– Da, dar în sensul pozitiv. Nu și-a pierdut niciodată cumpătul sau să aibă vreo ieșire deplasată! La antrenamente nu avea deloc intrări prietenești și asta era general valabil. Era obligatoriu să purtăm apărători și era o adversitate chiar și în pregătire. Nu se mima jocul de fotbal! Era o intensitate maximă pentru că fiecare lupta pentru locul lui în echipă! Totdeauna a fost pozitiv și constructiv, nu a fost ceva din care să degenereze lucrurile.

Credeți că va continua la Liverpool?

– E un moment greu pentru că sunt pe locul șase în Premier League și sunt la un pas să fie eliminați din Champions League. Aici el trebuie să simtă lucrurile. La Dortmund știu că a cedat după atâția ani și a spus că nu mai reușește să motiveze jucători și să dezvolte ceea ce și-ar dori în continuare și a înțeles că trebuie să facă pasul în spate.

Cu siguranță va veni momentul și la Liverpool, mai ales că nu e deloc genul de om care să se agațe de contract. Dacă va considera că e principalul vinovat și că nu poate redresa echipa, va pleca. Dacă nu va mai avea motivația să îi „stoarcă” pe jucători probabil va lăsa pe altcineva. Asta dacă va fi un sezon total ratat. Eu nu cred că va fi demis. Pep Guardiola trebuia dat afară pentru că a pierdut titlul la peste 20 de puncte de Klopp?