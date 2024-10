Povestea miliardarului egiptean Tolba, cu Palat ca Gigi Becali. ”Avea 3 neveste românce. Plecase de la 200 de bivoli”

Fostul președinte al LPF a spus într-o ediție anterioară a emisiunii că și urmează să ridice un complex de locuințe care va fi unul dintre cele mai mari.

Un egiptean a ajuns miliardar la fel ca și Gigi Becali

În cadrul celei mai noi ediții a , Dumitru Dragomir a povestit cum l-a ajutat pe un miliardar egiptean care a strâns averea din pământurile cumpărate pentru animale, la fel ca și Gigi Becali.

”Unul Tolba din Egipt, la fel ca Gigi Becali. Avea 3 neveste românce și una de-a lui, de acolo, și odată când a venit aici i-au arestat nevestele. A venit la mine la unitate, eram comandant la Victoria, vorbea puțin românește, învățase că avea neveste românce, și mi-a zis: ‘Mi-au arestat nevestele pentru prostituție, dar sunt nevestele mele, nu e prostituție’.

Eu i-am zis: ‘Le scot, dar mă iei cu echipa în Egipt’. Gata, le-am scos, m-am dus la unul Mircea Bot care era comandant de sector, mi le-a scos imediat, le-a dat drumul și m-am dus în Egipt. Și acolo ce crezi că am văzut? Un Palat ca al lui Gigi la margine de Cairo.

Și îmi spune: ‘Sunt miliardar’. Nu îmi venea să cred și l-am întrebat ce a făcut. ‘Păi haideți să vă arăt. Vedeți, am 200 de bivoli, noi am vândut brânză de bivol. Am cumpărat pământ, care în jurul la Cairo era un cent metru. Și am luat câteva mii de hectare din laptele bivolilor pentru turmă’”, a explicat Dragomir.

A luat pământ cu un cent metru și a ajuns să-l vândă cu 1.000 de euro

”Și Cairo, care are peste 10 milioane de locuitori în 5 ani s-a întins cu kilometri de pământ. Și au început ăia să cumpere ca să construiască și au venit la el, că era pământul lui, avea actele. Și mi-a zis: ‘Eu l-am luat cu un cent și l-am dat cu 10 euro prima dată, pe urmă cu 20 de euro, apoi l-am dat cu 30 de euro și acum dau cu 1.000 de euro’. Am rămas tâmpit.

Eu ar fi trebuit să știu asta. Mai era unul, eu am dat de amândoi, și de Gigi Becali, și de ăla. Dumnezeu i-a ajutat. Și ăla era tot credincios. Să vezi după-masa când începea să cânte la moschei, ăia toți cădeau în genunchi.

Și eu cred că există un Dumnezeu care ori ne pedepsește, ori are grijă de noi. Eu n-am fost așa un credincios. Eu cu părerile de rău le uit repede pentru că dacă ții în tine te distrug. Am făcut și eu multe lucruri bune, am ajutat multă lume și ajut. Eu cred că făcând bine este imposibil să nu reușești în viață. Făcând bine și dușmanii merg mai pe blat.

Tata nu era bisericos, nu se ducea absolut deloc la biserică, dar îi spunea mamei care mergea des la biserică în felul următor: ‘E bine să faci lucruri bune, sănătoase, și să ajuți când poți pe cineva’. Aia este credința în Dumnezeu”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

Cum l-a cunoscut Dragomir pe miliardarul egiptean cu 3 neveste românce