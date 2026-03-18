Povestea fascinantă a navei care s-a scufundat în Portul Midia. Ora exactă la care a apărut ultima oară pe radar vasul folosit și în Orientul Mijlociu

Nava-remorcher care s-a scufundat în Portul Midia în dimineața zilei de 18 martie 2026 are o poveste destul de interesantă, pe care FANATIK o relatează în rândurile de mai jos.

Povestea navei care s-a scufundat în Portul Midia. 4 dispăruți și un marinar mort

Dimineața zilei de miercuri părea să fie una banală pentru operațiunile care au loc zi de zi în portul din Năvodari. Încă o zi în care se bifa aceeași rutină, cu nave care intră și ies, cu manevre calculate la secundă și cu oameni care își cunosc bine rolul până la ultimul detaliu. Totuși, în doar câteva minute, totul s-a transformat într-o tragedie care a zguduit întreaga comunitate maritimă din România.

, o navă experimentată, construită prin forță și precizie, s-a răsturnat și s-a scufundat în timpul unei operațiuni obișnuite. Patru persoane au dispărut, iar a cincea a fost declarat mort, din cei care erau la bordul navei, după o oră de resuscitare. În urma acestor oameni rămân o serie de întrebări și o anchetă în plină desfășurare. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este cum s-a putut întâmpla nenorocirea.

„Astana” a luat ființă în Olanda, la șantierul Damen. Nava a fost folosită și în operațiuni din Orientul Mijlociu, sub alt nume

Nava „Astana” nu s-a numit mereu așa. Povestea ei începe în anul 2006, în Olanda, la celebrul șantier Damen din Gorinchem. O navă solidă, construită după standardele uneia dintre cele mai respectate companii din lume în domeniul real. Inițial, remorcherul purta numele DMS Hawk și naviga sub pavilion olandez, fiind folosit de Damen Trading & Chartering. Era genul de navă care nu iese în evidență, dar fără de care porturile nu ar funcționa.

În 2011, nava și-a schimbat identitatea și devine DMS Starling. Nu era doar o schimbare de nume, ci și o adaptare la noi misiuni. Un lucru interesant de precizat este că înainte să devină DMS Starling, nava fusese detașată, chiar în primii ani, pentru în operațiuni în Golful Persic, regiune azi greu încercată de războiul declanșat de Israel și SUA împotriva Iranului.

România a achiziționat nava în 2016

Un prim moment de cotitură pentru navă a apărut în anul 2014, când remorcherul a fost vândut unei companii din Portugalia. Devine simplu „Starling” și trece sub pavilion exotic, St. Vincent & Grenadines, un traseu clasic pentru navele comerciale.

Adevărata viață a navei începe în 2016, când e cumpărată de Midia Maritime Terminal, parte a grupului Rompetrol. Atunci a fost adusă în România, modernizată la și botezată „Astana”. Din acel moment, a devenit o piesă-cheie în mecanismul complex al terminalului petrolier Midia.

Cu o lungime de puțin peste 26 de metri și o forță de tracțiune impresionantă (aproximativ 50 de tone), nava nu era una mare, dar vorbim despre exact genul acela de remorcher pe care te bazezi în momentele critice. Două motoare Caterpillar de câte 1.750 CP fiecare îi ofereau puterea necesară pentru a ghida petroliere uriașe, în condiții uneori dificile. La Marea Neagră, rolul ei era clar: asistență pentru navele petroliere care operau la terminalul offshore Midia. Astana lucra în tandem cu alte nave, inclusiv cu „București”, într-un sistem bine pus la punct, ani la rând, fără incidente majore.

08:36, ora la care a apărut ultima oară pe sistemele de monitorizare

Potrivit ”radarului navelor”, se pare că ora exactă la care s-a scufundat nava ar fi 08.36 (în comunicatele oficiale se specifică 08:40). Este ultima dată, după cum a descoperit FANATIK, când „Astana” apare pe sistemele de monitorizare, din acel moment dispărând complet. În realitate, la acea oră, 08.36, s-a întâmplat ceva care s-a transformat învăluită în mister.

La scurt timp după intervenția salvatorilor, a fost exclusă posibilitatea exploziei unei mine maritime. Un detaliu care complică situația este faptul că Sorin Tufan, căpitanul remorcherului, era considerat profesionist cu experiență. Așadar, nu era un novice și nici cineva care să greșească ușor.