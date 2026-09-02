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Chelsea a ajuns la un acord cu AS Monaco pentru transferul mijlocașului Lamine Camara (22 de ani) și va achita 55 de milioane de euro în schimbul fotbalistului senegalez. Cele două formații se aflau în discuții de mai mult timp, însă mutarea s-a finalizat după o serie incredibilă de evenimente în ultima zi de mercato.

Cea mai nebună poveste din ultima zi de mercato! Cum l-a transferat Chelsea pe Lamine Camara

Chelsea și AS Monaco au negociat timp de mai multe zile pentru transferul lui Lamine Camara, însă gruparea din Ligue 1 refuzase ultima ofertă, 45 de milioane de euro, și se părea că londonezii se vor reorienta spre un alt mijlocaș central. Mai apoi, însă, situația s-a schimbat drastic odată cu , Chelsea încasând aproximativ 146 de milioane de euro din partea „cetățenilor”.

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Londonezii nu păreau să insiste pentru transferul unui alt mijlocaș central, în timp ce Monaco bloca în continuare plecarea lui Camara, deoarece era pe cale să îl vândă pe Folarin Balogun la Everton pentru 40 de milioane de lire sterline. Inițial, se părea că acea mutare a căzut după ce americanul a efectuat vizita medicală, iar Monaco avea nevoie urgentă de a vinde un fotbalist.

Așadar, cele două echipe au revenit la masa negocierilor pentru transferul lui Lamine Camara și au ajuns la un acord pentru suma de 55 de milioane de euro. Conform , senegalezul a efectuat deja vizita medicală și ar urma să călătorească miercuri la Londra pentru a semna un contract pe 6 ani cu Chelsea. Până la urmă, Monaco a ajuns la un acord și cu Everton pentru transferul lui Balogun, așadar va obține peste 100 de milioane de euro din două vânzări efectuate în ultimele ore ale perioadei de mercato.

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Cine este Lamine Camara, fotbalistul pe care Chelsea plătește 55 de milioane de euro. A lucrat sub comanda lui Ladislau Boloni

Născut în Senegal, Lamine Camara s-a format în țara natală și a ajuns în Europa în 2023, la vârsta de 19 ani, când a semnat cu Metz. Senegalezul a debutat la prima echipă pe 15 aprilie 2023, când Ladislau Boloni l-a titularizat într-un meci cu Bordeaux din Ligue 2. În total, Camara are 37 de meciuri jucate sub comanda antrenorului român, care a continuat să conteze pe el și după promovarea în Ligue 1.

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Mijlocașul a ajuns la Monaco în vara lui 2024, în schimbul sumei de 15 milioane de euro, iar de atunci a strâns 75 de prezențe în toate competițiile, marcând 6 goluri. La doar 22 de ani, Camara are deja 37 de selecții la naționala Senegalului, alături de care a fost prezent la .