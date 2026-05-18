Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu Universitatea Craiova: ”Acum mă vede de sus”

ADVERTISEMENT

Jucătorul de bandă stânga al oltenilor este cel mai vechi jucător din lot și a trecut prin diferite momente de când a ajuns în cetatea Băniei. Nicușor Bancu și-a pierdut tatăl, dar povestea sa are în cele din urmă un final fericit: este campion cu U Craiova.

Nicușor Bancu, poveste emoționantă la Universitatea Craiova

Fără doar și poate că echilibrul și forța Universității Craiova în acest sezon în care a câștigat titlul în SuperLiga și Cupa României a venit și de la căpitanul său. Nicușor Bancu a fost unul dintre cei mai buni jucători și a știut să aducă echilibru într-un vestiar în care marea majoritate a fotbaliștilor nu știau ce înseamnă sângele fierbinte al oltenilor.

ADVERTISEMENT

Însă nu toate lucrurile au fost roz în viața lui Bancu. În vara lui 2024, internaționalul român a trebuit să treacă printr-o tragedie fără margini: moartea tatălui său. La aproape doi ani de la acel moment trist, Bancu nu și-a uitat părintele în .

”Am muncit atât eu, cât și echipa, de atâția ani… Mă bucur pentru mine, pentru familia asta frumoasă de la Craiova. Îmi pare rău că tatăl meu nu mai e aici să vadă că am câștigat eventul, era cel mai mare fan al meu, dar acum mă vede de sus”, a declarat Bancu, pentru .

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Bancu s-a spânzurat

În august 2024, Nicușor Bancu a trecut prin . Tatăl său s-a spânzurat într-o anexă a casei din Crâmpoia, județul Olt, cu doar o zi înainte de un meci de campionat al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Unul dintre vecini a mărturisit la momentul respectiv pentru FANATIK că tatăl lui Nicușor Bancu a suferit foarte mult din cauza criticilor adresate fiului său și chiar intrase într-o depresie.

ADVERTISEMENT

”Tatăl lui Bancu era pătimaș, punea la suflet orice critică la adresa lui Nicușor și se necăjea foarte mult. În urmă cu o săptămână i-a luat apărarea printr-un comentariu la o postare pe Facebook, era afectat de toate criticile și deseori intervenea să îi ia apărarea fiului său. El mereu își lăuda fiul prin sat.

Citea mereu comentariile pe Facebook și din presă. Nu avea probleme cu alcoolul sau ceva de genul ăsta, dar nu mai lucra, nu avea serviciu. Nu avea mașină și a rugat o cunoștință să îl ducă la meciul cu Maribor. Nu a mai fost la meci, însă a fost extrem de supărat după ce Nicușor a fost criticat”, a spus vecinul lui Cristi Bancu.

ADVERTISEMENT

Bancu, simbolul actualei echipe a Universității Craiova

Fără doar și poate că Nicușor Bancu este cel mai iubit jucător din lotul Universității Craiova. Venit în urmă cu 12 ani în Cetatea Băniei, fundașul stânga nu a mai plecat niciodată și practic se identifică cu această echipă.

Este singurul fotbalist din actualul lot al ”alb-albaștrilor” care a prins și vremuri negrele la Craiova, evoluând pentru marea sa dragoste chiar și în momentul în care echipa evolua în eșalonul secund.

În cei 12 ani petrecuți la Universitatea Craiova, Bancu a strâns 434 de apariții în toate competițiile, reușind 31 de goluri și 63 de pase decisive. Iar în actualul sezon a dat un gol și 4 assist-uri în 43 de partide.