Povestea nespusă a actriței Carmen Tănase. Ce relație are cu fiul ei și ce drame i-au marcat viața: “M-am clătinat rău pe picioare”

Celebra actriță Carmen Tănase își aduce aminte de cel mai greu moment din viața ei, ziua în care și-a pierdut tatăl și a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare. Pentru ea, tatăl a fost sprijinul total, din toate punctele de vedere, iar asemănarea dintre ei era izbitoare. Ne povestește și despre moartea soțului, atunci când a trebuit să uite de suferința ei pentru a o prelua pe a fiului, Tudor. El avea atunci 11 ani și nici în ziua de astăzi nu și-a revenit complet după pierderea suferită.

Ce relație are Carmen Tănase cu fiul ei: “Acum mă ceartă foarte mult, zici că s-au inversat rolurile”

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, actrița Carmen Tănase, în vârstă de 61 de ani, își aduce aminte cum a trebuie să fie și mamă și tată pentru fiul ei, atunci când regretatul ei soț și-a pierdut viața. Ne povestește cu durere despre tatăl ei, căruia îi datorează totul, un bărbat atât de carismatic și talentat încât ar fi putut deveni un actor excepțional. Carmen Tănase nu uită nici acum discuțiile filozofice pe care le avea cu fiul ei când era adolescent și cum ea, în copilărie, era ca un băiat și făcea numai probleme. Ar fi vrut să devină medic veterinar sau inginer zootehnist, dar tatăl ei, speriat de perspectiva ca fiica lui să stea toată viața la coada vacii, i-a spus clar să dea la actorie. Își aduce aminte cum a jucat cu măseaua umflată la debut și ne dezvăluie ce salariu are acum, după 40 de ani de muncă.

ADVERTISEMENT

Care este rolul care i-a marcat cariera? Fără echivoc, Flacăra, din telenovela Inimă de țigan. La aproape 15 ani de la filmări, Carmen Tănase mărturisește că o să-i rămână mereu în suflet personajul Flacăra, despre care spune că a avut un rol vindecător.

“Cu tata am fost și la discotecă, era un tip foarte de gașcă” își aduce aminte celebra actriță

Cum este noul proiect, “Clanul”? Ce rol interpretați și ce provocări va aduce?

-“Clanul” este un , foarte minuțios filmat, făcut în regim de film, sunt sigură că va ieși ceva foarte profesionist. De data asta am un rol puțin diferit de ce a văzut publicul până acum, este un rol foarte solicitant. Mă cheamă Luminița Achim și nu este un rol ușor, dar este foarte plăcut, îmi place să muncesc greu.

ADVERTISEMENT

Carmen Tănase, despre copilărie: ”Am avut niște părinți care mi-au făcut toate poftele”

Cum a fost copilăria dumneavoastră? Ce amintiri aveți de atunci?

-Am avut o copilăria foate frumoasă, pentru că am avut niște părinți care mi-au făcut toate poftele, dar principiile care mă ghidează de la mama și de la tata le-am luat. Am avut o copilărie așa cum trebuie să fie și cum nu mai există acum, cu mingea și furat de zarzăre, sărit porți, tăiat mingea pentru că spărgeam geamuri cu ea. Am copilărit până pe la vreo 17 ani, aveam o gașcă mare pe stradă. Țin minte că făceam vioară și chitară pe vremea aceea, dar acum nu mai știu nimic.

“Eram ca băieții, făceam numai tâmpenii”

Am fost un copil care a făcut o grămadă de tâmpenii, eram ca băieții. O dată am sărit peste ora pe care o fixase tata. El era foarte permisiv, dar trebuia să mă țin de cuvânt când promiteam ceva. Și de data aceea nu m-am ținut de cuvânt, ai mei s-au speriat și, când am ajuns acasă, am luat-o ‘pe coajă’.

ADVERTISEMENT

Ce relație ați avut cu părinții dvs? Erați mai mult fata mamii sau fata tatii?

-Eram mai mult fata tatii, semăn cu tata leit, uneori parcă sunt el. Cu tata mergeam peste tot, era șeful alimentației publice din Ploiești și mă lua cu el peste tot atunci cănd se ducea în controale. Cu tata am fost și la discotecă, era un tip foarte de gașcă. Mama era mai cuminte, tata era cum am fost eu în copilărie, numai că el a făcut drăcii mult mai mari. Tata era carismatic și talentat, ar fi fost un actor excepțional. Una peste alta nu mi-a lipsit niciodată nimic, chiar dacă eram în comunism toți eram la fel și ai mei se descurcau întotdeauna.

“Eu vroiam să mă fac medic veterinar sau inginer zootehnist” ne spune Carmen Tănase despre începutul carierei

De ce tocmai teatru? Ce v-a determinat să urmați această carieră?

-Tata a fost cu idea să dau la teatru pentru că eu vroiam să mă fac medic veterinar sau inginer zootehnist. E adevărat că mă duceau părinții la teatru, știam despre ce-i vorba, mă uitam la teatru tv, ascultam teatru radiofonic, îmi făceam lumea mea în cap și jucam tot felul de chestii. Pe stradă făceam oamenii să râdă. Tata a venit și mi-a spus să dau la teatru, îngrozit probabil de idea că voi sta la coada vacii toată viața. Și cum idea asta era deja în capul meu am zis da. Eram într-un cerc de teatru la liceu. Am dat, fără să învăț prea mut, și am picat la prima probă. După aia a început să-mi placă și am intrat.

ADVERTISEMENT

“Sunt un om dezordonat în viața privată, dar în profesie sunt foarte ordonată”

Ce lucruri esențiale ați învățat de la Dna Olga Tudorache?

-Dna Olga ne-a învățat disciplina. Spunea mereu: ”talent au mulți, disciplină puțini, și ăia se pierd pe drum”. Eu sunt un om dezordonat în viața privată, dar în profesie sunt foarte meticuloasă și ordonată, chiar și cu lucrurile mele de la cabină. Acasă este un haos,iar în cabină toate sunt puse pe umeraș.

ADVERTISEMENT

Carmen Tănase, despre profesoara ei: ”Ne-a spus să respectăm textul, să nu băgăm de la noi”

Ne-a mai învățat ceva ce mi-a rămas în cap până o să mor. Ne-a spus să respectăm textul, să nu băgăm de la noi decât în situațiile în care textul este depășit. Dacă ești talentat, vorbești cu vorbele autorului, așa ne spunea. Cu cât este mai greu textul cu atât te forțezi mai mult să pară cuvintele tale.

Prima amintire de pe scenă: ”Fix în ziua premierei mi s-a umflat măseaua, aveam o falcă cât toate zilele”

Ați debutat că profesionistă alături de Olga Tudorache și de actualul principe Radu Duda. Va mai aduceți aminte cum a fost?

-S-a întâmplat cum mi se poate întâmpla numai mine, fix în ziua premierei mi s-a umflat măseaua, aveam o falcă cât toate zilele. Am intrat în scenă și era bine că nu conta cum arătam pentru că jucam o servitoare cretină. În timpul spectacolului am țipat, a trebuit să deschid gura mai mult și mi s-a spart abcesul. Când am terminat spectacolul aveam o falcă normală. La final toți mă întrebau cum am reușit, în ’83, să fac un asemenea truc cu falca, nu m-au crezut că a fost pe bune.

Carmen Tănase, despre primii bani câștigați: ”Predam muzică și desen la clasele 5-8”

Când ați câștigat primii bani din viața dumneavoastră?

-Când am terminat liceul pedagogic. Eu am picat la facultate și a trebuit să merg la post și m-am dus să predau la clasele 5-8, undeva pe lângă Mizil. Predam muzica și desenul. Am fost chiar și dirigintă la clasa a 5-a, aveam doar 18 ani. Pe vremea aceea la clasa a 8-a mai rămâneau repetenți, de mai multe ori așa că unii elevi aveau aproape vârsta mea. M-au iubit pentru că m-am pus la mintea lor, am făcut baluri pentru ei, am militat să nu vină la bal în uniformă. Am în minte un băiețel de clasa a 5-a, Rămurescu îl chema, și de fiecare dacă când făcea vreo prostie îl puneam să facă flotari ca să mai slăbească.

Mai țineți minte ce-ați făcut cu ei?

-Nu cred că mi-am cumpărat nimic, da’ cred sincer că am făcut cinste tuturor, am vrut să mă dau mare că am bani și am luat de băut pentru toată lumea.

Carmen Tănase și personajul preferat: ”Rolul ‘Flacăra’ mă va urmări până la moarte”

Aveți o carieră uimitoare. Aveți vreun personaj preferat?

-Mie mi-a rămas și o să-mi rămână mereu în suflet rolul “Flacăra”. 4 ani l-am jucat și mă va urmări până la moarte. Deși am făcut roluri diverse și frumoase pe care le iubesc, Flacăra se detașează, este un personaj care m-a marcat și mă marchează în continuare. Mi-a adus daruri și beneficii, popularitate, era o bucurie la filmări, inventam lucruri.

“Rolul ‘Flacăra’ m-a vindecat psihic”

Rolul acesta m-a vindecat psihic, sub masca personajului făceam ce vroiam eu, în orele de filmări mă purtam exact cum doream. Și azi, pe stradă, oamenii confundă omul cu personajul și sunt destule situații în care acționez cu mai multă voință apelând la Flacăra, și atunci oamenii dau înapoi.

Carmen Tănase, despre telenovele: ”Eu nu știu să fac teatru într-un fel și film în alt fel”

Foarte mulți actori refuză să joace în telenovele. De ce?

-Depinde cum faci, la orice mă refer. Eu nu știu să fac teatru într-un fel și film în alt fel, eu joc cum am învățat de la Olga Tudorache și de la Olga Delia Mateescu. Eu joc cu profesionalism, cu umor. Când am fost la Iumor nu am dormit 3 nopți, am văzut toate roast-urile, așa am învățat cum trebuie să fac. Evident că există și telenovele proaste, dar la noi, la “Inimă de țigan”, jucam o grămadă de nume mari, actori importanți ai acestei țări. Regizor era un băiat foarte talentat, Iura Luncașu, care știa ce să ceară și să se impună frumos în fața tuturor marilor actori. Și acest contex minunat a fost creat de Ruxandra Ion.

“În adolescență voia numai discuții filozofice” își amintește celebra actriță de fiul ei

Cum a fost și este mama Carmen Tănase? Ce trăsnăi făcea Tudor când era mic?

-Tudor a fost un copil ok, nu am avut probleme cu el de adolescență rebelă, a fost un copil care a citit, parcă s-a născut cu cartea în mâna. Eu eram fericită, dar nu a fost meritul nostru, pur și simplu așa a fost el. Un copil foate creativ, noi aveam în adolescență probleme că dorea numai discuții filozofice, mă pisa la cap și mă enerva, nu aveam tot timpul chef de filozofiile lui.

Apoi a fost foarte independent, la 18 ani a plecat de acasă și apoi s-a mutat în Olanda unde a avut libertatea să facă ce vrea. După ce a murit tatăl lui a trebuit să-l suplinesc și pe el și așa am ajuns să avem acum o relație de prietenie. Are obiceiul să mă certe foarte mult, zici că s-au inversat rolurile.

“La fire seamănă și cu mine și cu soțul meu, că și tatăl lui era căpățânos”

Sigur că mă și panicam. De exemplu, a venit odată de la școală după 2,3 ore, țin minte că l-am și pedepsit atunci. Am simțit că fac infarct. Dar în rest nu a făcut prostii ieșite din comun. Are și acum multă personalitate, dacă îi întră ceva în cap nu-i mai iese până nu mă convinge. La fire seamănă și cu mine și cu soțul meu, că și tatăl lui era căpățânos, a luat de la amândoi și văd că are surplus.

Ce vă mai fac animăluțele?

-Prostii, asta fac. Acum am 4 căței și mai multe pisici. Ce să fac, dacă le găsesc aruncate pe stradă de alții eu le iau.

“După ce m-am mutat la țară am zis că intru în grevă și nu mai fac nimic”

A existat vreodată un moment în viața dumneavoastră când ați spus ”Nu mai pot”?

-De multe ori, chiar de curând am zis asta. Dar cel mai rău a fost după ce m-am mutat la țară, picase totul în spinarea mea și am zis că intru în grevă și nu mai fac nimic. Dar după ce spun că nu mai pot constat că trebuie să mai pot.

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața dvs?

-Când a murit tata, ăla a fost un moment horror, mi s-a tras pământul de sub picioare. Aveam 21 de ani și a fost îngrozitor. El fiind sprijinul meu total, din toate punctele de vedere, m-am clătinat rău pe picioare atunci.

“Suferința lui Tudor a fost foarte mare, nu a trecut nici acum”

Apoi când și Tudor avea doar 11 ani. Mi-a fost foarte greu pentru că a trebuit să preiau și sarcina de tată. Suferința lui Tudor a fost foarte mare, nu a trecut nici acum, iar eu a trebuit să uit de suferința mea că s-o preiau pe a lui.

Dacă ar fi s-o luați de la început, ce greșeli nu ați mai repeta?

-Nu cred că nu le-aș mai repeta. Deși am făcut greșeli nu au fost grave, l-aș mânia pe Dumnezeu, m-a ajutat mereu, în toate situațiile dificile am simțit mâna lui Dumnezeu de fiecare dată. Până la urmă am reușit să mă descurc singură și cu ajutorul Lui și poate din greșelile pe care le-am făcut am învățat ceva.

Carmen Tănase, despre profesia de actor:” Actoria nu a înveți din cărți, ci din experiență”

Cum este doamna profesoară de actorie Carmen Tănase?

– Sunt îngăduitoare, nu sunt chiar profesoară doar am ținut niște cursuri de actorie. Am mai avut o școală cu Strunilă, am mai predat și la Buftea puțin. Nu sunt dură, sunt aspră doar la disciplină, consider că cine vine să facă o școală atunci învață, deci și greșește, așa că nu mă supăr. Am incercat să-i învăț trucuri, cum să se descurce dacă vor să facă această profesie pe care o înveți singur. Actoria nu a înveți din cărți, ci din experiență. Eu nu știam lucrurile astea la început și atunci le spun lor ca să-i scutesc de niște greutăți și suferințe. Intenționez să fac treaba asta la o scară mai mare, să fac niște cursuri online.

“Orașul a devenit ceva deosebit de nociv”

Cum este viața la țară?

-Este minunat, se aude mașina de tuns iarba, păsărelele și vulpile. Vin și căprioare, mistreți nu mai avem. Este foarte idilic, stau într-un loc foarte frumos. Abia aștept să mă întorc aici când am treabă în București. Să mă mut la țară nu a fost idea mea, ci a lui Tudor, mie nu mi-ar fi trecut prin cap așa ceva și recunosc că a fost o alegere foarte bună. Orașul a devenit ceva deosebit de nociv.

“M-a luat prin surprindere vestea că am o tumoră” își aduce aminte celebra actrița despre momentul operației

Cum va simțiți acum, după operația la măduva spinării?

-Eu nu m-am speriat, cei din jurul meu s-au speriat, eu pot să mă controlez când este vorba despre mine. Am știut unde să mă operez, la ce doctor, am avut încredere în el, știam pe ce mâna mă las și că o să fie totul bine. E adevărat că m-a luat prin surprindere pentru că eu m-am dus să fac un RMN pentru o cu totul altă zonă. A fost o întâmplare că s-a descoprit ce aveam, un context fericit până la urmă. Acum mă simt foarte bine și nu mai am nicio problemă.

Carmen Tănase, după 40 de ani de carieră: “La categoria mea, salariul este cam de 1200 de euro pe lună”

Cum răsplătește statul un artist? Cum arată pensia unui actor cu o carieră de 40 de ani?

-Dacă lucrezi doar la stat este complicat, cei care sunt angajați trăiesc doar din salariul pe care-l da statul. Un salariu care este mai ok acum la categoria mea, dar la categoriile mici este rău. La categoria mea, salariul este cam de 1200 de euro pe lună. Lumea o să-mi sară în cap și o să spună că e ok, dar nu se poate trăi doar cu pâine și ceai. Ne trebuie și niște cărți, haine, produse de îngrijire, este un salariu mic la nevoile unui om de acum. Până înainte de pandemie salariul la categoria mea era de 400 de euro.

“Dacă actorii tineri trăiesc doar din salariu, este cumplit”

Dacă nu faci și altceva, tv sau altele, este foarte greu. Acum mă gândesc la cei care nu trăiesc decât din salariu și care au și bani mai puțini, cei tineri, care au și o chirie de plătit că nu toți au case și părinți bogați, mai au nevoie și de haine. Dacă nu mai fac și altceva este cumplit.

“În România cultura este pe ultimul plan”

Sunt foare rare momentele în care statul român și-a îndreptat atenția spre cultură sau educație. Măririle de salariu au venit la un moment dat, dar se știe că a fost inițiativa unui om care a copilărit în teatru, știa despre ce este vorba și a zis că nu se mai poate așa. Înă acest lucru s-a întâmplat de 2 ori în 32 de ani. În România cultura este pe ultimul plan.

În afară de fimarile pentru “Clanul”, ce planuri și proiecte mai aveți anul acesta?

-Mai am două spectacole la care voi începe să repet în această semi-vacanță, am un plan împreună cu Adrian Titieni, vreau să fac cursul online de care îți spuneam și ce s-o mai ivi. La serial o să tot filmez și dacă mai apare ceva, cu dragă inima.