Povestea nespusă a transferului lui Gică Popescu de la Barcelona la Galatasaray: „A zis Fatih Terim că a luat țeapă!”

ADVERTISEMENT

Gică Popescu are o carieră de fotbalist impresionantă în spate, Giovanni Becali a povestit cum a reușit să îl transfere pe fostul mare mijlocaș român de la echipa catalană la Galatasaray.

Cum a fost transferat Gică Popescu de Giovanni Becali de la Barcelona la Galatasaray

Giovanni Becali a realizat multe transferuri răsunătoare în timpul activității sale de impresar. Una dintre mutările importante bifate a fost cea a lui Gică Popescu de la Barcelona la Galatasaray, transfer cerut de însuși Fatih Terim, marele antrenor turc.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu era un jucător de bază la formația pregătită în acel moment de Louis van Gaal, un alt mare antrenor de origine olandeză. Giovanni Becali a povestit cum l-a pus pe mijlocașul român să își forțeze plecarea, iar transferul s-a făcut pe o sumă mult mai mică decât a plătit Barcelona pentru el. Inițial, Fatih Terim era uimit de pregătirea slabă a lui Gică Popescu, urmând ca ulterior fotbalistul să devină

„Nunta lui Gică Popescu a fost la Parlament. Eram cu Faruk Suren, Fatih Terim și cu secundul lui. Președintele de la Galata m-a impresionat cel mai tare. Este un om căruia, când i-am spus că am plecat cu 2,5 milioane pentru Gică și când am ajuns cu barca la vila lui, a spus că vrea 3. Mi-a tăiat-o elegant.

ADVERTISEMENT

La nuntă la Gică Popescu a fost superb. Au venit cu avion privat, m-am dus să îi primesc, i-am dus, șoferi, bodyguarzi… Fatih Terim la orice echipă se ducea își făcea birou de 7 stele, greu intrai la el după antrenamente. Intra Popescu… ce voia el, computere, telefon… îl întreba câte să îi aducă! Înnebunea Gică Popescu când auzea.

ADVERTISEMENT

„A zis Terim că a luat țeapă, că nu era adevăratul Gică Popescu!”

Fatih Terim m-a trimis la Barcelona să îl aduc pe Gică Popescu. După un meci cu Grasshopper la Zurich, am mâncat la masă cu Terim, nu mânca nimeni din jucători cu el. Mi-a zis să mă duc la Barcelona să îl aduc pe Gică Popescu, care îl avea antrenor atunci pe Louis van Gaal. (n.r. – Reprezentanții Barcelonei) Au zis că nu suntem la târg să vin să iau jucătorul, Gică era căpitanul lor. Îi zic apoi lui Gică să le spună că nu mai vrea la ei, că nu mai are sufletul la Barcelona, că are sufletul la Galatasaray. A stat 4 ore.

Au zis să plătească Galatasaray imediat 6 milioane, el venise pe 8 la Barcelona, jucase 2 ani acolo. L-am adus, s-a antrenat 10 zile cu Terim, nu avea pregătirea la zi. A zis Terim că a luat țeapă, că nu era adevăratul Gică Popescu, și după intra când voia el în biroul lui. Pe 6 milioane am scos transferul”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT