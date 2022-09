Povestea neștiută a celebrului Flick, “Domnul Rimă”: “Mama a murit înainte să vadă asta. Regret că nu am fost mai apropiat de ea”

Flick “Domnul Rimă”, pe numele real Andrei Sebastian Filcea, face destăinuiri emoționante despre cel mai important proiect al său, fiica sa, Eva Maria, în exclusivitate pentru FANATIK. De asemenea, își aduce aminte de copilărie și mărturisește că singurul regret este că n-a petrecut destul timp cu mama lui, atunci când ea era în viață.

Flick, adevărul dureros despre relația cu mama lui: “Regret că nu am fost mai apropiat de ea”

Flick, alias “Domnul Rimă”, vorbește despre viața de familie, despre cum schimbă acum scutece și compune poezii și cântece pentru fetița lui, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO. Mărturisește că nu există, acum, proiect mai important pentru el decât Eva Maria. Flick își amintește cum Denisa a făcut primul pas în relația lor și spune că este o femeie și o mamă minunată, care face totul pentru familie și pentru fericirea lui. Ne povestește cum a fost crescut de bunicii materni, pentru că părinții trebuiau să meargă la facultate, cum a fost relația cu sora și fratele lui și cum a luat Bac-ul cu media 9.55. Flick Domnul Rimă își aduce aminte cum, la 19 ani, a băut 8 beri una după alta, iar ce a urmat e demn de scenariul unui film. Și asta nu e tot! Detalii neștiute despre Flick și viața lui de dinainte să fie celebru, dar și despre ce trăiește în prezent alături de soția sa, Denisa, și fiica lor, afli din interviul oferit, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte două întâmplări de neuitat?

-Am avut o copilărie frumoasă, la țară, lângă Câmpina. Îmi aduc aminte și azi cum am căzut dintr-un cireș al vecinilor, eram în clasa întâi. M-am urcat, am călcat strâmb, am căzut și am leșinat. Când m-am trezit eram întins în pat și tata lângă mine. Mă durea încheietura mâinii drepte pe care mi-am rupt-o, dar de frica spitalului nu am vrut să recunosc cât de tare mă doare. A doua zi mi-au pus-o în ghips.

Flick, crescut de bunică. De ce nu a mai vorbit cu el la 19 ani: “A zis că am făcut-o de râs în sat”

A doua trăsnaie de care îmi aduc aminte s-a întâmplat când aveam 19 ani. Eram în primul an de facultate și am venit acasă la bunici. M-am dus să joc fotbal cu băieții din sat apoi ne-am dus la bar să bem o bere. Am băut 8 beri fără să mă ridic de pe scaun și, când am făcut-o, se învârtea totul cu mine. Am ajuns acasă cu greu, ajutat de o vecină, iar bunica nu a mai vorbit mult timp cu mine pentru că a zis că am făcut-o de râs în sat.

Mergeai în vacanțe la bunici? Știu că ai avut o relație foarte apropiată cu bunica ta.

-Mergeam vara la bunica de la bloc, cea din partea tatălui. Am avut o relație foarte strânsă însă cu bunicii mamei, m-au crescut și m-au iubit foarte mult. Mama m-a născut și s-a dus la facultate, împreună cu tata. Plecau la 6 dimineața și mai veneau la 8 seara, așa că eu stăteam cu bunicii toată ziua.

Flick a fost mândria familiei: “Umbla mama cu ziarul local după ea să se laude cu mine”

Ce lucruri esențiale ai învățat de la părinții tăi? Ai fost mai mult băiatul mamei sau al tatei?

-Nu am fost nici băiatul mamei, nici băiatul tatei pentru că am doi frați mai mici și a trebuit să mă descurc singur. Am primit de la ai mei educația de bază, au făcut lucruri bune pentru mine, m-au dat la meditații, mi-au oferit toate condițiile ca să fac performanță. Din clasa întâi până în clasa a opta am fost premiant și țin minte că am intrat cu media 8.74 la cel mai bun liceu din Câmpina. Bacul l-am terminat cu 9.55, am fost printre primii 10. Umbla mama cu ziarul local după ea să se laude cu mine.

La 18 ani am plecat de acasă cu un rucsac și câteva haine. Nu mi-au dat bani, nu m-au ajutat cu vreun avans la o casă. Nu că nu și-ar fi dorit, dar mai aveau doi copii acasă.

Ce spune Flick despre mama lui: “O știam de frică”

Cum a fost relația cu mama ta? Dacă închizi ochii și te gândești, care sunt primele două lucruri care-ți amintesc de mama ta?

-Relația cu mama n-a fost nici prea-prea nici foarte-foarte, a fost o relație normală. Nu eram atât de apropiați încât să mă confesez dacă aveam vreo problemă, sau să o sun zilnic după ce am plecat la facultate. Mama era preocupată mai mult de frații mei mai mici. Primul lucru care-mi vine în minte este că o știam de frică. Am stat ani de zile cu emoții, pentru că-mi dădea bani de meditații la matematică, informatică și română și eu nu mă duceam la informatică. Nu a știut niciodată că nu m-am dus. Mai țin minte că gătea foarte bine macrou la cuptor, musaca și prăjitură choux a la crème.

Amintiri din copilărie cu Flick: “I-am spart capul surorii mele cu un ceas de noptieră și ea s-a răzbunat”

Cum a fost relația cu fratele și sora ta? Ce trăsnăi făceați când erați mici?

-Cu frații mei am o relație perfect normală, când eram mici ne certam și ne făceam tot felul de șicane. I-am spart odată capul surorii mele cu un ceas de noptieră și ea s-a răzbunat, mi-a furat o pagină din carnetul de alocații. Când m-am dus să iau banii, nu am mai găsit pagina și ea nu a vrut să recunoască ce-a făcut.

Acum, sora mea stă în Spania, reușim să ne vedem o dată pe an, ori vine ea aici, ori mergem noi la ea. Între mine și fratele meu sunt 10 ani diferență, până acum de curând doar ne sunam și ne ajutam dacă era cazul, dar acum s-a apropiat foarte mult de Denisa și de mine.

Cum erai la liceu? Știu că deja iubeai literatura și poezia, dar ai avut și momentele tale de “rebeliune”?

-Sincer, nu am fost niciodată un rebel. Nu cred că am chiulit de cinci ori în tot liceul. Nu eram eu eminentul clasei, aveam o mapă cu două caiete în loc de ghiozdan, dar nu am creat probleme, nu am ieșit cu nimic în evidență.

Îți mai aduci aminte prima poezie pe care ai scris-o?

-Scriam deja din generală, dar lucruri super puerile de genul “afară ninge liniștit și mami acasă a venit” sau “frunzele sunt ruginii, m-au bătut patru copii”.

Flick, mereu pasionat de gramatică: “Nu există scuză pentru a scrie greșit românește”

Pentru tinerii din ziua de azi, cât de important este să vorbești și să scrii corect românește?

-Asta cu scrisul corect este ceva foarte important. Când îmi cer oamenii să le fac poezii, le spun frumos dacă au scris ceva greșit, nu există scuză pentru a scrie greșit. Lucrurile nu se fac neapărt la timpul lor, ci la timpul tău, așa cum sună și titlul cărții mele, “Toate la timpul meu”.

Poate nu au avut posibilitatea în tinerețe sau la școală, dar acum nu mai are nimeni nicio scuză. Dacă ai acces la internet și niște timp, înseamnă că poți afla cum se scrie corect ceva, niciodată nu este prea târziu pentru asta.

Ce-ți mai aduci aminte din perioada în care ai fost contabil?

-A fost o etapă necesară în evoluția mea, la două multinaționale timp de 4 ani. Îmi aduc aminte că atunci când am vrut să plec, eram un fel de team leader, oamenii nu m-au lăsat. Știam că viitorul meu este să scriu și să fac radio, dar ei mi-au oferit 300 de lei în plus la salariu să rămân, ceea ce nu am făcut.

Flick a aflat sexul copilului în sala de naștere: “Când mi-a spus medicul că e fetiță, m-am emoționat”

Care a fost primul gând care ți-a trecut prin cap atunci când ai aflat că soția ta este gravidă?

-Când am aflat a fost ca o împlinire, îmi doream foarte mult lucrul asta. Poate ar fi trebuit s-o fac mai devreme dar, revenind la titlul cărții mele, toate la timpul meu. Am așteptat omul potrivit, momentul potrivit să am o casă, să pot crește onorabil un copil, a fost o bucurie așteptată.

Nu știu dacă am avut gânduri când mi-am văzut fata, dar știu sigur că am avut emoții. Noi nu am vrut să știm dacă e fată sau băiat până la naștere, am fost cu Denisa în sală, s-a auzit un plânset și când mi-a spus medicul că e fetiță, m-am emoționat.

“Mi-aș dori ca fiica mea să moștenească de la mine dorința de a afla lucruri noi”

Ce ai vrea să moștenească Eva de la tine?

-Talentul, dar nu neapărat talentul meu. Mi se pare foarte important să ști să scrii, să pictezi, să desenezi, să creezi, să ai un talent la ceva. Îmi doresc să și-l descopere și să și-l cultive. Să moștenească de la mine dorința de a afla lucruri noi. Chiar dacă nu am excelat la școală eu mă consider un om deștept, îmi place să citesc mult, să fac teste de inteligență, mi-aș dori să fie și ea dornică de cunoaștere. Și mai vreau să fie punctuală.

Cum s-a schimbat viața lui Flick de când a devenit tată: “Mă bucur că sunt alături de Denisa în provocarea aceasta”

De când a venit pe lume Eva Maria, cum arată o zi și o noapte din viața voastră?

-Principalul proiect al vetii mele este și mă bucur că sunt alături de Denisa în provocarea aceasta. Într-o zi normală ne trezim, eu o schimb și Denisa o alăptează, ne jucăm cu ea, eu îi scriu cântece și poezii, ne plimbăm în jurul blocului iar seara îi facem băița amândoi. Noaptea tot amândoi ne trezim.

Cum ai cunoscut-o pe soția ta? Ești un maestru absolut al vorbelor. Te-ai ‘folosit’ de talentul tău?

-Sincer, de data asta nu m-am folosit de acest talent al meu. Denisa m-a cunoscut pe mine, ea a făcut primul pas. Acum 2 ani a scris la Radio Zu că are o școală de dezvoltare personală, bune manière și modelling pentru copii la Oradea, și dorea să o promoveze a nivel național. Colegii i-au recomandat să facă o promovare online, să vorbească cu mine. Mi s-a părut foarte tare ce face Denisa, pentru că am cunoscut, în ultima perioadă a vieții mele, fete care trăiau relaxat, aveau în cap numai vacanțe și haine.

Mi s-a părut foarte interesant ca o fată de vârstă ei să fie atât de dedicată acestui business. Am discutat și, după o săptămână, ne-am văzut față în față, deși era stare de urgență și nu puteam să ne vedem.

Cum l-a cucerit Denisa Filcea pe Flick: “Face totul pentru familie, pentru casă, pentru fericirea mea”

Care sunt cele mai importante calități ale soției tale?

-Cred că este din lume, este o mamă perfectă și o apreciez enorm. Și, ieșind din zona asta, încearcă mereu să facă lucruri noi, este foarte ambițioasă, de multe ori m-a ambiționat și pe mine în multe situații.

Îi place să fie independentă, este un om corect, echitabil, dă sfaturi foarte bune. Este foarte implicată în relația noastră, face totul pentru familie, pentru casă, pentru fericirea mea.

Flick a câștigat primii bani în liceu: “Mi-am luat ceva de încălțat”

Când ai câștigat primii bani? Mai ții minte ce ți-ai luat cu ei?

-I-am câștigat când eram în liceu, clasa a 9-a sau a 10-a. Bunicul meu era un meseriaș foarte bun, se pricepea la orice, era și electrician, avea acasă un atelier cu tot felul de lucruri. În vacanțe mă lua cu el să monteze o instalație de apă, să mai facă un gard, și așa mi-am câștigat primii bani. Știu sigur că mi-am luat ceva de încălțat.

Ce făcea Flick acum 20 de ani: “Vindeam la un magazin de ziare și trabucuri”

Cum era Flick de acum 20 de ani? Cu ce diferă de cel din 2022?

-Cred că eram puțin mai timid acum 20 ani, chiar dacă și acum sunt, în anumite circumstanțe. Am avut momente atunci când m-am gândit ce să fac în viață, ce o să fac în carieră, oare meseria pe care mi-am ales-o e bună. Sigur știu că acum 20 de ani vindeam la un magazin de ziare și trabucuri. Eram destul de descurcăreț și am evoluat tot timpul. Acum sunt împlinit, liniștit și relaxat.

Ai vreun regret, în plan personal?

-Nu am niciun regret, am făcut toate lucrurile pe care un om le face până la vârstă asta. Am jumătatea perfectă, am un copil și o casă, am realizat multe lucruri pe plan profesional, am văzut lumea, sunt sănătos, nu am niciun regret.

Singurul lucru care-mi trece prin cap acum este că mama nu a apucat să trăiască și să vadă primul apartament pe care mi l-am luat în 2013, din banii mei. Eram foarte mândru de ce realizasem și ea a murit cu o lună înainte să-l iau, a plecat înainte să vadă această realizare a mea.

Cel mai mare regret al lui Flick: “Că nu am fost mai apropiat de mama”

Ce te face să râzi cu adevărat? Și ce te face să plângi uneori?

-Acum râd de bucuria pe care mi-o aduce fetița mea, asta mă bucură și-mi luminează fața. Mai râd și de ce se întâmplă în țara asta la emisiunea mea online, mă minunez și mă distrez. Mi-au dat lacrimile când s-a născut Eva Maria.

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Faptul că mi-am pierdut destul de repede mama și bunicii care m-au crescut, au murit la o distanță de câțiva ani. Dar asta e viața, trebuie să mergem înainte.

Dacă ai putea, ce greșeli din trecut ai încerca să repari?

-Poate că nu am fost atunci, atât de mult de cât mi-aș fi dorit acum, apropiat de mama. Și că nu am fost la nunta celui mai bun prieten al meu din liceu, mi-a părut rău.

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

-Nu aș răni și nu aș omorî un animal niciodată.

“Proiectul meu cel mai mare este în brațele Denisei”

Ai vreo destinație preferată de vacanță? Ai vreo întâmplare, vreo peripeție pe care nu ai uitat-o?

-Sunt mai multe destinații care îmi plac, fiecare loc are povestea lui. Îmi place la New York, am fost cu Denisa anul trecut din nou, și spun sincer că m-aș muta în Los Angeles. Cea mai recentă întâmplare a fost la Viena, unde am stat vreo 3 zile. Plecam la doua zi dimineață de la hotel și seara am făcut baie, mi-am pus halatul pe mine și m-am dus să iau ceva de ronțăit de la mașină. Am lăsat cheia în buzunarul halatului, femeile care făceau curat l-au luat și l-au dus la curățat, împreună cu alte 100 de halate, la o spălătorie unde se adunau prosoape și halate de la multe hoteluri. Ore întregi au muncit oamenii de acolo să-mi găsească cheia, și au reușit.

Ce proiecte mai ai până la sfârșitul anului?

-Proiectul meu cel mai mare este în brațele Denisei, vreau să petrec cât mai mult timp cu fetele mele. În septembrie vom merge la mare, dar nu în țara noastră. Și mai vreau să-mi termin de amenajat terasa.