Povestea neștiută a lui Diego Maradona. A jucat un meci pentru Tottenham cu ghete împrumutate

Diego Armando Maradona are o sumedenie de povești, care mai de care mai interesante și mai puțin știute. Una dintre acestea este cea în care fostul superstar argentinian a jucat un meci pentru Tottenham.

În 1986, Maradona a îmbrăcat tricoul lui Spurs în meciul caritabil al lui Osvaldo Ardiles, jucat pe White Hart Lane, cu Inter Milano, în fața a peste 30 de mii de spectatori.

La acea partidă, „El Pibe d’Oro” a evoluat cu ghetele împrumutate de la fostul atacant englez Clive Allen.

Meciul în care Maradona a jucat pentru Tottenham. Clive Allen i-a împrumutat ghetele

Pe 25 noiembrie 2020, Diego Armando Maradona, una dintre legendele sportului rege, a decedat la vârsta de 60 de ani în urma unui stop caradio-respirator. Deși marea majoritate a carierei și-a petrecut-o la Barcelona și Napoli, fostul playmaker argentinian a avut ocazia să joace și în fotbalul englez.

Maradona s-a alăturat puternicului mijloc al lui Tottenham din 1986, care îi avea pe Glen Hoddle, Chris Waddle și Osvaldo Ardiles, în ciuda faptului că s-a prezentat la stadion fără ghete de fotbal.

Într-un interviu acordat celor de la talkSport, Clive Allen, cel care i-a împrumutat ghetele lui Diego, a povestit care a fost firul evenimentelor.

„Ossie(n.r. – Osvaldo Ardiles) a întrebat: ‘Cine poartă la picior măsura 37?’. Am răspuns că eu și că am două perechi de ghete: o pereche mai veche, cu care am jucat tot sezonul și o pereche nouă, pe care abia am cumpărat-o.

Am spus apoi: ‘Diego, ești invitatul meu, ia te rog orice pereche îți dorești’.”, a declarat Clive Allen pentru talkSport.

În calitate de translator, Ardiles i-a explicat lui Clive Allen că Maradona își dorește ghetele mai vechi. După cinci minute însă, la inistența lui Allen, Diego a fost convins să poarte perechea nouă. La finalul meciului, argentinianul i-a înapoiat ghetele lui Clive, cu tot cu autograf.

„Erau de pe altă planetă”

În acel meci, Clive Allen a fost omul care a marcat golul victoriei lui Tottenham cu Inter, scor 2-1: „Nu am jucat în viața mea un meci în care să mă simt ca un spectator, deoarece, în acea seară, Diego și Glenn erau de pe altă planetă. Îți furau mintea. Nu voiai decât ca mingea să fie la ei. Abilitățile și tehnica lor erau incredibile”.

Numeroase personalități din lumea sportului și nu numai au vrut să îi aducă un ultim omagiu celui care a luat Campionatul Mondial în 1986. După moartea lui Diego Armando Maradona, Argentina a declarat trei zile de doliu național.

„Eu am pierdut un prieten drag, iar lumea întreagă a pierdut o legendă. Într-o zi, sper să jucăm împreună fotbal, în Rai”, au fost cuvintele emoționante ale lui Pele.