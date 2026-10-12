Povestea neștiută a lui Martin Pascual, fundașul golgheter al lui Dinamo: “Un tip fără fițe, foarte modest!”

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Martin Pascual a devenit unul dintre numele importante din lotul lui Dinamo, deși puțini s-ar fi așteptat ca fundașul să se impună atât de repede în echipa bucureșteană. Spaniolul nu a venit la București cu pretenții și nu a lăsat impresia că experiența acumulată în străinătate îi garantează un loc de titular. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre personalitatea fotbalistului, despre modul în care s-a adaptat la cerințele staff-ului tehnic și despre calitățile care l-au transformat într-o soluție importantă pentru formația din Ștefan cel Mare.

Martin Pascual, fundașul care a impresionat prin modestie la Dinamo

Andrei Nicolescu a avut numai cuvinte de apreciere la adresa lui Martin Pascual, pe care l-a descris drept un jucător modest, pozitiv și inteligent. Oficialul dinamovist a explicat că experiența acumulată de spaniol, inclusiv la formația din Liga III a lui Atlético Madrid, ar fi putut să îl facă să vină în România cu așteptări diferite, însă fundașul a înțeles rapid că trebuie să își câștige locul prin muncă.

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„Pascual e un băiat modest și pozitiv. E impresionantă povestea lui. Un jucător care vine și a jucat pe la Atlético Madrid, se așteaptă că, atunci când vine aici, să fie ușor, așa. La el n-am observat această atitudine și a avut inteligența să se raporteze rapid la unde îi e locul lui în echipă”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum și-a câștigat Martin Pascual locul de titular în echipa lui Dinamo

nu a fost întâmplătoare. Potrivit lui Nicolescu, Pascual a înțeles încă de la început că trebuie să muncească pentru a-și câștiga locul, în ciuda experienței sale anterioare. Atitudinea și capacitatea de a răspunde cerințelor echipei l-au ajutat să devină titular într-un timp mai scurt decât anticipase clubul: „A văzut că are concurență mare și a pornit turbo încă de la început și de aceea și-a câștigat locul de titular atât de repede. Sincer, nici noi nu ne așteptam să fie titular atât de repede. Are timing foarte bun”, a explicat oficialul dinamovist.

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Unul dintre aspectele remarcate de Andrei Nicolescu a fost modul în care staff-ul a lucrat cu Pascual pentru a-i valorifica potențialul. Oficialul lui Dinamo a explicat că au existat discuții despre stilul de joc cu care fundașul era obișnuit la fostele echipe și despre lucrurile pe care antrenorii de acolo i le solicitau.

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„Am discutat cu el ce fel de fotbal juca înainte, ce îi cereau antrenorii. Noi am văzut la el lucruri bune și altele care puteau fi îmbunătățite. Am discutat legat de pasele între linii, de zona asta de atacat la diverse faze fixe și am aflat despre lucruri care, în anumite contexte, la alte echipe, antrenorii nu i le cereau”, a mai povestit Nicolescu.

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Martin Pascual, fundașul care a ajuns „golgheterul” lui Dinamo

Un alt aspect remarcat de Andrei Nicolescu este simțul timingului pe care îl are Pascual, în special în momentele în care poate contribui la fazele ofensive. Oficialul a recunoscut că în această privință: „Timing-ul pe care-l are Pascual noi nu l-am văzut atât de bun pe cât este la momentul ăsta. A semnat pe trei ani cu noi. La momentul ăsta, e golgheterul echipei”, a spus Nicolescu, râzând.

Remarca președintelui dinamovist scoate în evidență aportul ofensiv al fundașului, care a reușit să se facă remarcat nu doar prin prestațiile din defensivă. Contractul pe trei ani arată și că Dinamo mizează pe Pascual pe termen mai lung, în timp ce adaptarea sa rapidă și capacitatea de a răspunde cerințelor staff-ului îi oferă premisele pentru a rămâne o piesă importantă în echipă.

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