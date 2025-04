Povestea neștiută a transferului lui Cristi Manea la FCSB: „M-a vrut și Sevilla, dar nu m-au lăsat ciprioții! Gigi Becali m-a luat ca să nu ajung la CFR”

. Fundașul lateral a abordat mai multe subiecte interesante, printre care și transferul la FCSB, dar și oferta avută de la Sevilla.

Tot adevărul despre transferul lui Cristi Manea la FCSB: „M-a vrut și Sevilla, dar nu m-au lăsat ciprioții! Gigi Becali m-a luat ca să nu ajung la CFR”

În cadrul „Suflet de Rapidist”, Cristi Manea a dezvăluit că a avut o ofertă de la Sevilla după Campionatul European U21 din 2019, însă conducerea de la Apollon Limassol nu s-a înțeles la suma de transfer cu formația din Spania. Fundașul a ajuns la FCSB în ultima zi de mercato, după ce Gigi Becali a încercat să „i-l fure CFR-ului”, însă „feroviarii” nu îl puteau transfera oricum.

ADVERTISEMENT

Cristi Manea recunoaște că în perioada petrecută la FCSB s-a simțit cel mai puțin bine, iar acesta a ales să meargă la roș-albaștrii pentru a nu pierde echipa națională, cealaltă opțiune de la acel moment fiind Ascoli, din Serie B. Totodată, fundașul a povestit cum s-a revăzut cu directorul sportiv de la Sevilla, Andrea Monchi, la scurt timp după ce a revenit la CFR Cluj.

„Luasem al doilea titlu la CFR Cluj, am câștigat campionatul, am jucat tot sezonul la echipa națională, iar când s-a terminat campionatul m-a sunat domnul Contra și mi-a spus că ‘Cristi, vezi că te duci la EURO. N-ai echipă și vezi cum joci.’ Mi-a pus o presiune mare. Eram în ultimul an de contract cu grupul acela de ciprioți.

ADVERTISEMENT

M-am dus la Campionatul European U21, am făcut o figură super bună. Nu ne așteptam nici noi, pentru că nu ne dădea nimeni nicio șansă la calificări. Am prins Portugalia, Țara Galilor, Elveția, Bosnia. Am terminat primii în grupă, ne-am calificat la EURO, s-au tras grupele și am prins Franța, Anglia și Croația. A fost greu, iar noi toți am încercat să fim uniți.

„Am făcut o nefăcută mare la Campionatul European! Am fost în echipa turneului”

Am făcut acolo o nefăcută mare, de când am început am simțit că o să fie bine. Aveam și suporterii cu noi, ne simțeam ca acasă. Îmi pare rău că nu am ajuns în finală, dacă ajungeam în finală eu zic că se umplea stadionul de români. Doar eu aveam 300 de bilete de dat dacă ajungeam în finală. Am ajuns în semifinală, am făcut un campionat extraordinar. Pe mine m-au băgat și în echipa Campionatului European, nu mă așteptam, eram super demoralizat când m-am dus.

ADVERTISEMENT

Eu terminam contractul cu Apollon într-un an, pentru că primii doi ani am fost împrumut la CFR Cluj. Terminam și mă gândeam ce fac până îmi găsesc echipă. Am terminat europeanul și nici nu mă gândeam să nu găsesc ceva. Eram campionul României, jucam la naționala mare. Eu nu știam ce se întâmplă, Pietro Chiodi era omul de legătură. Eu nu am fost niciodată în Cipru! Mă întreba lumea cum e în Cipru, dar abia anul trecut am fost acolo.

ADVERTISEMENT

Am ajuns acasă, era perioada de transferuri. Nici nu mă gândeam atunci că nu mă duc la o echipă bună, nu aveam cum! Am fost bun și individual, și ca echipă. Am fost peste Anglia, unde era Bissaka, îl luase United cu 65 de milioane. Eram în ultimul an și oamenii de care aparțineam nu prea trebuiau să aibă pretenții, pentru că în ultimele 6 luni de zile puteam semna cu oricine. Am stat, am stat și eram super stresat. Mă gândeam ‘Eu ce fac, frate?’ A zis Pietro că îmi găsește echipa, dar prea o lungea.

Cu două zile înainte să se încheie perioada de transferuri mă sună un număr din Spania și spune ‘Sunt Andrea Monchi, de la Sevilla, să știi că noi vrem să te luăm. Noi te urmărim de ceva vreme, dar a trebuit să dăm împrumut un jucător. Vrem să te luăm și să fii concurent cu Jesus Navas. Dăm o sumă de bani pe tine, dar vezi că oamenii de care aparții cer cu 1 milion și ceva mai mult.’

„În ultima zi de mercato puteam semna cu FCSB sau Ascoli! Am ales prima ligă”

Eu l-am sunat pe impresar direct, ‘Vezi că m-a sunat așa’, iar el ‘Nu, Cristi, nu e adevărat.’ M-au lăsat până în ultima zi de transferuri. Mă sunase directorul sportiv de la ei, de la Sevilla. M-am întors după la CFR, am picat cu Sevilla și m-am întâlnit cu el. Am rămas în ultima zi de transferuri cu două hârtii, FCSB sau Ascoli, în Serie B.

Am zis că în Serie B nu am cum să joc. În primul rând, tatăl meu mi-a spus să nu mă duc niciodată într-o ligă inferioară. Am eu asta în cap. Mă duceam dacă era o echipă mare, dar el mă trimitea la ultima echipă din Serie B, asta după ce eram campion în România, jucasem la naționala mare, avusesem un EURO bun. Ok, am înțeles, suntem români, dar nu am doar un picior!

Am semnat cu FCSB în cele din urmă, ca să nu rămân fără echipă. Am ajuns acolo și a fost greu. Ei nu știau că nu pot să nu mă mai întorc la Cluj, pentru că era clauza mare, dar ei m-au luat doar ca să nu mă ia CFR Cluj. Am stat acolo 3-4 luni, iar acea perioadă a fost foarte grea. Am fost tare, m-am antrenat super bine, pentru că acolo mai erau niște colegi cu care am mai fost la academie.

„Am marcat două goluri în ultimul meci la FCSB. Voiam să reziliez în cantonament”

Mi-am văzut de treaba mea, am jucat vreo 4 meciuri, iar în ultimul amical am dat două goluri, cu Lokomotiv Moskova. Am zis ‘Gata, reziliez!’ Eu nici în cantonament nu am mai vrut să mai plec. M-a chemat antrenorul de atunci, știa că vreau să reziliez. Mi-a spus ‘Cristi, nu te luăm în cantonament pentru că nu prea îndeplinești criteriile!’ A dat de înțeles că nu mă ridic la nivelul lor. Antrenor era Bogdan Vintilă.

Eu oricum nu voiam să merg, voiam să reziliez din start. Nu mă simțeam în largul meu. M-am dus acolo, am dat două goluri. E bine când joci fără presiune. M-a și scos în minutul 60, ca să nu mai dau vreun gol. Mi-a și zis după meci ‘Cristi, ți-ai luat invers pastilele?’ A fost trist, pentru că nu am fost tratat cum meritam.

După m-am dus la Cluj înapoi, tot împrumut, am rezolvat. A trebuit să prelungesc încă un an cu ei, am renunțat și la mulți bani. Am revenit la CFR, am picat cu Sevilla și am început bine acolo. Cum poți să răspunzi la oameni? Prin fapte, nu prin vorbe. M-a băgat la Sevilla și am dat o centrare, s-a dus în mână la Kounde și a fost gol. La Craiova am dat gol, cu Astra gol.

„Dan Petrescu mi-a spus că o să greșesc cu Sevilla! Am scos penalty după o centrare. La FCSB a fost rău intenționat”

Am vorbit cu Andrea Monchi când am jucat la Cluj. Râdea și mi-a spus ‘Cristi, păcat că nu am rezolvat, dar nu e timpul pierdut!’ Acela a fost primul meci al meu de la revenirea la CFR și jucasem bine. M-a și terorizat domnul Petrescu înainte de meci, spunea ‘Tu o să greșești!’ Eu nu jucasem niciun meci la ei, a fost Gaz Metan, FCSB și după Sevilla, unde eram titular. Atunci am făcut cel mai bun meci.

Nu m-a motivat Dan Petrescu atunci, numai în pielea mea să nu fi fost. Ziceam ‘Poate chiar are dreptate, poate greșesc’, dar nu a fost așa, m-a făcut să fiu super concentrat. O aveam la 40 de metri și centram. Așa am dat, veneam că vine lângă mine și am dat-o pe Lacina Traore, dar a venit Kounde și a dat cu mâna. Nu mi-a spus nimic domnul Petrescu după meci, m-a felicitat.

Oricum domnul Petrescu era super negativist, spunea mereu că ceilalți sunt mai buni decât noi. Eu îi respect pe majoritatea cu care am lucrat, pentru că m-au ajutat foarte mult. Și pe domnul Șumi, dar și pe restul. La FCSB a fost rău intenționat, dar nu sunt supărat. Am învățat de la fiecare câte ceva și am avut și privilegiul să lucrez cu antrenori buni”, a povestit Cristi Manea.