Povestea neștiută a viitorului ginere al lui Mircea Geoană. Garrett e moștenitorul unei averi fabuloase și provine dintr-o familie celebră

Ana Geoană (27 de ani), fiica secretarului general adjunct al NATO, a anunțat, la începutul lunii martie, că a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Garrett Cayton, la capătul unei relații de 5 ani. Cei doi s-au cunoscut în Statele Unite, acolo unde fiica lui Mircea Geoană locuiește de mai multă vreme.

Cine a fost Jona Goldrich, bunicul logodnicului fiicei lui Mircea Geoană

Sunt puține lucruri care se cunosc despre . FANATIK a aflat că acesta provine dintr-o familie foarte bună și celebră în Statele Unite.

ADVERTISEMENT

Garrett Cayton este nepotul direct al unui milionar american de origine poloneză, Jona Goldrich, care a fost una dintre figurile importante ale comunității evreiești din America.

Jona Goldrich (născut Goldreich) s-a născut în Lwow, în 1927 și a emigrat în Israel în timpul celui de-al doilea război mondial, împreună cu fratele lui, Avram. El este un , însă părinții și fratele lui au fost uciși de naziști în lagărele de concentrare.

ADVERTISEMENT

Începând cu anul 1948, el s-a înrolat în armată și a luptat în războiul arabo-israelian.

A lucrat în SUA ca montator de geamuri și a ajuns să dețină un imperiu imobiliar

În anii ’50, Goldrich a plecat în Statele Unite, unde a început să lucreze în construcții ca montator de geamuri, după care și-a deschis propria firmă de curățenie pentru șantiere.

Începând cu 1957, el a devenit dezvoltator imobiliar, construind imobile cu apartamente în North Hollywood, Sherman Oaks, Mission Hills sau Northridge California.

ADVERTISEMENT

Goldrich a înființat compania de management și investiții imobiliare Goldrich & Kest Industries, împreună cu Sol B. Kest, un alt supraviețuitor al Holocaustului, alături de care a achiziționat mai multe hoteluri în Tendreloin, San Francisco.

Bunicul lui Garrett, celebru pentru activitatea filantropică

Jona Goldrich a fost, însă, mai cunoscut pentru activitatea filantropică decât pentru afacerile care l-au făcut milionar. El a finanțat înființarea Muzeului Holocaustului din Los Angeles și a deschis mai multe instituții culturale, sportive sau de afaceri: Goldreich Family Institute for Yiddish Language, Literature, and Culture, Goldreich Family Theater Archives, Goldreich Multipurpose Sports Center, etc.

ADVERTISEMENT

În 2013, bunicul lui Garrett a fost recunoscut ca unul dintre cei 4 mari ”filantropi vizionari” de origine erveiască, de către Universitatea Friends of Tel Aviv, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Beverly Wilshire Hotel.

ADVERTISEMENT

Jona Goldrich s-a stins din viață pe în 2016, la 88 de ani și a lăsat în urmă două fiice: Andrea și Melinda.

Garrett, logodnicul Anei Geoană, este fiul rezultat din căsătoria dintre Andrea Goldrich și afaceristul Barry Clayton, proprietarul companiei Audio Command Systems.

Familia logodnicului Anei Geoană, donație de 10 milioane de dolari pentru bolnavii de Alzheimer

În 2019, mama și mătușa lui Garrett au donat 10 milioane de dolari pentru a înființa Jona Goldrich Center pentru pacienții cu Alzheimer și tulburări de memorie, în cadrul departamentului de neurologie a Institului Cedars Sinai din Los Angeles.

, Garrett Clayton apare alături de bunicul, mama, mătușile și cei doi veri ai săi. Imaginea face parte din arhiva familiei Goldrich.

Ana și Garrett s-au cunoscut în Statele Unite, acolo unde fiica lui Mircea Geoană a locuit mai bine de jumătate din viață. A ajuns acolo pe vremea când tatăl ei a fost numit ambasador al României la Washington, după care s-a întors acolo pentru studii. Ana Geoană se consideră pe jumătate americancă și spune că se simte acasă acolo unde se află iubitul ei și câinele lor.

Astăzi, fiica lui Geoană studiază comunicarea și ingineria la Universitatea Pennsylvania și și-a deschis propriul business de sănătate holistică, Linea.

Cum a fost cerută în căsătorie fiica lui Mircea Geoană

Pe 1 martie 2022, Garrett a cerut-o în căsătorie pe fiica lui Mircea Geoană, într-un cadru romantic, pe o insulă.

„Logodnicul meu, Garrett, a pregătit o surpriză. El mi-a spus cu un an înainte că are o excursie surpriză, eu într-un an am uitat. El mi-a zis tot că nu-ți spun unde mergem, dar ia-ţi haine de vreme caldă.

Când am ajuns acolo, am început să plâng pentru că era aşa frumos, îmi palce foarte mult natura, iar această insulă era în conservare.

Am urcat pe o bărcuţă şi ne-au dus pe o altă insulă, unde era totul amenajat superb, cu flori. Începea să se poarte ciudat, era stresat, că de ce nu apune soarele, noi eram în vacanţă, eu am zis: hai lasă, mama natură va face ce trebuie. Şi m-am uitat la el în buzunare şi nu avea nimic. Nu înţelegeam de ce e stresat.

Apune soarele, în sfârsit, și îmi spune: Hai să facem o plimbare! Îmi zice că mai are o surpriză pentru mine, scoate inelul şi mă întreabă: Will you marry me? Am fost foarte emoţionată, normal că am spus da”, a povestit Ana Geoană într-un podcast, pe Youtube.