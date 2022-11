Povestea neștiută de dragoste dintre Monica Davidescu și Aurelian Temișan. S-au întâlnit la un spectacol: ea era studentă, el cântăreț

Povestea neștiută de dintre juratul emisiunii Te cunosc de undeva și partenera de viață. S-au întâlnit la un spectacol: ea era studentă, el era cântăreț și lucrurile au luat amploare într-un timp relativ scurt.

Cum a început legătura amoroasă dintre Monica Davidescu și Aurelian Temișan. Actrița a scos la iveală un amănunt unic

Monica Davidescu a discutat despre începuturile relației cu Aurelian Temișan. a scos la iveală un amănunt pe care îl știu doar apropiații legat de povestea de dragoste dintre cei doi, care sunt împreună de ani buni.

S-au căsătorit după 11 ani de relație, prima întâlnire având loc la un spectacol. Vedeta de la Antena 1 cânta, în timp ce artista era studentă în anul I de facultate. La scurt timp actrița avea să-i cunoască pe părinții soțului.

„Sunt mulți ani de când m-a cucerit. Ce-mi aduc aminte este că noi ne-am întâlnit la un spectacol. Eu prezentam spectacolul, iar el cânta. Am făcut cunoștință, am zis că el e doar un coleg, deși a fost atracție, nu mă gândeam că se uită el la o studentă.

Eu eram anul 1, dar la un moment dat a venit cu un buchet de flori, m-a invitat la un spectacol de-al lui, unde mi-a făcut cunoștință cu părinții lui. Îmi era și jenă, era foarte repede.

Dar, după câteva luni am început să fim împreună și am rămas așa. Mergeam la facultate cu tramvaiul și nu știu cum, am ajuns în alt capăt de oraș. Atunci m-am întrebat «La ce m-am gândit eu oare?», dar mă gândeam la el.

Cât de îndrăgostită sunt, când îți pierzi mințile gândindu-te la cineva, îți dai seama că e ceva mai mult decât ai anticipat”, a spus Monica Davidescu în emisiunea moderată de Cristina Șișcanu, pe .

Monica Davidescu, partener de viață romantic?

Monica Davidescu a mai declarat că partenerul de viață, Aurelian Temișan, nu este o persoană romantică, însă are foarte multe momente de tandrețe și iubire.

Juratul emisiunii Te cunosc de undeva îi oferă mereu flori actriței fără să aibă un motiv anume, însă sunt și zile când uită să cumpere, chiar dacă este o sărbătoare în familie.